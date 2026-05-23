Golpes bancários

Investigações da 26ª DP e da Polícia Civil do Piauí identificaram esquema sofisticado em que criminosos se passavam por funcionários do setor de segurança de bancos para enganar as vítimas.

"Era uma falsa central de telefonia onde entravam em contato com as vítimas e simulavam que havia problemas na conta bancária. Após o contato, eles forneciam o telefone de uma falsa central e a vítima, assustada achando que deveria regularizar a situação, fazia contato. Assim, os criminosos acessavam a conta para extrair dinheiro e fazer empréstimos", destacou o delegado Rodrigo Araújo.