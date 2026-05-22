C6 Fest retorna com seu perfil cult e maduro: 'Artistas querem tocar aqui', diz curadora

A produtora cultural Monique Gardenberg, criadora do C6 Fest, vê o festival como uma continuação dos saudosos Free Jazz e Tim Festival, também desenvolvidos pela empresa dela, a Dueto Produções, e que reuniram grandes nomes da música nacional e internacional ao longo de vários edições entre 1985 e 2008.

Agora, sem o apoio da extinta marca de cigarros ou da empresa de telefonia, mas sim com patrocínio master do banco C6 Bank, o evento tem sido realizado desde 2023 no Parque Ibirapuera, em São Paulo. "Temos, em nossa essência, uma curiosidade muito grande", resume Monique que, entre outros feitos no meio artístico, produziu peças de Gerald Thomas e dirigiu filmes como Ó Paí, Ó (2007).

"Nosso barato é trazer aquilo que o mundo conhece, mas também servir como plataforma de lançamento. É muito fascinante ver um artista como o Cameron Winter, pouco conhecido, ter o show esgotado em três dias", afirma. Ela se refere ao jovem roqueiro americano que faz parte da banda Geese e se apresenta neste domingo, 24, pouco depois do inglês Robert Plant, célebre vocalista do Led Zeppelin, exibir um repertório de viés folk à frente do projeto Saving Grace.

Trazer o cantor de 77 anos era um desejo de longa data do festival. "Achávamos o Robert Plant um sonho impossível porque somos um evento que, apesar de estar causando barulho pela programação bacana, é de pequeno porte se comparado a outros festivais", reconhece Monique.

Em 2023, nomes como Jon Batiste, Underworld e Kraftwerk foram os mais chamativos da escalação. Em 2024, foi a vez dos indies Pavement e Cat Power atraírem olhares. Já a montagem do ano passado, que congregou mais de 20 mil pessoas, contrastou o som clássico de Pretenders e Nile Rodgers & Chic com a música eletrônica do Air e a verve moderna das garotas do The Last Dinner Party.

Neste ano, o C6 Fest ocorre entre os dias 21 e 24 de maio e sua programação diversificada se distribui por quatro palcos: C6 Lab, no Auditório Ibirapuera; Arena Heineken, montada no gramado; Tenda MetLife; e Pacubra. A curadoria também chama atenção pela forte aposta no jazz, tendo trazido em montagens anteriores artistas como Charles Lloyd e Brian Blade. Desta vez, os destaques são o saxofonista Branford Marsalis e uma homenagem a Hermeto Pascoal (1935-2025). Os ingressos estão praticamente esgotados, restando poucas unidades para esta sexta-feira, 22.

O perfil cult e maduro do evento inevitavelmente atraiu um tipo de plateia que se adequou a tais parâmetros. A área de alimentação, por exemplo, tem opções gourmets como a culinária asiática do JoJo Ramen, os sanduíches nova-iorquinos do Z Deli e vinhos importados pela Mistral.

"É um público mais adulto, pois não há uma programação para jovens de 18 ou 19 anos. Naturalmente, são pessoas que já se sustentam e que se preocupam em ter uma experiência gostosa. Não é um ambiente lotado, dá para circular. Você ouve música e nos intervalos convive", analisa Monique.

Por causa da forte concorrência no mercado de shows, a produtora prefere manter em sigilo os artistas cogitados para a próxima edição. Ela revela, porém, um desejo que não se concretizou: trazer a banda Steely Dan, referência do jazz rock que encerrou recentemente suas atividades sem nunca ter tocado no Brasil. O grupo, liderado por Donald Fagen e Walter Becker, foi impactado pela morte de Becker, em 2017. Fagen ainda manteve o projeto em atividade por alguns anos, mas acabou se afastando das longas turnês.

"Algo que vem nos ajudando é que o C6 Fest está começando a reverberar lá fora. Os artistas querem tocar no festival, porque os agentes que vêm com eles voltam para lá [o exterior] falando como o clima é bom, como o som é bom, como tudo é bem cuidado", explica ela. "Então, este é o meu grande trunfo."

Veja abaixo a programação do C6 Fest 2026 para o fim de semana:

Sexta-feira (22/5)

Jazz no Auditório Ibirapuera

. 19h - Abertura dos portões

. 20h - 21h: Brandee Younger

. 21h30 - 22h30: Hermeto Pascoal Big Band

. 22h50 - 23h50: Knower

Sábado (23/5)

. 13h: Abertura dos portões

Arena Heineken

. 15h40 - 16h40: Amaarae

. 17h20 - 18h20: Mano Brown part. Rincon Sapiência

. 18h50 - 20h: BaianaSystem part. Makaveli e Kadilida

. 20h45 - 21h55: The xx

Tenda MetLife

. 14h40 - 15h40: Horsegirl

. 16h40 - 17h40: Baxter Dury

. 18h10 - 19h10: Wolf Alice

. 19h40 - 20h45: Matt Berninger

Pacubra

. 20h45 - 23h: Aline Rocha

. 23h - 3h: Marten Lou

C6 Lab no Auditório Ibirapuera

. 23h - 0h: Mabe Fratti

Domingo (24/5)

. 13h: Abertura dos portões

Arena Heineken

. 15h30 - 16h30: Magdalena Bay

. 17h - 18h: Paralamas part. Nação Zumbi

. 18h30 - 19h45: Beirut

. 20h30 - 22h: Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian

Tenda MetLife

. 15h - 15h50: Samuel de Saboia

. 16h30 - 17h30: Benjamin Clementine

. 18h - 19h: Oklou

. 19h20 - 20h30: Lykke Li

Pacubra

. 20h - 21h30: Jude Paulla

. 21h30 - 23h30: DJ Nyack B2B Pathy Dejesus B2B Eduardo Brechó

C6 Lab no Auditório Ibirapuera

. 23h - 0h: Cameron Winter

Como chegar

Portão 2: Para pedestres ou para quem vai de ônibus, táxi e carro de aplicativo

Portão 3: Para quem vai de carro e precisa de estacionamento

Portão 5: Para quem vai de Metrô, pela estação AACD - Servidor, da Linha Lilás

Portão 10: Pedestres

O estacionamento do Parque Ibirapuera possui vagas limitadas e pode atingir a lotação ao longo do dia. O festival recomenda priorizar transporte público ou carro de aplicativo.