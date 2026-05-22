'Casa do Patrão': Luis Fellipe é eliminado; saiba o porcentual de votos

A noite desta quinta-feira, 21, marcou mais uma despedida na Casa do Patrão. Luis Fellipe foi eliminado do reality após receber apenas 22,65% dos votos do público para continuar no jogo. Na disputa pela permanência, João Victor conquistou 25,11%, enquanto Vini liderou a preferência popular com 52,24%.

A saída do participante movimentou o confinamento e reforçou ainda mais as divisões já estabelecidas dentro da casa. Considerado um jogador estratégico e competitivo nas provas, Luis deixa o programa após uma trajetória marcada por liderança, conflitos pontuais e um romance que ganhou destaque entre os telespectadores.

Como foi a formação da berlinda?

O quarto Tá na Reta da temporada começou a ser traçado na última terça-feira, 19, após a vitória de Matheus na Prova do Patrão. Como consequência do poder conquistado, ele indicou Vini diretamente para a berlinda.

Na sequência, JP assumiu protagonismo ao vencer a Prova do Voto, garantindo o direito de indicar outro participante. A escolha acabou recaindo sobre Luis Fellipe, em um movimento visto por muitos como uma espécie de revanche dentro do jogo.

A terceira vaga foi definida pela votação da casa. Antes disso, Matheus precisou selecionar dois nomes para ficarem disponíveis ao voto dos colegas: Morena e João Victor. Com oito votos, João acabou sendo o mais votado e completou o trio da disputa.

Discurso de eliminação

Durante o anúncio do resultado, o apresentador Leandro Hassum destacou a intensidade emocional vivida pelos participantes ao longo da temporada.

Segundo ele, cada jogador entrou no reality disposto a incendiar o jogo com personalidade e posicionamento. Ao revelar o eliminado da noite, Hassum anunciou que Morena deveria se despedir de Luis Fellipe, confirmando sua saída do confinamento.

Trajetória marcada por liderança e embates

Luis Fellipe entrou no programa demonstrando força logo nos primeiros dias ao vencer a primeira Prova do Patrão da temporada. A liderança lhe deu destaque imediato dentro do condomínio e também rendeu uma das primeiras grandes discussões do reality, após um desentendimento com Sheila envolvendo o cumprimento de tarefas domésticas.

Ao longo do confinamento, o participante voltou a assumir o posto de Patrão em outra oportunidade, consolidando a fama de bom competidor em provas. Apesar da postura geralmente mais tranquila, ele acumulou atritos com nomes como Matheus, JP, Sheila e Marina.

Um dos conflitos mais comentados aconteceu justamente com Matheus, em uma discussão inusitada envolvendo decisões sobre o cardápio da casa.

Romance com Morena ganhou força no jogo

Além das disputas estratégicas, Luis Fellipe também viveu um relacionamento dentro do reality. Desde o início da temporada, ele e Morena demonstravam proximidade, trocando carinhos e momentos de intimidade que chamaram a atenção do público.

A relação evoluiu ao longo das semanas e culminou em um beijo durante uma das festas do programa, transformando os dois em um dos casais da edição. Agora, os fãs aguardam para descobrir se o romance continuará fora do confinamento.

Quarta eliminação da temporada

Com a saída de Luis Fellipe, Casa do Patrão chega à sua quarta eliminação oficial. Antes dele, Skova, Thiago e Nikita já haviam deixado a competição. Além disso, o participante Jovan desistiu do programa voluntariamente.

A disputa pelo prêmio milionário segue cada vez mais intensa, com alianças abaladas, rivalidades fortalecidas e a pressão do público influenciando diretamente os rumos do jogo.