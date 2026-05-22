Rock in Rio 2026 divulga line-up de mais dois palcos, com Diogo Defante e João Bosco

O Rock in Rio divulgou o line-up completo de mais dois palcos que fazem parte da edição deste ano do festival, o Supernova e o Global Village, nesta quinta-feira, 21. O evento ainda anunciou detalhes para o transporte exclusivo, o Primeira Classe, que, neste ano, terá uma opção partindo de São Paulo. O festival deve movimentar R$ 3,36 bilhões, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Tendências da música nacional se apresentam no palco Supernova. Dentre as atrações, estão o comediante e músico Diogo Defante, Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso e Paula Lavigne, NandaTsunami e Delacruz.

Em 2026, o palco Global Village faz uma homenagem a João Bosco. Entre os destaques do line-up, estão Paulinho Moska, Bento e Flor Gil, netos de Gilberto Gil, e o próprio João Bosco.

Como vai funcionar o transporte exclusivo do Rock in Rio?

O festival anunciou que o transporte exclusivo do evento, o Primeira Classe, terá pontos de partida em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Petrópolis. A modalidade ainda conta com pontos de embarque e desembarque pelo Rio de Janeiro e Grande Rio. Os valores ainda não foram anunciados.

Quando será o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Onde será o Rock in Rio 2026?

O evento ocorre na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.

Como comprar ingressos para o Rock in Rio 2026?

Os ingressos estarão disponíveis no site da Ticketmaster. A pré-venda para clientes Itaú e associados do Rock in Rio Club começa no dia 2 de junho. A venda geral acontece a partir de 8 de junho.

Line-ups dos palcos Supernova e Global Village

Supernova

4 de setembro

. Chady

. Rock in Gil com Larissa Luz

. Venere Vai Venus

. Diogo Defante

5 de setembro

. Zero

. MC Taya

. LVCAS

. Supercombo

6 de setembro

. Escritório

. BAYSIDE KINGS

. Matanza Ritual

. JOÃO GORDO & ASTEROIDES TRIO

7 de setembro

. Maui

. Melly

. Zeca Veloso

. Alee

11 de setembro

. Muse Maya

. Isa Buzzi

. Ananda

. NandaTsunami

12 de setembro

. Celo Dut

. Yago Oproprio

. Milo J

. Delacruz

13 de setembro

. AR Baby

. Bruna Black

. Sant

. Lourena

Global Village

4 de setembro

. Giovanna Moraes

. Leela

. Paulinho Moska

5 de setembro

. Rhegia

. Noturnall e Russell Allen

. Korzus

6 de setembro

. Bento Gil convida Flor Gil

. Mãeana

. Mohamed Ramadan

7 de setembro

. Wanda Sá

. Leila Pinheiro, Joyce Moreno e Fernanda Takai

. João Bosco

11 de setembro

. Lambateria com Félix Robatto

. RIO BRONX

. Soulidified

12 de setembro

. Badi Assad

. Hamilton de Holanda

. Mestrinho

13 de setembro

. Kynnie

. Lucy Alves

. Haley Smalls