'Mata Rindo' é um dos alvos

Investigações da 26ª DP (Todos os Santos) identificaram envolvidos em roubos de veículos, celulares, extorsões e outras práticas violentas destinadas à manutenção do poder bélico e financeiro da facção no complexo. A operação, também feita pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e por equipes dos departamentos-gerais de Polícia da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB), do Interior (DGPI) e Especializada (DGPE), visava cumprir dezenas de mandados de prisão e 30 de busca e apreensão. Um dos alvos, Emanuel dos Santos Carvalho, o 'Mata Rindo', não voltou à prisão após o indulto do Dia das Mães.