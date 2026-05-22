Onde é feriado em 22 de maio? Veja lista de cidades do Brasil que celebram a data

Cidades de diferentes Estados do País celebram o Dia de Santa Rita de Cássia, nesta sexta-feira, 22. Além disso, a data também é feriado municipal, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), por aniversários de fundação ou de emancipação política.

Segundo a crença católica, Santa Rita de Cássia é intercessora das famílias e das causas impossíveis, sendo invocada por fiéis que enfrentam problemas difíceis e situações desesperadoras.

Lista de cidades com feriado em 22 de maio

Alagoas

. Boca da Mata: Dia de Santa Rita de Cássia

. Cajueiro: aniversário de emancipação política

Amazonas

. Tapauá: Dia de Santa Rita de Cássia

Bahia

. Planalto: Dia de Santa Rita de Cássia

. Santa Rita de Cássia: Dia de Santa Rita de Cássia

Ceará

. Itapajé: Dia de Santa Rita de Cássia

. Santa Quitéria: Dia de Santa Quitéria

Goiás

. Itumbiara: Dia de Santa Rita de Cássia

. Pontalina: Dia de Santa Rita de Cássia

. Santa Rita do Araguaia: Dia de Santa Rita de Cássia

Maranhão

. Timbiras: Dia de Santa Rita de Cássia

Minas Gerais

. Brasilândia de Minas: aniversário de colonização

. Cássia: Dia de Santa Rita de Cássia

. Cataguases: Dia de Santa Rita de Cássia

. Esmeraldas: Dia de Santa Quitéria

. Extrema: Dia de Santa Rita de Cássia

. Guarda-Mor: Dia de Santa Rita de Cássia

. Ipuiúna: Dia de Santa Quitéria

. Iturama: Dia de Santa Rita de Cássia

. Malacacheta: Dia de Santa Rita de Cássia

. Medina: Dia de Santa Rita de Cássia

. Miradouro: Dia de Santa Rita de Cássia

. Nova Resende: Dia de Santa Rita de Cássia

. Presidente Olegário: Dia de Santa Rita de Cássia

. Ritápolis: Dia de Santa Rita de Cássia

. Santa Rita de Caldas: Dia de Santa Rita de Cássia

. Santa Rita do Sapucaí: Dia de Santa Rita de Cássia

. Viçosa: Dia de Santa Rita de Cássia

Mato Grosso do Sul

. Nioaque: Dia de Santa Rita de Cássia

. Santa Rita do Pardo: Dia de Santa Rita de Cássia

Pará

. Ourilândia do Norte: Dia de Santa Rita de Cássia

Paraíba

. Coremas: Dia de Santa Rita de Cássia

. Rio Tinto: Dia de Santa Rita de Cássia

. Salgado de São Félix: Dia de Santa Rita de Cássia

. Santa Rita: Dia de Santa Rita de Cássia

Paraná

. Barbosa Ferraz: Dia de Santa Rita de Cássia

. Lunardelli: Dia de Santa Rita de Cássia

. Marmeleiro: Dia de Santa Rita de Cássia

Rio de Janeiro

. Cantagalo: Dia de Santa Rita de Cássia

. Itaboraí: aniversário de emancipação política

Rio Grande do Norte

. Santa Cruz: Dia de Santa Rita de Cássia

Rondônia

. Governador Jorge Teixeira: Dia de Santa Rita de Cássia

Rio Grande do Sul

. Guarani das Missões: aniversário da cidade

. Mariano Moro: aniversário de emancipação política

. Palmitinho: aniversário de emancipação política

. Rolador: Dia de Santa Rita de Cássia

São Paulo

. Bom Jesus dos Perdões: aniversário da cidade

. Cássia dos Coqueiros: Dia de Santa Rita de Cássia

. Fernandópolis: aniversário da cidade e Dia de Santa Rita de Cássia

. Igarapava: aniversário da cidade e Dia de Santa Rita de Cássia

. Neves Paulista: aniversário da cidade e Dia de Santa Rita de Cássia

. Pederneiras: aniversário da cidade

. Potirendaba: 100 anos da Paróquia Senhor Bom Jesus

. Sales Oliveira: Dia de Santa Rita de Cássia

. Santa Branca: aniversário de emancipação política

. Santa Rita d'Oeste: Dia de Santa Rita de Cássia

. Santa Rita do Passa Quatro: Dia de Santa Rita de Cássia

. Santa Rosa de Viterbo: Dia de Santa Rita de Cássia

. Taguaí: Dia de Santa Rita de Cássia

. Vista Alegre do Alto: Dia de Santa Rita de Cássia

Tocantins

. Augustinópolis: Dia de Santa Rita de Cássia

