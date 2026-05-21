Mulher é atacada com golpes de faca por ex em Vargem Grande Paulista (SP)

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) por esfaquear a ex-esposa, de 31 anos, e o atual namorado dela, de 34 anos, em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. O episódio ocorreu na última sexta-feira, 15. O casal ficou ferido e foi levado ao Hospital Geral de Cotia, onde continua internado. O estado de saúde não foi informado.

Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram que o agressor foi contido a pauladas pelo atual namorado da mulher, com a ajuda de outros funcionários do local, quando ele tentava entrar no elevador com a vítima. O casal trabalha no condomínio.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os policiais militares encontraram o agressor contido por um segurança do condomínio. Segundo o registro dos policiais, o agressor atacou primeiro o companheiro da vítima e, em seguida, desferiu diversos golpes de faca contra a ex-companheira.

A faca utilizada no crime e um celular do suspeito foram apreendidos e serão periciados. O agressor foi preso pelos crimes de tentativa de feminicídio, violência doméstica e tentativa de homicídio qualificada. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri.