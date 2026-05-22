Apresentador de programa infantil 'Danny Go!' anuncia morte do filho de 14 anos por câncer

O apresentador Daniel Coleman, criador do programa infantil Danny Go!, anunciou nesta sexta-feira, 22, a morte de seu filho, Isaac Coleman, aos 14 anos. O menino havia sido diagnosticado com câncer de boca em estágio 3.

"Meu doce menino. Há tanto que eu gostaria de dizer, mas ainda não sei como", escreveu Daniel em seu perfil no Instagram. "Já sinto tanto a sua falta, a dor no meu coração é maior do que eu sou capaz de processar. Mas ao olhar para as milhares de fotos e vídeos da última semana, também estou cheio de um tremendo orgulho. Seus 14 anos foram recheados de tantos desafios, mas você os enfrentou com muita bravura. E, de alguma forma, manteve sua alegria apesar de tudo."

Daniel havia compartilhado a notícia sobre o estado de saúde do filho em dezembro do ano passado, quando também contou que a família sabia da possibilidade de um quadro oncológico, já que Isaac nasceu com anemia de Fanconi, uma doença genética que aumenta os riscos de câncer. Durante o tratamento, o adolescente passou por uma cirurgia de 8 horas, em janeiro deste ano.

"Ele está oficialmente em estágio 3, embora os médicos digam que ele está próximo do estágio 4, devido à agressividade e velocidade da propagação", contou Daniel na época. Em abril, o pai confirmou que o câncer havia continuado a se espalhar de forma agressiva, e que Isaac estava em um ciclo de radioterapia paliativa para diminuir o crescimento de uma massa sob o olho direito.

Daniel Coleman ficou conhecido entre o público infantil pelo programa Danny Go!, lançado em 2019 no YouTube. O programa educativo traz aventuras ativas e jogos de aprendizagem interativos para crianças, e está disponível na Netflix.

Isaac deixa o pai, Daniel, a mãe, Mindy, e o irmão Levi, de 11 anos.