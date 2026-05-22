Termômetros registram 10,3ºC de madrugada na zona sul de São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo informou que

Nesta sexta, o dia será úmido e gelado por conta de uma massa de ar frio que atinge a capital paulista. Em toda a faixa leste da cidade, o céu deve ficar bastante coberto por nuvens, devido aos ventos que sopram do mar da Baixada Santista. A temperatura máxima não deve passar dos 17°C, e há possibilidade de garoa no fim do dia.

O CGE também informou que o acumulado de chuva do mês de maio atingiu 40,5 milímetros (mm), o que corresponde a aproximadamente 74,9% da média esperada para o mês, que é 54,1 mm.



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Final de semana

No sábado (23), o deslocamento de instabilidades ligadas a um cavado, região de baixa pressão nos níveis médios e altos da atmosfera, deixará o tempo chuvoso.

Existe o risco de precipitações generalizadas e contínuas, variando de moderada a forte intensidade, o que favorece a ocorrência de alagamentos. As temperaturas seguem reduzidas, com mínima prevista de 14°C e máxima que não deve ultrapassar os 18°C.

Para o domingo (24), a previsão indica a possibilidade de garoa e chuva fraca no decorrer do dia. Os termômetros devem marcar entre 15°C na madrugada e 21°C no começo da tarde.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior