Rio2C começa amanhã

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A partir desta terça-feira, o Rio de Janeiro recebe uma nova edição do Rio2C, o maior encontro de criatividade da América Latina. De 26 a 31 de maio, a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste da cidade, será palco de seis dias de programação com grandes nomes da cultura, da música, do audiovisual, da comunicação, da tecnologia e dos negócios.

Entre os destaques desta edição estão artistas, criadores e lideranças como lcione, Iza, Zeca Pagodinho, Alice Braga, Fábio Porchat, William Bonner, Carlos Saldanha, Amyr Klink, Marina Ruy Barbosa, Ingrid Guimarães, Gregorio Duvivier, Ícaro Silva, Thalita Rebouças, Ferrugem, Xamã, Luedji Luna, Rubel e muitos outros nomes que ajudam a pensar, criar e movimentar a indústria criativa.

O evento também destaca a presença de nomes de diferentes áreas, de artistas e comunicadores a executivos, plataformas e lideranças institucionais.

A programação reúne palestras, painéis, shows, experiências, rodadas de negócios, pitchings, workshops e networking. O público poderá acompanhar conversas sobre audiovisual, música, tecnologia, games, moda, marketing, educação, sustentabilidade, esporte, comportamento e inovação.

Em 2026, o tema do Rio2C é "Code of Meaning", ou "Código do Significado" - em tradução literal - um convite para refletir sobre como criar com mais sentido em um mundo acelerado pela tecnologia.

Mais do que falar sobre tendências, o encontro propõe conexões humanas, oportunidades reais e impacto para o Brasil e para o mundo.

O Rio2C também abre espaço para novos talentos no Festivalia e conecta empresas, projetos e players no Mercado Rio2C.

ais informações sobre a programação e venda de ingressos estão disponíveis no site www.rio2c.com