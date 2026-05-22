Inscrições para o 17º Festival de Música Rádio Nacional começam sexta

Começam na sexta-feira (29) as inscrições para o 17º Festival de Música Rádio Nacional 2026. A iniciativa daabre espaço na programação dapara divulgar gravações de obras musicais inéditas e valorizar a produção de cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores de todo o país., por meio do sítio eletrônico https://festivalradionacional.ebc.com.br/.

Todo compositor residente no Brasil poderá inscrever até duas músicas com letra em português e as obras deverão ter identificação com o perfil da emissora. No ato da inscrição, é necessário preencher a ficha online e anexar cópias do RG, CPF, comprovante de residência, arquivos das músicas e letras das composições.

As gravações devem ser enviadas em formato MP3, com qualidade entre 128 Kbps e 320 Kbps. Cada música deve ter duração máxima de seis minutos. Não serão aceitas as inscrições de músicas produzidas por softwares que utilizam tecnologia de inteligência artificial.

As categorias contempladas nesta edição são: Melhor Música, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet. Os finalistas em cada uma delas receberão certificados de participação e os vencedores ganharão troféus.



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Etapas

Na primeira etapa, do total de inscrições válidas serão selecionadas um mínimo de 30 e um máximo de 50 músicas para a segunda etapa do Festival, de execução na programação da rádio e votação pela internet. A Comissão Julgadora será composta por representantes da Rádio Nacional e pelos jurados convidados. Essa Comissão também será responsável pela seleção das músicas finalistas.

As músicas selecionadas pela Comissão Julgadora na segunda etapa do Festival serão executadas na programação da Rádio Nacional FM e poderão ser votadas pela internet no período de 31 de agosto a 16 de outubro de 2026. A música mais votada nessa etapa de votação na internet já estará classificada entre as 12 finalistas do Festival.

Para a etapa final, a mesma Comissão Julgadora voltará a se reunir e selecionará as outras 11 músicas finalistas, que serão veiculadas na programação da Nacional FM entre os dias 19 de outubro e 31 de outubro de 2025. Um novo processo de votação no site do festival será aberto para as 12 finalistas. O prêmio da Música Mais Votada na Internet será definido pela soma dos votos nas duas fases de votação.

Para a escolha dos vencedores do Festival nas diversas categorias, a Rádio Nacional promoverá, no dia 31 de outubro, o Show da Final, que contará com a apresentação ao vivo das 12 músicas finalistas para os jurados e público presente.

Serviço

Festival de Música Rádio Nacional 2026 - Inscrições a partir da sexta-feira (29), no site https://festivalradionacional.ebc.com.br/.

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