Rock in Rio 2026 divulga line-up de mais dois palcos, com Diogo Defante e João Bosco

O Rock in Rio divulgou o line-up completo de mais dois palcos que fazem parte da edição deste ano do festival, o Supernova e o Global Village, nesta quinta-feira, 21. O evento ainda anunciou detalhes para o transporte exclusivo, o Primeira Classe, que, neste ano, terá uma opção partindo de São Paulo. O festival deve movimentar R$ 3,36 bilhões, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Tendências da música nacional se apresentam no palco Supernova. Dentre as atrações, estão o comediante e músico Diogo Defante, Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso e Paula Lavigne, NandaTsunami e Delacruz.
Em 2026, o palco Global Village faz uma homenagem a João Bosco. Entre os destaques do line-up, estão Paulinho Moska, Bento e Flor Gil, netos de Gilberto Gil, e o próprio João Bosco.
Como vai funcionar o transporte exclusivo do Rock in Rio?
O festival anunciou que o transporte exclusivo do evento, o Primeira Classe, terá pontos de partida em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Petrópolis. A modalidade ainda conta com pontos de embarque e desembarque pelo Rio de Janeiro e Grande Rio. Os valores ainda não foram anunciados.
Quando será o Rock in Rio 2026?
O Rock in Rio ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.
Onde será o Rock in Rio 2026?
O evento ocorre na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.
Como comprar ingressos para o Rock in Rio 2026?
Os ingressos estarão disponíveis no site da Ticketmaster. A pré-venda para clientes Itaú e associados do Rock in Rio Club começa no dia 2 de junho. A venda geral acontece a partir de 8 de junho.
Line-ups dos palcos Supernova e Global Village
Supernova
4 de setembro
. Chady
. Rock in Gil com Larissa Luz
. Venere Vai Venus
. Diogo Defante
5 de setembro
. Zero
. MC Taya
. LVCAS
. Supercombo
6 de setembro
. Escritório
. BAYSIDE KINGS
. Matanza Ritual
. JOÃO GORDO & ASTEROIDES TRIO
7 de setembro
. Maui
. Melly
. Zeca Veloso
. Alee
11 de setembro
. Muse Maya
. Isa Buzzi
. Ananda
. NandaTsunami
12 de setembro
. Celo Dut
. Yago Oproprio
. Milo J
. Delacruz
13 de setembro
. AR Baby
. Bruna Black
. Sant
. Lourena
Global Village
4 de setembro
. Giovanna Moraes
. Leela
. Paulinho Moska
5 de setembro
. Rhegia
. Noturnall e Russell Allen
. Korzus
6 de setembro
. Bento Gil convida Flor Gil
. Mãeana
. Mohamed Ramadan
7 de setembro
. Wanda Sá
. Leila Pinheiro, Joyce Moreno e Fernanda Takai
. João Bosco
11 de setembro
. Lambateria com Félix Robatto
. RIO BRONX
. Soulidified
12 de setembro
. Badi Assad
. Hamilton de Holanda
. Mestrinho
13 de setembro
. Kynnie
. Lucy Alves
. Haley Smalls