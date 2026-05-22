Filho do Faustão revela rotina do apresentador longe da TV: 'Manda 40 reels por dia'

Longe da televisão desde 2023, Faustão continua conectado ao universo do entretenimento, do futebol e, principalmente, das redes sociais. Quem revelou detalhes da atual rotina do apresentador foi o filho, João Silva, durante participação no canal AchismosTV, comandado por Maurício Meirelles.

Segundo João, o veterano das telinhas passa boa parte do tempo navegando na internet e compartilhando vídeos com a família. Entre conteúdos de culinária, humor, celebridades e futebol, Faustão teria se tornado um verdadeiro fã de reels, hábito que já virou motivo de brincadeira entre os familiares.

Faustão virou fã de reels

Segundo João Silva, o pai passa boa parte do tempo navegando pelas redes sociais e enviando vídeos para os familiares em um grupo no WhatsApp. O apresentador contou, aos risos, que acompanhar o ritmo de Faustão não é uma tarefa simples.

"A gente tem um grupo da família: eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe e ele manda uns 40 reels por dia", revelou João. O filho do apresentador ainda contou que o pai costuma cobrar quando percebe que alguém ignorou os vídeos enviados.

"'E aquela macarronada que eu te mandei? Italiana, do Bixiga?' Aí eu respondo: 'Eu não vi, pai'. E ele: 1Como é que você não viu se eu mandei no grupo?'", brincou.

Conta fake e vídeos aleatórios

Durante a entrevista, João também revelou que Faustão possui uma conta fake nas redes sociais para navegar anonimamente. Segundo ele, o apresentador prefere observar a vida dos outros a expor detalhes da própria rotina. "Ele não abre porque não gosta de expor a vida. Prefere ficar vendo a vida dos outros", disse João.

Ainda de acordo com o jovem, os interesses do pai na internet vão dos conteúdos gastronômicos até notícias de celebridades e esportes. "Do nada ele manda um sanduíche, depois manda Léo Dias, depois vídeo do Santos", afirmou.

Humor popular e futebol fazem parte da rotina

Mesmo afastado da televisão, Faustão continua consumindo conteúdos ligados à comunicação popular e ao humor brasileiro. João citou Casimiro Miguel e Matheus Ceará entre os nomes que o pai mais acompanha atualmente.

"Ele gosta das coisas do Brasil. Cazé é um grande exemplo. Ele gosta das coisas bem escrachadas mesmo", contou. O futebol também ocupa espaço importante no dia a dia do apresentador, especialmente quando o assunto envolve o Santos.

"'Não vou mais assistir ao jogo do Santos, o time está f*** !' Quando você vê, ele está assistindo", divertiu-se João ao comentar a relação do pai com o clube. Segundo o apresentador, Faustão acompanha partidas e programas esportivos praticamente o dia inteiro.

Lembranças afetivas diante da televisão

Ao recordar momentos da infância, João revelou que uma de suas memórias mais fortes ao lado do pai envolve o SportsCenter, da ESPN, apresentado por Antero Greco e Paulo Soares, o Amigão. "Minha memória de assistir TV com ele é muito SportsCenter", contou.

Ele explicou que costumava tomar café da manhã ao lado do pai assistindo às reprises do programa antes de ir para a escola.

Volta à mídia ainda não está descartada

Apesar do afastamento da televisão, João acredita que o pai ainda possa retornar futuramente, principalmente no universo digital. Para ele, no entanto, a prioridade atual é a recuperação da saúde do apresentador. "Eu acho que, quando ele estiver 100% bem, ele vai fazer alguma coisa. Não é possível que ele não vai fazer mais nada", afirmou.

Faustão passou por um transplante de coração em 2023 e, em 2024, realizou também um transplante de rim. Desde então, o comunicador mantém uma rotina mais reservada e focada na recuperação física, após décadas dedicadas à televisão brasileira, incluindo os mais de 30 anos no comando do Domingão do Faustão, da TV Globo.