Filho de Gugu Liberato exibe carro raro favorito do pai: 'Mais quatro anos vem a placa preta'

João Augusto Liberato surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma lembrança especial envolvendo o pai, Gugu Liberato. O jovem de 24 anos abriu a garagem da família e exibiu um raro Lincoln Navigator 2000, apontado por ele como o automóvel favorito do comunicador.





A publicação rapidamente chamou atenção nas redes sociais não apenas pelo valor do veículo, mas também pela carga afetiva envolvida. Nas imagens, João aparece ao lado do SUV de luxo na cor cinza e destaca o carinho que a família mantém pelo carro mesmo anos após a morte do apresentador.





'O carro favorito do meu pai'





Ao mostrar o automóvel, João Augusto fez questão de destacar a importância sentimental do modelo para a família. "Lincoln Navigator 2000, o carro favorito do meu pai. Mais 4 anos vem a placa preta", escreveu o jovem na legenda da publicação.





O detalhe sobre a "placa preta" faz referência ao certificado concedido a veículos antigos preservados com características originais, algo valorizado entre colecionadores e apaixonados por carros clássicos.





Veículo chamou atenção pelo estado de conservação





Além da raridade do modelo, o que mais impressionou os seguidores foi o excelente estado de conservação do SUV. O Lincoln Navigator mantém bancos de couro preservados, acabamento interno intacto e pintura bem cuidada, demonstrando o zelo da família pelo automóvel que marcou momentos importantes da trajetória de Gugu.





Nos comentários da publicação, internautas elogiaram o cuidado com o veículo e destacaram o valor emocional da lembrança deixada pelo apresentador.





SUV de luxo marcou os anos 2000





O Lincoln Navigator exibido por João Augusto é considerado um dos SUVs de luxo mais emblemáticos do início dos anos 2000. O modelo possui motor 5.4 V8 de 300 cavalos de potência e câmbio automático de quatro marchas. Dependendo da configuração, o veículo acomoda entre sete e oito passageiros.





Raro no mercado brasileiro, o carro costuma despertar interesse entre colecionadores de importados. Atualmente, os valores variam conforme o estado de conservação. Nos Estados Unidos, conforme preços da Tabela Fipe, o modelo usado pode ser encontrado entre US$ 1,8 mil e US$ 3,4 mil. Já no Brasil, onde chegou por importação independente, o SUV costuma ser avaliado entre R$ 60 mil e R$ 150 mil.





João Augusto relembra legado do pai





Nos últimos meses, João Augusto Liberato tem compartilhado momentos ligados à memória do pai e demonstrado proximidade crescente com o universo da televisão. Recentemente, ele mostrou aos seguidores um antigo crachá usado por Gugu durante sua passagem pela Record TV.





"Olha o que encontrei aqui em casa", escreveu o jovem ao publicar a foto do acessório ao lado do próprio crachá da emissora.





Atualmente, João Augusto vem desenvolvendo projetos na televisão e já atua como repórter, seguindo os passos do pai, que construiu uma das carreiras mais marcantes da história da TV brasileira.





Gugu Liberato morreu em novembro de 2019, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico nos Estados Unidos. Além de João Augusto, o apresentador também era pai das gêmeas Marina e Sofia Liberato, frutos do relacionamento com Rose Miriam di Matteo.