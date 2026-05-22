'Connie': novo livro da saga 'O Poderoso Chefão' deve ser lançado em 2027

Com nove Oscars vencidos em 18 anos, O Poderoso Chefão ganhará um novo capítulo em 2027. Nascida no livro de Mario Puzo, que também assinou os roteiros da trilogia ao lado do diretor Francis Ford Coppola, a franquia retornará às páginas com Connie, história assinada por Adriana Trigiani (A Eterna Namorada).

Com autorização dos administradores do espólio de Puzo, o livro reimaginará os eventos do primeiro capítulo da franquia pelos olhos de Connie Corleone, única filha mulher de Vito Corleone e que foi interpretada por Talia Shire na trilogia de Coppola.

No anúncio oficial da Random House, que publicará Connie no terceiro trimestre de 2027, a editora revelou que a equipe de Puzo procurou por Adriana após ler um texto da autora no Substack em que ela analisa as personagens femininas de O Poderoso Chefão.

"Estávamos procurando por alguém que recontasse a história [de O Poderoso Chefão] sob uma nova perspectiva", disse Anthony Puzo, filho de Puzo e principal administrador de sua marca, em pronunciamento publicado pela Random House através da ABC. "Adriana ficou chocada quando contei que o personagem de Vito Corleone foi, na verdade, baseado na minha avó. (...) A visão dela para a vida de Connie nos impressionou. Estou muito feliz e animado de tê-la no projeto."

Segundo a autora, "Connie é um romance sobre como uma mulher trabalha para criar seu próprio caminho" e mostrará que a personagem pode ser tão perigosa quanto os outros protagonistas da franquia. "As pessoas se arriscaram ao subestimar Don Vito Corleone e Michael Corleone. O mesmo pode ser dito sobre Connie Corleone."

Ainda sem data exata para ser publicado, Connie chega às livrarias em 2027. Os três filmes de O Poderoso Chefão estão disponíveis para streaming no Paramount+.