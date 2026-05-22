EBC conquista Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça pela terceira vez

A cerimônia de entrega será no dia 25 de maio, em Brasília, consolidando o compromisso da empresa pública com a promoção da igualdade no ambiente de trabalho.

Esta é a terceira vez que a EBC recebe o selo, iniciativa criada para estimular organizações públicas e privadas a desenvolverem políticas voltadas à promoção da equidade de gênero e raça, com foco na valorização da diversidade, na inclusão e no enfrentamento às desigualdades no mundo do trabalho.

“Ganhar o Selo, mais do que um atestado de reconhecimento, é prova de que o nosso Proeq conseguiu superar as barreiras da discriminação e do preconceito que ainda se superpõem ao exercício pleno da igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho", avalia Mara Régia, coordenadora do Comitê de Pró-Equidade de Gênero e Raça da EBC (Proeq).

A conquista da EBC ocorre após ações promovidas pelo Proeq como campanhas de conscientização, atividades formativas, debates internos, iniciativas de acolhimento e medidas de fortalecimento da cultura organizacional voltada aos direitos humanos e à igualdade de oportunidades.

Programa

O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça foi criado pelo governo federal para incentivar organizações a adotar práticas de gestão comprometidas com a igualdade de gênero e raça.

As instituições participantes assumem compromissos e implementam planos de ação acompanhados pelo Ministério das Mulheres, sendo avaliadas periodicamente para a concessão do selo.

Ao conquistar pela terceira vez a certificação, a EBC reforça sua atuação institucional em defesa da diversidade e da promoção de direitos, consolidando iniciativas voltadas à construção de um ambiente de trabalho mais igualitário e representativo.

Compromissos da EBC com equidade

A EBC integra a Rede Equidade, coordenada pelo Senado Federal, e participa do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Ministério das Mulheres.

A empresa também é signatária do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.