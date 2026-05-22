Apresentadora da Band descobre aneurisma e faz alerta sobre sintomas

Gardênia Cavalcanti, apresentadora do programa Vem Com a Gente, da Band Rio, revelou ter sido diagnosticada com um aneurisma cerebral. Em entrevista concedida à revista Quem, ela contou que descobriu o diagnóstico ao retornar de uma viagem ao Oriente Médio, por ter sentido fortes dores de cabeça, acompanhadas de vômito e mal-estar.

Segundo Gardênia, ela acreditou inicialmente que se tratava de uma crise de enxaqueca mais forte, condição com a qual já convive há alguns anos. Ela disse que não conseguiu aproveitar a viagem a Abu Dhabi devido às crises e que procurou um médico local, que receitou uma medicação para controlar as dores. No entanto, o diagnóstico só veio ao retornar ao Brasil.

"Meu médico pediu uma tomografia de contraste. Não faço nada com contraste porque sou alérgica. Mas fui fazer e passei por todo um preparo para a realização do exame. E o que eu descobri? Que, antes dessa dor de cabeça da viagem, eu havia sofrido um aneurisma", compartilhou. Gardênia também relatou ter sentido dores de cabeça extremas antes da viagem, e que chegou a fazer uma tomografia para tentar identificar alguma causa, sem sucesso. A apresentadora fez um alerta sobre os sintomas que não devem ser ignorados.

"O momento em que eu percebi que não era algo comum foi quando comecei a recapitular episódios anteriores e lembrei da pior dor de cabeça da minha vida, que senti na festa na casa dos meus amigos", disse, sobre o momento anterior à viagem.

"Era uma dor muito estranha, muito forte, não passava de jeito nenhum, mesmo depois de remédio e descanso. Na ocasião, tentei descansar, fui para casa, tentei dormir e não conseguia. Era uma dor absurda e muito diferente do que eu costumava sentir", recordou.