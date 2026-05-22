Mateus Solano troca mansão de 667 m² por apartamento; veja imagens do novo lar do ator

Mateus Solano mostrou que abandonou a vida em uma mansão de 667 m² e passou a viver em um apartamento menor. Agora morando sozinho, o ator saiu de sua casa antiga após o divórcio de Paula Braun.

Em uma postagem no Instagram, Solano mostrou alguns detalhes de seu novo lar, como uma estante cheia de livros. O vídeo apresenta parte da nova residência.

Com uma sala de estar ampla, mesa de jantar e sacada, a nova casa do artista está localizada na Barra da Tijuca, segundo o jornal Extra.

Anteriormente, o artista vivia com a esposa e seus dois filhos no alto do bairro do Joá. Atualmente, a casa está à venda por cerca de R$ 7,9 milhões.