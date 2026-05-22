Anne Hathaway responde a rumores de lifting facial: 'Grande decisão médica'

Anne Hathaway, de 43 anos, negou os rumores de que teria feito facelift, uma cirurgia plástica facial.

Em entrevista à revista Elle, a atriz de O Diabo Veste Prada 2 detalhou um truque que seu cabeleireiro usa para dar um pouco mais de realce ao seu rosto. O método consiste em usar duas tranças pequenas perto de cada têmpora que são puxadas para trás e presas. O truque funcionou tão bem para ela que rumores surgiram nos últimos meses de que Hathaway teria feito um lifting facial.

"Estamos em um momento em que as pessoas se sentem muito confiantes ao presumir o que acham que é fato, e às vezes o que acham está correto e às vezes não está", ela disse.

"Além disso, a propósito, essas são grandes decisões médicas que as pessoas estão presumindo", ela acrescentou. "Eu não tomei uma grande decisão médica. São apenas duas tranças (...) "E, a propósito, a outra coisa sobre tudo isso é que, talvez um dia, eu ainda possa fazer um lifting facial", concluiu.