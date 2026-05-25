O Airsoft ganha destaque no Rio com a operação 'Soberania Urbana: Os Donos do Rio'

No próximo dia 21 de junho, um domingo, o cenário do airsoft carioca será palco de mais uma grande operação.



Trata-se do Soberania Urbana: Os Donos do Rio, evento que promete reunir jogadores em uma experiência intensa e 100% imersiva.

Galeria de Fotos Soberania Urbana: Os Donos do Rio acontece em 21 de junho Divulgação Soberania Urbana: Os Donos do Rio acontece em 21 de junho Divulgação

Organizado pelo Mossad Sports, iniciativa liderada pela equipe Mossad Operações de Airsoft, o game traz uma proposta diferenciada dentro da modalidade 4fun, com dinâmicas cuidadosamente elaboradas para proporcionar realismo e engajamento do início ao fim.



Reconhecidos no meio pela dedicação e padrão de qualidade, os organizadores reforçam o compromisso de entregar uma experiência completa aos participantes.



Entre os diferenciais, está a estrutura com hidratação disponível em todo o campo, Staffs em todo o Campo, além de uma organização já consolidada por eventos marcantes, como o maior e mais elogiado jogo Noturno de airsoft do Rio de Janeiro.



Apesar de estarem em uma breve pausa nos jogos noturnos, a equipe garante que o retorno está próximo e, enquanto isso, mantém viva a tradição com eventos diurnos igualmente bem estruturados.



Para esta edição especial, que será realizada no CT Fantasma, considerado o maior campo de airsoft do estado, os participantes poderão contar também com o já tradicional churrasco do Mossad, marca registrada dos eventos da equipe.



Como novidade, haverá ainda chopp disponível à parte, ampliando a experiência de confraternização entre os jogadores.



Com expectativa de forte adesão, o Soberania Urbana: Os Donos do Rio reforça o crescimento do airsoft como prática esportiva e de lazer na cidade.



Anote na agenda: 21 de junho de 2026.