Chuva e frio voltam a ganhar força em áreas do Sul e em São Paulo

A chuva e o frio ganham força nesta sexta-feira, 22, com temporais em áreas do Paraná e de Santa Catarina. De acordo com Climatempo, as precipitações e baixas temperaturas também atingem o Sudeste, incluindo São Paulo.

"A atuação de um novo cavado meteorológico, somada ao fluxo de umidade e à infiltração marítima, organiza as instabilidades e reforça o cenário de atenção em várias áreas do País", afirma a Climatempo.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, a instabilidade aumenta com chuva mais frequente em São Paulo, áreas de Minas, Rio e Espírito Santo.

"Em São Paulo, o tempo volta a ficar bastante fechado, com chuva mais frequente principalmente no litoral, faixa leste, região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e interior ao longo do dia, em geral fraca a moderada, mas com chance de chuva localmente forte com raios e rajadas de vento no norte, nordeste e pontos do interior paulista", acrescenta a Climatempo.

Conforme a empresa de meteorologia, o Norte do País segue com alerta para temporais e volumes elevados de chuva.

São Paulo, Cuiabá e Rio Branco registram menor máxima em 2026

Segundo a Climatempo, o ar polar e o excesso de nuvens derrubaram a temperatura em várias capitais brasileiras, especialmente no Sul, em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil.

Confira as menores temperaturas máximas entre as capitais do Brasil na quinta-feira:

. Curitiba 16,4°C;

. Porto Alegre 16,7°C;

. Campo Grande 17,8°C;

. São Paulo 18,3°C (recorde de menor temperatura máxima em 2026);

. Cuiabá 19,4°C (recorde de menor temperatura máxima em 2026);

. Rio Branco 20,2°C (recorde de menor temperatura máxima em 2026)

Capital paulista

A cidade de São Paulo permanece com baixas temperaturas. Até sábado, 23, a máxima prevista é de 18º.

A partir de domingo, 24, de acordo com a Meteoblue, está previsto um gradual aumento de temperatura com a máxima ficando na casa dos 20ºC. Mas nada que esquente muito, pois os termômetros não devem passar de 23ºC em determinados dias.

Entre sábado e segunda-feira, 25, conforme a Meteoblue, também há alerta para chuvas mais intensas.