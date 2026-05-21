Pioneiro da arte sacra no Brasil, Frei Agostinho ganha exposição em SP

A mostra reúne 48 obras do artista e há esculturas em terracota, prataria sacra, assim como textos históricos, entre outras produções.
Com curadoria de Rafael Schunk, a exposição demonstra como a arte sacra e, por sua vez, as obras de Agostinho foram influenciadas por diferentes culturas e povos através de relações comerciais e sincretismo religioso.
As obras mostram como as populações indígenas levaram aspectos únicos para a arte sacra produzida no Brasil, como o uso de terracota. Essas obras têm traços específicos da cultura local, que acabaram sendo apropriadas pelos colonizadores e que mais tarde seriam incorporadas ao movimento Barroco.
A exposição também aborda como São Paulo se tornou, devido às trocas culturais, um grande polo para a arte sacra feita em terracota.
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A Fundação Maria Luisa e Oscar Americano fica na Avenida Morumbi, 4077. A entrada é gratuita às terças-feiras. Nos demais dias da semana, a inteira custa R$ 40 e a meia, R$ 20.
O local abre de terça-feira a domingo, das 10h às 17h30.
A mostra fica em cartaz até o fim de setembro.
* Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior