Em Macaé, outro líder do Rio Grande do Norte capturado pela Polícia Civil

Na manhã de quarta-feira (20), um outro homem, também apontado como líder do tráfico do estado nordestino, foi preso, em Macaé, no Norte Fluminense.

Jackson Matheus da Silva Moreira, conhecido no mundo do crime como 'Professor', estava escondido na cidade após fugir de uma ação policial no Rio Grande do Norte seis meses antes.

Segundo as investigações, ele tinha função estratégica dentro do Comando Vermelho e era apontado como um dos responsáveis pelo braço armado da facção utilizado nas invasões de territórios dominados pelo Sindicato do Crime, grupo rival do CV no Nordeste.

A disputa desencadeou uma intensa guerra entre facções no estado, marcada por homicídios, ataques armados, execuções e confrontos violentos pelo controle do tráfico de drogas. Contra Professor, havia mandados de prisão relacionados à prática de organização criminosa armada, além de diversas passagens por tráfico, receptação, roubo e posse de entorpecentes.