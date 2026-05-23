Transporte durante a Virada Cultural

Com muitas atrações ocorrendo madrugada adentro, a SPTrans, o Metrô de São Paulo e a CPTM terão funcionamento 24 horas por todo o fim de semana.

Como acontece anualmente, a SPTrans disponibilizará linhas com destino aos palcos espalhadas pela cidade. Além disso, a companhia também informou que abrirá uma unidade móvel do Ônibus SP Por Todas na Praça Pedro Lessa, localizada na esquina da Avenida São João com a Rua Formosa, das 17h do sábado à 0h, com o serviço sendo retomado às 12h do domingo e se estendendo até às 18h.

Na CPTM, as estações estarão abertas ao longo de toda a Virada, limitando o tráfego a desembarque e baldeação entre 0h e 4h da madrugada de domingo. O Metrô manterá todas as paradas das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata abertas para embarque e desembarque, com trens extras de prontidão em todas as linhas caso seu uso seja necessário.

Além do funcionamento estendido do transporte público, algumas vias da cidade serão fechadas e monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A relação completa nas ruas e áreas interditadas pode ser encontrada no site da companhia.