Jorge Ben Jor marca apresentação única de 'Alquimia Popular Brasileira' em São Paulo

Jorge Ben Jor anunciou uma apresentação única do show Alquimia Popular Brasileira em São Paulo. O cantor subirá ao palco do Allianz Parque em 17 de outubro.

Os ingressos entram em pré-venda para clientes do banco Itaú em 25 de maio, às 10h, com 30% de desconto, no site da Eventim. A venda geral será aberta em 27 de maio, às 12h, pela internet e na bilheteria localizada no Portão A do Allianz Parque, na Rua Palestra Itália, 200, na Água Branca.

Os preços variam de R$ 117,50 (meia-entrada para cadeira superior) a R$ 725 (inteira para o Hot Seat). O evento também contará com um pacote Vip, precificado entre R$ 997,50 (meia-entrada) e R$ 1.295 (inteira), e que inclui entrada para a Pista Vip, credencial e itens exclusivos do show.

O anúncio, feito pelas redes sociais, não deixou claro se a apresentação de Ben Jor no Allianz Parque fará parte de uma nova turnê. Alquimia Popular Brasileira ocorre cerca de um ano depois de Salve, Jorge, show do cantor realizado em setembro de 2025 no Espaço Unimed.

Serviço

Jorge Ben Jor - 'Alquimia Popular Brasileira'

. Data: 17 de outubro

. Horário: 19h

. Local: Allianz Parque, Avenida Francisco Matarazzo, 1.705, R. Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-200

Venda de ingressos

. Online: Site oficial da Eventim

. Presencial: Bilheteria do Allianz Parque (Rua Palestra Itália, 200 - Portão A - Perdizes - São Paulo/SP)

. Pré-venda Itaú Private e Personnalité: 25/5 às 10h no site (Apenas online)

. Pré-venda Itaú: 26/5 às 10h no site (Apenas online)

. Venda Geral: 27/5 às 12h no site e às 13h na bilheteria

Valores de ingressos

. Cadeira Superior: R$ 117,5 (meia), R$ 164,5 (cliente Itaú), R$ 188 (entrada social), R$ 235 (inteira)

. Pista: R$ 147,5 (meia), R$ 206,5 (cliente Itaú), R$ 236 (social), R$ 295 (inteira)

. Cadeira Inferior: R$ 212,5 (meia), R$ 297,5 (cliente Itaú), R$ 340 (social), R$ 425 (inteira)

. Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 297,5 (meia), R$ 416,5 (cliente itaú), R$ 476 (social), R$ 595 (inteira)

. Hot Seat: R$ 362,5 (meia), R$ 507,5 (cliente Itaú), R$ 580 (social), R$ 725 (inteira)

. Pacote Vip: R$ 997,5 (meia), R$ 1,11 mil (cliente Itaú), R$ 1,17 mil (social), R$ 1,3 mil (inteira)