Bárbara Evans nega que tenha se envolvido com Neymar: 'Nunca nem vi'

Bárbara Evans comentou novamente a respeito de seu suposto relacionamento com Neymar. A influenciadora desmentiu as especulações, que originalmente surgiram em 2010.

A declaração foi feita nos comentários de um post que mostravam as namoradas do jogador ao longo dos anos. Evans reforçou que não havia nem se encontrado com ele.

"Da minha parte, eu posso afirmar que é mentira", disse ela. "Nunca nem vi ele pessoalmente! Não criem coisa! Já disse, da minha parte é mentira."

Os rumores de que os dois teriam tido algum tipo de relacionamento passaram a ganhar força em 2010. À época, Neymar ainda estava no início da carreira, como jogador do Santos, e era tido como uma das grandes promessas do futebol nacional.