'A Ressurreição de Cristo', de Mel Gibson, ganha primeira imagem e detalhes

Mel Gibson divulgou nesta quinta-feira, 21, a primeira imagem de A Ressurreição de Cristo, sequência de seu filme lançado em 2004, A Paixão de Cristo. A continuação será lançada em duas partes, já filmadas em diversas locações na Itália.

A imagem divulgada traz o ator finlandês Jaakko Ohtonen no papel de Jesus Cristo, substituindo o intérprete anterior, Jim Caviezel, já que os novos filmes chegam mais de 20 anos após o original e a trama se passa apenas três dias após a crucificação de Cristo na Sexta-Feira Santa.

Em entrevista anterior concedida ao podcast de John Rogan, Gibson definiu o filme como uma "viagem de ácido", dizendo que a trama pode mostrar Jesus explorando o Hades, lidando com anjos caídos e vagando pelo Inferno antes de sua ressurreição.

O elenco tem também Mariela Garriga no papel de Maria Madalena, ao lado de Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio e Rupert Everett.

"Estou profundamente grato ao elenco e à equipe incríveis que colocaram seus corações nesta produção", declarou Gibson. "Este filme representa a maior parte do trabalho da minha vida, e exigiu tudo de mim enquanto cineasta e artista. É mais do que um filme para mim, é uma missão que carreguei por mais de 20 anos para contar aquela que eu acredito ser a história mais importante da humanidade."

Os dois novos filmes também tiveram as datas de lançamento nos Estados Unidos alteradas. A parte um, que estava marcada para março de 2027, agora chega aos cinemas em maio do mesmo ano. Já a parte dois foi adiada em um ano: de maio de 2027 para maio de 2028.