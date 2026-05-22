Boninho anuncia mudanças nas regras do reality 'Casa do Patrão'

Com Casa do Patrão sendo alvo de críticas do público desde sua estreia, seu criador decidiu instaurar mudanças ainda nesta primeira temporada. Em postagem nas redes sociais, Boninho revelou que o reality contará com "equilíbrio de comando, zerando contas [e] mudando responsabilidades". Entre as novas dinâmicas estão provas maiores e um adiantamento da tomada de poder do Patrão da semana.

"Domingo o jogo vai ser ressetado [sic]! Já que vocês mandam! A gente atende", escreveu Boninho no comunicado compartilhado no Instagram e no X, antigo Twitter. "A rotina muda, tem mais embates ao vivo, equilíbrio de comando, zerando contas, mudando responsabilidades, o patrão vai ser chefe, mas assume mais cedo."

Outra grande mudança ocorrerá na votação do Tá na Reta. Agora, as indicações da casa serão decididas por votos "cara a cara", com os dois primeiros indicados à eliminação escolhendo o terceiro concorrente.

Além das novas dinâmicas, a Casa do Patrão também passará o controle das redes sociais dos participantes, antes alimentadas pela produção do programa, para suas respectivas equipes.

A produção também usará as redes sociais para ter um contato maior com o público. "Vamos falar ao vivo com a galera das mídias sociais toda terça, sábado e quinta."

Casa do Patrão é exibido diariamente, às 22h30, na Record e no Disney+. O streaming também conta com transmissão 24h do reality, além de contar com câmeras exclusivas.