Olivia Rodrigo lança videoclipe de seu novo single 'The cure'

Olivia Rodrigo iniciou oficialmente mais um capítulo de sua nova era musical nesta sexta-feira, 22, com o lançamento de The cure, segundo single do álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, previsto para chegar às plataformas de streaming no dia 12 de junho.

Além da estreia da música, a cantora também lançou o videoclipe da faixa, que aposta em uma atmosfera melancólica e visual inspirado na estética gótica dos anos 1990. No vídeo, Olivia aparece caracterizada como uma enfermeira enquanto percorre corredores frios de um hospital cenográfico em uma narrativa marcada por metáforas sobre amor, dor emocional e tentativa de cura.

'Minha música favorita do álbum'

Antes mesmo do lançamento, Olivia já vinha demonstrando entusiasmo com a nova faixa. Em entrevista à iHeartRadio, a cantora revelou que The cure ocupa um lugar especial entre suas composições. "É minha música favorita no disco e uma das minhas músicas favoritas que já fiz", declarou a cantora.

Com 4 minutos e 57 segundos de duração, The cure se tornou, oficialmente, a música mais longa da discografia da artista até agora. A faixa foi escrita e produzida em parceria com Dan Nigro, colaborador frequente de Olivia e responsável por sucessos como Good 4 U e Vampire.

Clipe transforma hospital em metáfora emocional

No videoclipe, Olivia surge em um cenário hospitalar quase teatral, cercada por corredores vazios, iluminação fria e referências visuais que reforçam o conceito emocional da música. Segundo comunicado divulgado pela gravadora, o vídeo acompanha a cantora em "uma busca desesperada pelo antídoto para um coração partido".

Trechos divulgados antes da estreia já indicavam o tom intenso da composição. Em versos como Why can't you come stitch me up? e It'll never be 'the cure' (Por que você não pode vir me costurar? e Nunca será 'a cura'), Olivia explora sentimentos de dependência emocional, frustração e amadurecimento afetivo.

'O amor não resolveu tudo'

Ao comentar o significado da música, a artista explicou que a faixa nasceu a partir de reflexões sobre expectativas românticas e autoconhecimento. "The Cure é minha música favorita do álbum. É como se fosse o ápice do disco", afirmou Olivia à iHeartRadio.

"Quando você é mais jovem, pensa que se apaixonar vai resolver todos os seus problemas. E aí percebe que não é bem assim", acrescentou. Segundo a cantora, a faixa representa justamente o momento em que ela entende que o amor não consegue preencher questões internas que precisam ser enfrentadas individualmente.

Referência foi 'coincidência feliz'

O título da música imediatamente chamou atenção dos fãs por coincidir com o nome da lendária banda The Cure, liderada por Robert Smith, artista que Olivia já declarou admirar publicamente. Apesar disso, durante o podcast no programa Elvis Duran Show, a cantora afirmou que a semelhança aconteceu de forma involuntária.

A influência estética da banda britânica, no entanto, aparece de maneira sutil na atmosfera sombria e melancólica construída tanto na sonoridade quanto no visual do projeto.

Nova era já coleciona recordes

The cure chega após o sucesso de Drop Dead, primeiro single do novo álbum. A faixa estreou diretamente no topo da Billboard Hot 100 e transformou Olivia na primeira artista da história a colocar os singles principais de seus três primeiros discos debutando em primeiro lugar na parada.

Segundo a cantora, o novo álbum foi inspirado em seu "primeiro relacionamento mais adulto" e aborda o amor sob uma perspectiva diferente da explorada em trabalhos anteriores. "Escrever sobre felicidade é muito mais difícil do que escrever sobre coração partido", confessou Olivia no Elvis Duran Show.

O álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love chega oficialmente às plataformas em 12 de junho e já está em pré-venda com diferentes versões de capas e vinis colecionáveis.