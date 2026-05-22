Tremor de terra é registrado no Rio de Janeiro

Um tremor de terra de magnitude 3,3 foi registrado na costa do Rio de Janeiro, a aproximadamente 100 km do município de Maricá, no início desta quinta-feira, 21. As informações são da Rede Sismográfica Brasileira.

O abalo aconteceu às 5h21. O órgão classificou o fenômeno como sismo raso, ocorrido possivelmente entre 0 e 10 km de profundidade, mas sem informações suficientes para estimar com precisão. Segundo o instituto, o sismo não foi sentido pela população.

Tremores do tipo são comuns no País. Esse é o nono registrado em território nacional desde o começo de maio; ao todo, foram 67 desde o início do ano, sendo um na fronteira entre o Brasil e o Peru.

Segundo a RSB, fenômenos como este não representam para a população. Eles acontecem devido às tensões tectônicas que atuam na crosta terrestre.

A região sudeste do Brasil é considerada a principal zona sísmica offshore (fora da costa) do país, onde pequenos terremotos ocorrem de forma relativamente frequente. Foram 31 do início do ano até agora.