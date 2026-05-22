Emae vence disputa para administrar trecho do Parque Linear Bruno Covas

A Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (Emae), do setor elétrico e que opera sob gestão da Sabesp, venceu nesta quinta-feira, 21, a disputa pela permissão de uso de parte do Parque Linear Bruno Covas, na zona oeste de São Paulo. O certame permite que a iniciativa privada explore comercialmente a área por quatro anos, além de ficar responsável por tarefas ligadas à manutenção, zeladoria e segurança do local.

A Emae passará a fazer a gestão das operações de um trecho de cerca de 8,2 quilômetros da margem oeste do Rio Pinheiros, entre as pontes Cidade Jardim e João Dias. A Emae é uma concessionária federal de serviços públicos de capital aberto responsável pela operação de usinas hidrelétricas, como a Henry Borden, em Cubatão. No ano passado, a Sabesp adquiriu cerca de 74,9% das ações ordinárias da companhia.

Com a permissão de uso, o governo pretende corrigir algumas das principais queixas dos usuários, como ocorrências de assaltos e a falta de quiosques para a compra de bebidas e alimentos. "O objetivo é fortalecer a vocação do parque como espaço de lazer, esporte, cultura e convivência, oferecendo mais segurança e melhores serviços para os usuários", diz a Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI).

Entre as propostas da nova gestão voltadas à melhoria da segurança estão o gradeamento na divisa com a Marginal Pinheiros e um plano de proteção ao patrimônio, que prevê rondas e portaria monitorada. Outra medida é integrar câmeras de monitoramento instaladas ao programa de segurança Muralha Paulista, do governo do Estado, e ao sistema Smart Sampa, da Prefeitura, para acompanhar eventuais ocorrências em tempo real.

Apesar da entrega do parque à iniciativa privada, a SPI garante que o espaço "continuará sob fiscalização do Estado, público, gratuito e aberto à população". "A permissão de uso qualificada é um instrumento jurídico previsto em normativa estadual que transfere a um parceiro privado a responsabilidade pela administração, operação, manutenção e organização das atividades do espaço", explicou a secretaria.

O edital da disputa foi elaborado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), cuja sede foi o local de abertura dos envelopes com as propostas.

Por ser um espaço plano e extenso, o parque costuma ser frequentado por corredores e ciclistas. Entre 2021 e 2024, o local recebeu 5,4 milhões de pessoas - sendo 2,7 milhões apenas em 2024.