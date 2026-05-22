'La Perra': filme com Selton Mello vence o Palm Dog no Festival de Cannes

O filme La Perra, coprodução Chile e Brasil apresentada na Quinzena dos Cineastas, antes Quinzena dos Realizadores, saiu do Festival de Cannes 2026 com o Palm Dog, prêmio paralelo entregue ao cão que teve mais destaque nos filmes apresentados na edição. A vencedora foi Yuri, cadela chilena que está no centro da história.

Anteriormente já entregue a Brandy, de Era Uma Vez em... Hollywood (2019) e a Messi, de Anatomia de Uma Queda (2023), o Palm Dog tornou-se um prêmio querido entre os frequentadores do festival francês. Antes do filme, Yuri vivia em um abrigo administrado pela Mirada Animal Chile, entidade dedicada ao resgate e cuidado de animais abandonados. Ela recebeu treinamento e, após o filme, foi adotada por uma família.

Na história, inspirada no livro A Cachorra (Intrínseca), de Pilar Quintana, acompanhamos Silvia (Manuela Oyarzún), uma mulher que vive em uma ilha no sul do Chile e cuja relação com uma cadela desperta feridas profundas e desejos há muito reprimidos. A direção é de Dominga Sotomayor, com roteiro de Inés Bortagaray e produção da RT Features. O personagem de Selton Mello, inexistente no livro, foi criado especialmente para o longa-metragem.

Por enquanto, não há data de lançamento.