Com produção brasileira, 'Elefantes na Névoa' é premiado em Cannes

Elefantes na Névoa, filme que conta com produção brasileira, venceu o Grande Prêmio do Júri da Mostra Un Certain Regard, do Festival de Cannes. É o segundo prêmio mais importante da mostra, que por sua vez é a segunda disputa mais importante do festival.

O longa é um coprodução entre Nepal, Alemanha, França, Noruega e Brasil. O País é representado pelas produtoras Bubbles Project, de Malu e O Riso e a Faca, e Enquadramento Produções, que atuou em Los Silencios e A Febre.

Mais cedo, Elefantes na Névoa havia levado o Prêmio de Melhor Criação Sonora do Festival. O troféu reconheceu especificamente o trabalho das produtoras brasileiras, responsáveis pelo trabalho de som no filme.

O grande vencedor da Un Certain Regard, que em português se traduz para "um certo olhar", foi Everytime, drama da cineasta austríaca Sandra Wollner que acompanha uma família em luto.

Já o prêmio especial do júri ficou com Iron Boy, de Louis Clichy, uma animação cujas imagens foram pintadas à mão.

'Elefantes na Névoa'

O filme se passa em um vilarejo no Nepal perto de uma floresta, na qual há elefantes selvagens. A trama é centrada em Pirati, líder de uma comunidade Kinnar, que sofre após o desaparecimento de uma de suas filhas.

Tatiana Leite, da Bubbles Project, comentou os prêmios recebidos em comunicado oficial: "A gente já tinha ficado muito feliz ao receber o prêmio de som, mas ganhar o Grande Prêmio do Júri é gigantesco! Este é o primeiro longa do diretor Abinash Bikram Shah, um artista extremamente talentoso, e ouvir ele citar meu nome e o de Leonardo Mecchi, que fez o filme comigo, é um orgulho imenso. Em breve, todo mundo poderá descobrir Elefantes na Névoa em um cinema pertinho de casa, após a estreia no Brasil".

Mecchi, sócio-fundador da Enquadramento Produções, também comemorou: "Estamos muito felizes pelo prêmio, especialmente por ele reconhecer justamente o trabalho que o Brasil desempenhou no som do filme. Além disso, essa conquista evidencia a força das coproduções, que promovem trocas e intercâmbios culturais entre países, enriquecendo ainda mais a obra".