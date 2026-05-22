Polícia apreende 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu na quinta-feira, 21, cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. Uma ação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, encontrou ainda milhares de camisas falsificadas da Seleção brasileira.

A investigação identificou que um ônibus, que estava saindo de Nova Iguaçu com destino a outras cidades do Estado do Rio de Janeiro, transportava o material ilícito. Os agentes fizeram um cerco e, durante a abordagem, os policiais encontraram milhares de figurinhas falsificadas no compartimento de carga do veículo. Além disso, também foram encontradas camisas adulteradas da seleção brasileira.

O material foi apreendido, será submetido à perícia e, posteriormente, será inutilizado. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das mercadorias falsificadas.