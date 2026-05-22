Virginia Fonseca integrará cobertura da Copa do Mundo na Globo, após saída do SBT

Virginia Fonseca vai assumir um novo desafio na televisão poucos meses após encerrar sua passagem pelo SBT. A influenciadora foi confirmada como repórter especial do Domingão com Huck, da TV Globo, durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

A novidade foi compartilhada pela própria Virginia nas redes sociais na última quinta-feira, 21, que comemorou a nova fase profissional. A empresária ficará responsável por conteúdos mais leves e descontraídos ligados ao torneio, incluindo bastidores dos jogos, experiências nas cidades-sede e o cotidiano dos torcedores brasileiros durante o Mundial.

'2026 é nosso e o hexa vem'

Virginia confirmou a participação no programa ao repostar uma publicação sobre o novo projeto em seus stories no Instagram. "Toda honra e glória a Deus! 2026 é nosso e o hexa vem", escreveu a influenciadora.

A proposta da Globo é explorar uma cobertura voltada ao entretenimento e às experiências culturais em torno da Copa do Mundo. A influenciadora deve circular por cidades como Nova York, Miami e New Jersey mostrando restaurantes, pontos turísticos, compras e situações curiosas vividas por brasileiros durante a competição.

Novo projeto surge após saída do SBT

A ida para a Globo ocorre pouco tempo depois do fim do vínculo de Virginia com o SBT, onde ela comandava o programa Sabadou com Virginia. A atração permaneceu no ar durante quase dois anos e teve sua última edição exibida em março deste ano. Na época, a emissora confirmou oficialmente o encerramento da parceria por meio de um comunicado.

"Depois de dois anos e uma importante história construída, SBT e Virginia Fonseca comunicam o fim do programa Sabadou com Virginia", informou a nota divulgada pelo canal. O comunicado também destacou que a apresentadora optou por não renovar o contrato para se dedicar a novos projetos profissionais. "Foi um período extremamente feliz e produtivo tanto para Virginia como para o SBT", acrescentou a emissora.

Cobertura terá foco em bastidores e torcida

Diferentemente de uma cobertura esportiva tradicional, Virginia não terá função jornalística voltada à análise técnica dos jogos ou entrevistas com atletas. A ideia do quadro será justamente explorar o clima da Copa de maneira espontânea, formato semelhante ao conteúdo que a influenciadora já produz nas redes sociais.

Ela acompanhará principalmente os jogos da Seleção Brasileira, mas também mostrará bastidores da competição, movimentação dos torcedores e experiências vividas durante a viagem.

Relação com Vini Jr. repercutiu nos bastidores

O anúncio da participação de Virginia Fonseca na cobertura da Copa do Mundo ocorreu poucos dias após o fim do relacionamento da influenciadora com Vinícius Júnior, um dos principais nomes da Seleção Brasileira para o torneio de 2026.

A coincidência entre os acontecimentos acabou movimentando as redes sociais e gerando comentários entre os fãs, especialmente pela proximidade do início da competição.