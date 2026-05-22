'Peaky Blinders': astro de 'Stranger Things' é filho de Thomas Shelby em sequência; veja foto

Em uma imagem dos bastidores das gravações da série sequência de Peaky Blinders, Charlie Heaton, o Jonathan Byers de Stranger Things, aparece caracterizado de Charles Shelby.

Como filho de Thomas Shelby, Charles é meio-irmão de Duke, interpretado por Jamie Bell. A minissérie de seis episódios se passará depois dos acontecimentos de O Homem Imortal e traz a próxima geração da família após a morte do protagonista.

Em fase de produção, a nova série se dará dez anos após a Segunda Guerra Mundial, durante a reconstrução de Birmingham.

Sinopse da minissérie

Essa nova etapa do universo traz os sucessores da família Shelby em destaque. Charles passou muito tempo na guerra, grande parte dela em território inimigo, e agora de volta, busca ter uma vida normal.

Ele rompeu com sua família e os Peaky Blinders, passando anos sem ver seu irmão, Duke. Ele vai perceber, no entanto, que escapar de laços de sangue não é uma tarefa tão fácil.

Além de Heaton e Bell, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch e Lucy Karczewski completam o elenco.