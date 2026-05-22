Onde é feriado em 22 de maio? Veja lista de cidades do Brasil que celebram a data

Cidades de diferentes Estados do País celebram o Dia de Santa Rita de Cássia, nesta sexta-feira, 22. Além disso, a data também é feriado municipal, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), por aniversários de fundação ou de emancipação política.
Segundo a crença católica, Santa Rita de Cássia é intercessora das famílias e das causas impossíveis, sendo invocada por fiéis que enfrentam problemas difíceis e situações desesperadoras.
Lista de cidades com feriado em 22 de maio
Alagoas
. Boca da Mata: Dia de Santa Rita de Cássia
. Cajueiro: aniversário de emancipação política
Amazonas
. Tapauá: Dia de Santa Rita de Cássia
Bahia
. Planalto: Dia de Santa Rita de Cássia
. Santa Rita de Cássia: Dia de Santa Rita de Cássia
Ceará
. Itapajé: Dia de Santa Rita de Cássia
. Santa Quitéria: Dia de Santa Quitéria
Goiás
. Itumbiara: Dia de Santa Rita de Cássia
. Pontalina: Dia de Santa Rita de Cássia
. Santa Rita do Araguaia: Dia de Santa Rita de Cássia
Maranhão
. Timbiras: Dia de Santa Rita de Cássia
Minas Gerais
. Brasilândia de Minas: aniversário de colonização
. Cássia: Dia de Santa Rita de Cássia
. Cataguases: Dia de Santa Rita de Cássia
. Esmeraldas: Dia de Santa Quitéria
. Extrema: Dia de Santa Rita de Cássia
. Guarda-Mor: Dia de Santa Rita de Cássia
. Ipuiúna: Dia de Santa Quitéria
. Iturama: Dia de Santa Rita de Cássia
. Malacacheta: Dia de Santa Rita de Cássia
. Medina: Dia de Santa Rita de Cássia
. Miradouro: Dia de Santa Rita de Cássia
. Nova Resende: Dia de Santa Rita de Cássia
. Presidente Olegário: Dia de Santa Rita de Cássia
. Ritápolis: Dia de Santa Rita de Cássia
. Santa Rita de Caldas: Dia de Santa Rita de Cássia
. Santa Rita do Sapucaí: Dia de Santa Rita de Cássia
. Viçosa: Dia de Santa Rita de Cássia
Mato Grosso do Sul
. Nioaque: Dia de Santa Rita de Cássia
. Santa Rita do Pardo: Dia de Santa Rita de Cássia
Pará
. Ourilândia do Norte: Dia de Santa Rita de Cássia
Paraíba
. Coremas: Dia de Santa Rita de Cássia
. Rio Tinto: Dia de Santa Rita de Cássia
. Salgado de São Félix: Dia de Santa Rita de Cássia
. Santa Rita: Dia de Santa Rita de Cássia
Paraná
. Barbosa Ferraz: Dia de Santa Rita de Cássia
. Lunardelli: Dia de Santa Rita de Cássia
. Marmeleiro: Dia de Santa Rita de Cássia
Rio de Janeiro
. Cantagalo: Dia de Santa Rita de Cássia
. Itaboraí: aniversário de emancipação política
Rio Grande do Norte
. Santa Cruz: Dia de Santa Rita de Cássia
Rondônia
. Governador Jorge Teixeira: Dia de Santa Rita de Cássia
Rio Grande do Sul
. Guarani das Missões: aniversário da cidade
. Mariano Moro: aniversário de emancipação política
. Palmitinho: aniversário de emancipação política
. Rolador: Dia de Santa Rita de Cássia
São Paulo
. Bom Jesus dos Perdões: aniversário da cidade
. Cássia dos Coqueiros: Dia de Santa Rita de Cássia
. Fernandópolis: aniversário da cidade e Dia de Santa Rita de Cássia
. Igarapava: aniversário da cidade e Dia de Santa Rita de Cássia
. Neves Paulista: aniversário da cidade e Dia de Santa Rita de Cássia
. Pederneiras: aniversário da cidade
. Potirendaba: 100 anos da Paróquia Senhor Bom Jesus
. Sales Oliveira: Dia de Santa Rita de Cássia
. Santa Branca: aniversário de emancipação política
. Santa Rita d'Oeste: Dia de Santa Rita de Cássia
. Santa Rita do Passa Quatro: Dia de Santa Rita de Cássia
. Santa Rosa de Viterbo: Dia de Santa Rita de Cássia
. Taguaí: Dia de Santa Rita de Cássia
. Vista Alegre do Alto: Dia de Santa Rita de Cássia
Tocantins
. Augustinópolis: Dia de Santa Rita de Cássia