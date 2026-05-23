Programação completa da Virada Cultural: Veja atrações por palco com horário e endereço PARTE 2

CEU Alto Alegre

Endereço: Av. Bento Guelfi, s/nº - Jardim Alto Alegre

24 de maio

10h - De Férias com Omar (1)

14h - As Histórias de Benê

16h - Cornucópia Desvairada

CEU Alvarenga

Endereço: Estr. do Alvarenga, 3.752 - Balneário São Francisco

24 de maio

10h - Beatles para Crianças

14h - Tributo a Charlie Brown Jr com a banda O Cerco

16h - Cólera

CEU Formosa

Endereço: R. Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 - Parque Santo Antônio

24 de maio

10h - Projeto Gonzaga só para crianças

14h - Explorando o Circo!

16h - Sampa Crew

CEU Lajeado

Endereço: R. Manuel da Mota Coutinho, 293 - Lageado

24 de maio

10h - Illusion Games - Espetáculo de Ilusionismo Interativo com Mágico Breno Costa

14h - Analiss - Show Musical com banda (Sertanejo e Pisadinha)

16h - Mariana e Matheus

CEU Navegantes

Endereço: R. Maria Moassab Barbour, s/nº- Cantinho do Céu

24 de maio

10h - A espetacular volta ao mundo

14h - Discotecagem Je Treme Mon Amour

16h - Circuladô de Fulô

CEU Parque Bristol

Endereço: R. Professor Artur Primavesi, s/n° - Parque Bristol

24 de maio

10h - Radical Dance Show - Batidas da Periferia (2)

14h - Beatles para Crianças

16h - Jéssica e Juliana

CEU Paz

Endereço: Rua Daniel Cerri, 1.549 - Jardim Paraná

24 de maio

10h - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções

14h - Grupo Fórmula

16h - Banda MultiGroove toca Clássicos Black

CEU Pq. Novo Mundo

Endereço: Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria

24 de maio

10h - Eletrocircus - Uma fusão de circo e música eletrónica

14h - Pacote Entregue: Pré-Livros

16h - Tributo ao Queen

CEU Taipas

Endereço: R. João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite

24 de maio

13h - Semana do Brincar na Virada - Histórias que giram: Entre Bambolês, Contos e Brincadeiras

CEU Tiquatira

Endereço: Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5.280 - Vila Moreira

24 de maio

10h - Explorando o Circo!

14h - Zanza Simião e Amigas

17h - Demônios da Garoa

CEU Três Pontes

Endereço: Rua Capachós, s/nº - Jardim Celia

24 de maio

10h - Os Saltimbancos

14h - De Férias com Omar

16h - Samba de Dandara

CEU Uirapuru

Endereço: R. Nazir Miguel, 849 - Jardim Joao XXIII

24 de maio

10h - Las Manas e a Despedida

10h - Semana do Brincar na Virada - Piaquático

14h - Radical Dance Show - Batidas da Periferia

16h - MC Soffia

CEU Vila Atlântica

Endereço: R. Cel. José Venâncio Dias, 840 - Vila Jaraguá

24 de maio

10h - Pacote Entregue: Pré-Livros

14h - Eletrocircus - Uma fusão de circo e música eletrônica

16h - Vanessa Jackson

CEU Vila do Sol

Endereço: Av. dos Funcionários Públicos, 369 - Vila do Sol

24 de maio

10h - O Grúfalo

14h - A espetacular volta ao mundo

16h - Lady Gaga Experience

Cinemateca Brasileira

Endereço: Largo Sen. Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino

23 de maio

20h - Sessão de São Paulo Sociedade Anônima

CineSesc

Endereço: R. Augusta, 2.075 - Cerqueira César

23 de maio

18h - Procura-se Susan Desesperadamente

20h - Bete Balanço

23h - O Iluminado

24 de maio

2h30 - A Hora do Pesadelo

15h - ET - O Extraterrestre

17h30 - Labirinto: A Magia do Tempo - 40 anos

19h - Se Joga nos 80

Circuito Spcine

Endereço: Diversos lugares

23 e 24 de maio

CEU Arthur Alvim (Av. Waldemar Tietz, altura 950 - Cohab Padre José de Anchieta)

CEU Barro Branco / Cidade Tiradentes (Rua Salvador Vigano, 100 - Conj. Hab. Barro Branco II)

CEU Carrão (Rua Monte Serrat, 380 - Tatuapé)

CEU Freguesia do Ó (R. Crespo de Carvalho, 71 - Freguesia do Ó)

CEU Parque do Carmo (Rua Guerra de Aguiar, 63-237 - Jardim Nossa Sra. do Carmo)

CEU Parque Novo Mundo - Leônidas da Silva (Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria)

CEU Pinheirinho D'Água - Luiz Gama (Rua Camillo Zanotti - Jaraguá)

CEU São Miguel - Luiz Melodia (R. José Ferreira Crespo, 475 - Jardim São Vicente)

CEU São Pedro / José Bonifácio (Rua Professora Lucila Cerqueira, 124 - Jardim São Pedro)

CEU Taipas (Rua João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite)

CEU Tremembé (R. Adauto Bezerra Delgado, 94 - Parque Casa de Pedra)

CEU Vila Alpina / Vila Prudente (Rua João Pedro Lecór, 144 - Vila Alpina)

CCSP Lima Barreto (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)

CCSP Paulo Emílio (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)

Centro Cultural Olido (Av. São João, 473 - Centro Histórico)

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Avenida Inácio Monteiro, 6900 - Cidade Tiradentes)

CEU Aricanduva (Av. Olga Fadel Abarca, 5825 - Jardim Santa Terezinha)

CEU Butantã (Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1728 - Jardim Esmeralda)

CEU Caminho do Mar (Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 - Jabaquara)

CEU Feitiço da Vila (R. Feitiço da Vila, 399 - Jardim Dom José)

CEU Jaçanã (Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - Jardim Guapira)

CEU Jambeiro (Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Guaianases)

CEU Meninos (Rua Barbinos, 111 - São José Clímaco)

CEU Parque Veredas (Rua Daniel Muller, 347 - São Miguel Paulista)

CEU Paz (Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná - Brasilândia)

CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena, s/n - Perus)

CEU Quinta do Sol (Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper)

CEU São Rafael (Rua Cinira Polônio, 100 - Jardim Rio Claro)

CEU Três Lagos (Av. Carlos Barbosa Santos, S/N - Jardim Três Corações)

CEU Vila Atlântica (Rua José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini, 05160-030)

CEU Vila do Sol (Avenida dos Funcionários Públicos, 369 - Jardim Capela - Campo Limpo)

Virada no Centro - Complexo Cultural Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro

23 de maio

10h - Espaço Hanbok

10h - Decoração luminárias coreanas

11h - Random Play Dance - performance

13h - Performance interativa de dança

14h - Norebang

15h - Apresentação grupo de K-Dance

16h - Random Play Dance - performance

17h - Mostra de cinema coreano

24 de maio

10h - Decoração luminárias coreanas

11h - Espaço Hanbok

13h - Random Play Dance

14h - Performance interativa de dança

15h - Norebang

16h - Apresentação grupo de K-Dance

17h - Mostra de cinema coreano

18h - Random Play Dance

EMIA Brasilândia

Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Brasilândia

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Samba de Roda e Nossos Quintais Ancestrais

EMIA Chácara das Flores

Endereço: Estrada Dom João Nery, 3.551 - Jardim Bartira

23 de maio

11h - Ocupação Teatral - Pequenas Ciatas (mostras artísticas e cortejo)

12h - Brinquedos infláveis

14h - Brincadeiras e jogos

24 de maio

10h - Brincadeiras e jogos + Baile EMIA (Dança)

EMIA Chácara do Jockey

Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

10h - Mutirão de Plantio no Quintal

10h - Exposição FAU e Oficina

14h - Sarau das Infâncias

EMIA Jabaquara

Endereço: R. Volkswagen, s/nº - Jabaquara

23 de maio

10h - Orquestra EMIA - Ensaio Aberto

10h - Oficina Intergeracional de Teatro e vivência lúdica

11h - Coral Cênico Infantil

14h - Banda Núcleo Experimental de Música EMIA

15h - Oficina de Arte Popular

15h30 - Na Virada Cultural tem Jazz

24 de maio

10h - Intervenções em Artes Visuais

EMIA Parelheiros

Endereço: Rua Euzébio Coghi, 1.042 - Jardim Roschel

23 de maio

10h - O Quintal dos Sentidos: vivência artística e sensorial

EMIA Perus

Endereço: R. Joaquim Antônio Arruda, 74 - Vila Inácio

23 de maio

10h - Aula Experimental com o Quarteto da EMIA

14h - Cinema + roda de conversa

24 de maio

10h - Oficina Objetos Inventados

10h - Poemas Inventados + Microfone Aberto

Ephigenia

Endereço: Viaduto Santa Ifigênia, 66 - Santa Ifigênia

24 de maio

15h - Pista Quente

Fábrica de Cultura Brasilândia

Endereço: Av. General Penha Brasil, 2.508 - Brasilândia

23 de maio

10h - Circuito Cineminha

10h - Espaço em Arte Livre

11h - O Circo que Fugiu, com Coletivo Xoxo

13h - Karaokê Divertido

24 de maio

13h - Futebol de Botão

14h - Domingo no Cine

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Endereço: Rua Bacia de São Francisco, s/nº - Jardim Sao Bento

23 de maio

15h - Reggae Explicado

24 de maio

12h - Especial R&B

Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

Endereço: Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Fazenda do Carmo

23 de maio

11h - Atividade Literária: Virada de Perspectiva

13h - Festival Geek

13h - Fábrica de Rock

15h - Roda de Conversa: Rios Invisíveis de São Paulo

24 de maio

13h - Fábrica de RAP

16h - Evento Arabesque

Fábrica de Cultura Itaim Paulista

Endereço: R. Estudantes da China, 500 - Itaim Paulista

23 de maio

11h - Intervenção na Bibliotech: Virada Dance!

14h30 - Yunei Rosa Amor Preto

15h - Encontro com Autor: Elson, o Menino do Origami

19h - Studio Juliano Dance

24 de maio

15h - O Papagaio Trapalhão na Ilha do Tesouro

Fábrica de Cultura Jaçanã

Endereço: R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã

23 de maio

14h0- Na Terra, No Céu, No Mar... Tem História pra Viajar

24 de maio

14h - Show de Bianca Cincinato

16h - Apresentação do DJ Jorge Boog

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Endereço: R. Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São Luís

23 de maio

13h - Ateliê Aberto: Estação de Reparos

14h - Musical Histórias que Cantam Direitos

24 de maio

12h - Ritmos da Rua - Masterclass de Danças Urbanas

Fábrica de Cultura Parque Belém

Endereço: Av. Celso Garcia, 2.231 - Belenzinho

23 de maio

10h - Atividade de Jogo: RPG: Era Uma Vez

13h - Fábrica Kids

13h30 - Aulão de Dança no Ventre

15h - Roda de Leitura: Chapéuzinho redondo

24 de maio

13h - Estúdio de Dança Camila Peres

Fábrica de Cultura Sapopemba

Endereço: R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta

23 de maio

11h - Leitura Mediada: Contos que Ninguém te Conta

13h - Fábrica Show

15h - Curta com Bate-Papo: A Mãe da Lua e o Bacurau

24 de maio

13h - Orgulho Nerd

Fábrica de Cultura Vila Curuçá

Endereço: R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru

23 de maio

11h - Atividade na Bibliotech

14h - Aula Aberta de Criação de Games

14h - Aula Aberta de Forró e Samba Rock

14h - Ritmão Especial de Funk

24 de maio

13h - Minha Mãe é um Show

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Endereço: R. Franklin do Amaral, 1.575 - Vila Nova Cachoeirinha

24 de maio

14h - Aulão de Zumba

Faculdade Belas Artes

Endereço: R. Estela, 64 - Vila Mariana

23 de maio

10h30 - A tatuagem que vejo em você

10h30 - Fotografia em Movimento: Rastros, Fantasmas e Luzes no Retrato

14h30 - Magia com Luzes: Fotos que Parecem Efeito Especial

Feira do Bom Retiro

Endereço: Praça Coronel Fernando Prestes - Bom Retiro

23 de maio

13h - Samulnori Hanullim

13h25 - Coral das Mães Coreanas

13h50 - Taekwondo Monjardim

14h30 - Saxofone Som da Nova Fonte

17h15 - San Simon La Paz - Dança Tradicional Boliviana

18h - Sugi Line Dance

18h30 - Aura Dance Cover

19h - DJ Rafael Lee

24 de maio

14h - Coral Alegria dos Corações

14h20 - Luz Line Dance

14h50 - Saxofone Hanullim

IMS - Instituto Moreira Salles

Endereço: Av. Paulista, 2.424 - Bela Vista

23 de maio

10h - Zumví Arquivo Afro Fotográfico (IMS Paulista)

10h - Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello

10h - O que elas viram: fotolivros históricos de mulheres, 1843-1999

14h - Cinema

18h - Visita mediada - Memória, Trabalho e Dignidade: O Legado de Laudelina

20h - Visita

24 de maio

10h - Zumví Arquivo Afro Fotográfico (IMS Paulista)

10h - Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello

10h - O que elas viram: fotolivros históricos de mulheres, 1843-1999

Instituto Çare

Endereço: R. Dr. Avelino Chaves, 138 - Vila Hamburguesa

23 de maio

11h - Feira da Gamela 2ª edição - evento

11h - Feira da Gamela 2ª edição - oficina de Monotipia Botânica

12h - Feira da Gamela 2ª edição - alimentação Cozinha Ocupação 9 de Julho

12h - Feira da Gamela 2ª edição - pintura mural ao vivo com Rui Amaral e Box

12h30 - Feira da Gamela 2ª edição - show Garoa do Recôncavo

14h - Feira da Gamela 2ª edição - oficina de Carimbos Urbanos - Cidade em Verso e Corte

17h30 - Feira da Gamela 2ª edição - show Estrela do Oriente de Paraty

Virada na Paulista - Instituto Cervantes

Endereço: Avenida Paulista, 2.439 - Bela Vista

24 de maio

9h - Passeio Matemático por Al Ândalus

9h - Oficinas de Livros (Talleres)

10h - Feira do Livro Espanhol-Latino Americano

12h - Paella, Comidas e Bebidas Españolas

13h - Show de Dança Espanhola

14h - Discotecagem Música Latina e Espanhola

16h - Show dueto Saxofone e Violão

Instituto de Artes da UNESP

Endereço: R. Jorn. Aloysio Biondi, 215 - Barra Funda

23 de maio

20h - Um Credor da Fazenda Nacional

24 de maio

16h - Um Credor da Fazenda Nacional

Instituto Italiano de Cultura de San Paolo

Endereço: Av. Higienópolis, 436 - Higienópolis

24 de maio

10h - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura

11h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura

14h - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura

15h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura

Instituto Tomie Ohtake (Pinheiros)

Endereço: Rua Coropé, 88 - Pinheiros

23 de maio

11h - Exposição Allan Weber - Existe uma vida inteira que tu não conhece

11h - Exposição Pablo Lobato - Profanações

15h - Visita mediada na exposição Allan Weber

16h30 - Ativação: Máscaras-amuleto: quem dança seus males espanta

19h - Apresentação Samba Lenço

24 de maio

11h - Exposição Allan Weber - Existe uma vida inteira que tu não conhece

11h - Exposição Pablo Lobato - Profanações

11h - Visita mediada na exposição Allan Weber

Instituto Tomie Ohtake (Campo Belo)

Endereço: R. Antônio de Macedo Soares, 1.800 - Campo Belo

23 de maio

10h - Exposição Ruy Ohtake - percursos do habitar

15h - Ciclo de debates: Mulheres, casas e narrativas

24 de maio

10h - Exposição Ruy Ohtake - percursos do habitar

Virada na Paulista - Itaú Cultural

Endereço: Av. Paulista, 149 - Bela Vista

23 de maio

11h - Ocupação Ana Botafogo

11h - Ocupação Ruth Rocha

11h - Exposição Mestre Didi

11h - Espaço Olavo Setubal

11h - Espaço Herculano Pires

11h - Espaço Milú Villela

19h - Expedição Brasiliana - A exposição assombra

20h - O Veneno do Teatro

21h - Expedição Brasiliana - A exposição assombra

24 de maio

11h - Ocupação Ana Botafogo

11h - Ocupação Ruth Rocha

11h - Exposição Mestre Didi

11h - Espaço Olavo Setubal

11h - Espaço Herculano Pires

11h - Espaço Milú Villela

11h - Ateliê de carimbos e gravura

16h0- Foi o Rio Quem Disse

18h - O Veneno do Teatro

Virada na Paulista - Japan House

Endereço: Av. Paulista, 52 - Bela Vista

23 de maio

10h30 - Exibição do filme Eu e meu avô nihonjin

14h - Exibição do filme Every day a good day

16h - Exibição do filme Confetti

18h - Projeção High Resolution Tour

19h - Exibição da trilogia Amarela + bate-papo com o diretor André Saito

20h30 - Sessão de música City Pop

24 de maio

10h - Duelo de Cores com Pilot Pintor

14h - Jogos de Go

14h - Jogos de Shogi

15h - Sessão de música City Pop

Virada na Paulista - Livraria da Vila

Endereço: Av. Paulista, 1.063 - Jardim Paulista

23 de maio

18h - Bate-papo com Cesar Bravo e Paula Febbe

20h30 - Bate-papo com Paulo Raviere e Roberto Denser

24 de maio

14h30 - Comemoração 10 anos do livro Ernersto

17h - Lançamento do livro Nsamba

Virada na Paulista - MASP

Endereço: Av. Paulista, 1.578 - Bela Vista

23 de maio

18h - Acervo em Transformação

18h - Sandra Gamarra Heshiki: réplica

18h - Santiago Yahuarcani: o princípio do conhecimento

18h - Claudia Alarcón & Silät: viver tecendo

18h - La Chola Poblete: Pop andino

18h - Colectivo Acciones de Arte: democracia radical

18h - Sala de Vídeo: Oscar Muñoz

18h - Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros

20h - Entresonho (Hipnagógico), com Novíssimo Edgar

24 de maio

0h - Acervo em Transformação

0h - Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros

10h - Sandra Gamarra Heshiki: réplica

10h - Santiago Yahuarcani: o princípio do conhecimento

10h - Claudia Alarcón & Silät: viver tecendo

10h - La Chola Poblete: Pop andino

10h - Colectivo Acciones de Arte: democracia radical

10h - Sala de Vídeo: Oscar Muñoz

Virada no Centro - Matiz

Endereço: R. Martins Fontes, 91 - República

24 de maio

16h - DJ Anazú

19h - Nos Tempos da Soweto

Virada no Centro - Memorial da Resistência

Endereço: Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia

24 de maio

10h - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária - Brasil: Nunca Mais

14h30 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária - Brasil: Nunca Mais

Virada na Paulista - Méqui 1000

Endereço: Av. Paulista, 1.811 - Bela Vista

23 de maio

16h - DJ no Méqui 1000

24 de maio

11h - DJ no Méqui 1000

Museus - MIS (Museu da Imagem e do Som)

Endereço: Av. Europa, 158 - Jardim Europa

23 de maio

10h - Nova Fotografia 2026 "Rumo ao Pernambuco Profundo"

10h - Ayrton Senna pelo olhar de Joe Honda

10h - Linha do Tempo da Fotografia - Acervo MIS

10h - A sol y sombra

24 de maio

10h - Nova Fotografia 2026 Rumo ao Pernambuco Profundo

10h - Ayrton Senna pelo olhar de Joe Honda

10h - Linha do Tempo da Fotografia - Acervo MIS

10h - A sol y sombra 14h00 - Mostra FUTMIS

Museus - Museu Afro Brasil Emanoel Araújo

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 5.300 - Vila Mariana

23 de maio

5h - Exposição Temporária Bença! - O Quilombo do Jaó pelo olhar das crianças

10h - Exposição do Acervo

10h - Exposição Temporária Padê - sentinela à porta da memória

10h - Exposição Temporária Um xirê para Emanoel

10h - Exposição Temporária Popular Populares

10h - Exposição Temporária Singular plural - Rubem Valentim

11h - Conversa com Alberto Pitta

12h - Feira de Artes Gráficas

14h - Encontro com Vera Eunice no Aniversário de 21 anos da Biblioteca Carolina Maria de Jesus

24 de maio

5h - Exposição Temporária Bença! - O Quilombo do Jaó pelo olhar das crianças

Virada na Paulista - Museu Casa das Rosas

Endereço: Av. Paulista, 37 - Bela Vista

23 de maio

18h30 - Os Cômodos da Casa das Rosas e seus Usos

20h - Cinema ao Ar Livre: Frankenstein (1931)

22h - RPG de Mesa: A Fuga de Kalatrava

22h - Jogos de Tabuleiro

24 de maio

0h - Quem Morava Aqui? Os Personagens da Casa das Rosas

2h - Madrugada de Slam

10h30 - Consultas Poéticas

10h30 - Desenho de Observação: O Entorno e a Cidade Por Meio do Urban Sketching

11h30 - Bomba de Sementes

14h30 - Costurando Memórias: Caderno de Registro

15h - Pegue-Livros

15h30 - Porquinho da Paulista

16h30 - O que Será que Tem?

Museus - Museu Casa Guilherme de Almeida (Vila Buarque)

Endereço: R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque

23 de maio

10h30 - Percurso das Três Donas de Higienópolis: Dona Maria Antônia

Museus - Museu Casa Guilherme de Almeida (Sumaré)

Endereço: R. Macapá, 187 - Sumaré

24 de maio

11h - Brincando de Heraldista: Ciração de Brasões

16h - Coral no Deck: Tons Sobre Tom

Museus - Museu Casa Mario de Andrade

Endereço: R. Lopes Chaves, 546 - Barra Funda

23 de maio

15h - Mário de Andrade e a Cidade: Uma Caminhada Cultural

19h - Slam do Corpo

24 de maio

10h30 - Mário como Amigo

14h - Roda de Contação de História

15h30 - Aula de Forró

Virada no Centro - Museu da Diversidade Sexual

Endereço: Estação República do Metrô (R. do Arouche, 24) - República

23 de maio

10h - Pajubá: A hora e a vez do close

10h - Todos os rios: identidades LGBTQIA+ no acervo da Pinacoteca de São Paulo

15h - Cineclube MDS - São Paulo em Hi-fi com Luffe Steffen

24 de maio

10h - Pajubá: A hora e a vez do close

10h - Todos os rios: identidades LGBTQIA+ no acervo da Pinacoteca de São Paulo

15h - Rolezinho LGBTQIA+ - Hudinilson Júnior e a Arte nas Ruas

Museus - Museu da Imigração

Endereço: R. Visc. de Parnaíba, 1.316 - Mooca

24 de maio

10h - Gratuidade especial

15h - Forró de Abraço Fechado: Ancestralidade e Autonomia no Dançar

Virada no Centro - Museu da Língua Portuguesa

Endereço: Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico

23 de maio

12h - Funk Esquema Novo

24 de maio

9h - Entrada gratuita no Museu da Língua Portuguesa

Museus - Museu das Culturas Indígenas

Endereço: R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca

23 de maio

11h - Oficina de Grafismo Kayabi, com Rykatu Kayabi

15h - Confecção Sustentável de Biojoias, com Zenaide dos Santos S. Aguilar

17h15 - Comitiva Wanî Saí Keneya: o canto da floresta viva

Virada no Centro - Museu das Favelas

Endereço: Largo Páteo do Colégio, 148 - Centro Histórico

23 de maio

19h - Festa de Favela: AFROJAM

24 de maio

10h - Oficina Literatura Brincante Agbalá Conta

10h0- Sobre Vivências

10h - Imaginação Radical - 100 Anos de Frantz Fanon

10h - Foto de Quebrada

14h - Sarau, Slam e Batalha: Batalha Dominação

Virada no Centro - Museu de Arte Sacra

Endereço: Av. Tiradentes, 676 - Luz

23 de maio

9h - Arte Sacra Através dos Séculos

9h - Tradição e Liturgia - A Coleção de Prataria e Ourivesaria do MA-SP

9h - Presépio Napolitano

9h - Futebol: Paixão, Devoção e Fé

14h - Visita Mediada para Público Espontâneo: Apresentação do Museu

17h - Apresentação Coral do Museu de Arte Sacra

18h - Visita Noturna no Mosteiro da Luz

24 de maio

9h - Arte Sacra Através dos Séculos

9h - Presépio Napolitano

9h - Futebol: Paixão, Devoção e Fé

11h - Apresentação Vozes da Ópera e da Canção Brasileira

Museus - Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miller, s/nº - Pacaembu

24 de maio

9h - Entrada gratuita no Museu do Futebol

9h - Amarelinha no Museu do Futebol

Museus - Museu do Ipiranga

Endereço: R. dos Patriotas, 100 - Ipiranga

23 de maio

10h - Entrada gratuita

10h30 - Visitas mediadas

14h0- Visitas mediadas

16h - Tá Todo Mundo Rindo?

24 de maio

10h - Entrada gratuita

10h30 - Visitas mediadas

14h - Visitas mediadas

14h30 - Visitas mediadas em Libras

Virada no Centro - Museu do TJSP - Palacete Conde de Sarzedas

Endereço: Rua Conde de Sarzedas - Sé

23 de maio

9h - Intervenções Musicais com o Guitarrista Aldo Scaglione

14h30 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas

15h - Jam Session no Museu com o guitarrista Aldo Scaglione e convidados

24 de maio

9h - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas

14h30 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas

15h - Jam Session no Museu com o guitarrista Aldo Scaglione e convidados

Museus - Museu Judaico de São Paulo

Endereço: Rua Martinho Prado, 128 - Bela Vista

23 de maio

10h - Visitas autônomas e gratuitas às exposições

11h - Visita mediada especial Burle Marx - Plantas em movimento

14h - Visita mediada especial: Vamos falar sobre Shavuot?

24 de maio

10h - Visitas autônomas e gratuitas às exposições

Virada no Centro - OSESP

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos

24 de maio

10h50 - Concerto Matinal - Academia Concertante

Virada no Centro - Palacetes da Sé

Endereço: R. Roberto Simonsen, 87 - Sé

23 de maio

18h - Programação especial nos Palacetes da Sé

Virada no Centro - Pinacoteca (Praça da Luz)

Endereço: Praça da Luz, 2 - Luz

23 de maio

10h30 - JogaJunto

24 de maio

10h30 - JogaJunto

11h - Visita educativa na exposição Pinacoteca: Acervo

14h - JogaJunto

14h - Visita educativa na exposição Pinacoteca: Acervo

Virada no Centro - Pinacoteca (Av. Tiradentes)

Endereço: Av. Tiradentes, 273 - Luz

23 de maio

10h30 - Experimenta!

14h - Experimenta!

24 de maio

10h30 - Experimenta!

14h - Experimenta!

Polo Cultural Chácara do Jockey

Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

12h - Semana do Brincar na Virada - Contação de Histórias: COMEÇO, MEIO E FIM

Praça Elis Regina

Endereço: R. Pereira do Lago, 100 - Vila Gomes

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Sarau de Brincadeiras e cantorias

Escolas de Samba - Quadra da Acadêmicos do Tatuapé

Endereço: R. Melo Peixoto, 1513 - Tatuapé

23 de maio

16h30 - Acadêmicos do Tatuapé

Escolas de Samba - Quadra da Águia de Ouro

Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 7683 - Várzea da Barra Funda

24 de maio

14h - Águia de Ouro

Escolas de Samba - Quadra da Barroca Zona Sul

Endereço: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 3284 - Vila do Encontro

24 de maio

19h - Barroca Zona Sul

Escolas de Samba - Quadra da Brinco da Marquesa

Endereço: R. Dom Vilares, 300 - Vila Brasilina

23 de maio

19h - Brinco da Marquesa

Escolas de Samba - Quadra da Camisa 12

Endereço: R. José Pinheiro Bezerra, 1 - Brás

23 de maio

12h - Camisa 12

Escolas de Samba - Quadra da Camisa Verde Branco

Endereço: R. James Holland, 663 - Barra Funda

24 de maio

17h - Camisa Verde Branco

Escolas de Samba - Quadra da Colorado do Brás

Endereço: R. Itaqui, 141 - Canindé

24 de maio

16h - Colorado do Brás

Escolas de Samba - Quadra da Dom Bosco de Itaquera

Endereço: R. Álvaro de Mendonça, 456 - Itaquera

23 de maio

18h - Dom Bosco de Itaquera

Escolas de Samba - Quadra da Dragões da Real

Endereço: Av. Emb. Macedo Soares, 1.018 - Vila Anastácio

23 de maio

19h - Dragões da Real

Escolas de Samba - Quadra da Estrela do Terceiro Milênio

Endereço: R. José Antunes Cerdeira, 71 - Parque America

24 de maio

19h - Estrela do Terceiro Milênio

Escolas de Samba - Quadra da Gaviões da Fiel

Endereço: R. Cristina Tomás, 183 - Bom Retiro

23 de maio

15h - Gaviões da Fiel

Escolas de Samba - Quadra da Imperador do Ipiranga

Endereço: Av. Carioca, 99 - Ipiranga

24 de maio

18h - Imperador do Ipiranga

Escolas de Samba - Quadra da Imperatriz da Paulicéia

Endereço: Av. Dr. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 1.450 - Vila Talarico

24 de maio

16h - Imperatriz da Paulicéia

Escolas de Samba - Quadra da Império de Casa Verde

Endereço: Rua Brazelisa Alves de Carvalho, 188 - Vila Baruel

24 de maio

17h - Império de Casa Verde

Escolas de Samba - Quadra da Independente Tricolor

Endereço: R. Doze de Setembro, 259 - Vila Guilherme

23 de maio

16h - Independente Tricolor

Escolas de Samba - Quadra da Mancha Verde

Endereço: R. Norma de Luca, 550 - Barra Funda

24 de maio

18h - Mancha Verde

Escolas de Samba - Quadra da Mocidade Unida da Mooca

Endereço: R. Bresser, 2.271 - Mooca

24 de maio

19h30 - Mocidade Unida da Mooca

Escolas de Samba - Quadra da Nenê de Vila Matilde

Endereço: R. Júlio Rinaldi, 1 - Vila Salete

23 de maio

16h - Nenê de Vila Matilde

Escolas de Samba - Quadra da Pérola Negra

Endereço: Av. Cardeal Santiago Luís Copello, 300 - Vila Ribeiro de Barros

23 de maio

20h - Pérola Negra

Escolas de Samba - Quadra da Primeira da Cidade Líder

Endereço: Rua Casimiro Misskiniz, 147 - Cidade Líder

24 de maio

19h - Primeira da Cidade Líder

Escolas de Samba - Quadra da Rosas de Ouro

Endereço: R. Cel. Euclides Machado, 1.066 - Limão

24 de maio

10h - Rosas de Ouro

Escolas de Samba - Quadra da Tom Maior

Endereço: R. Luigi Greco, 196 - Barra Funda

24 de maio

16h30 - Tom Maior

Escolas de Samba - Quadra da Torcida Jovem Santos

Endereço: Rua Dr. Luis Carlos, 3 - Chácara Califórnia

23 de maio

20h - Torcida Jovem Santos

Escolas de Samba - Quadra da Unidos da Vila Maria

Endereço: R. Cabo João Monteiro da Rocha, 448 - Jardim Japao

23 de maio

12h - Unidos de Vila Maria

Escolas de Samba - Quadra da Unidos de Santa Bárbara

Endereço: R. José Cardoso Pímentel, 14 - Vila Alabama

24 de maio

17h - Unidos de Santa Bárbara

Escolas de Samba - Quadra da Unidos de São Lucas

Endereço: R. Carminha, 264 - Parque São Lucas

23 de maio

20h30 - Unidos de São Lucas

Escolas de Samba - Quadra da Unidos do Peruche

Endereço: Rua Samaritá, 1040 - Jardim das Laranjeiras

24 de maio

16h - Unidos do Peruche

Escolas de Samba - Quadra da Vai-Vai

Endereço: Av. Dr. Abraão Ribeiro, 505 - Bom Retiro

23 de maio

08h - Vai-Vai

Escolas de Samba - Quadra da X-9 Paulistana

Endereço: Tv. Casalbuono, 2 - Vila Guilherme

24 de maio

16h - X-9 Paulistana

Virada no Centro - SESC 14 Bis

Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista

23 de maio

18h - ANNÁ Canta Gonzagão

20h - Lia de Itamaracá

24 de maio

18h - Lia de Itamaracá

Virada no Centro - SESC 24 de Maio

Endereço: R. 24 de Maio, 109 - República

23 de maio

16h - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos

18h - Maracatu Ouro do Congo

20h - Gero Camilo e Marcelino Freire leem "Escalavra"

20h - Impressão de Clichês em Xilogravura - Com Xilomóvel

21h - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza

23h - Caetana e Frevo Bixiga

24 de maio

0h - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira

1h - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza

3h - Brega funk tá na casa! - Com DJ Iury Andrew e Eva Bessa

11h - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos

12h - Maracatu Ouro do Congo

13h - Costurando La Ursa em Feltro - Com Dayze Rafaelle

13h - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira

14h - Baile no Colo: Banda de Pífanos - Com Bloco de Pífanos de São Paulo

15h - Caetana e Frevo Bixiga

16h - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos

17h - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza

Virada na Paulista - SESC Avenida Paulista

Endereço: Av. Paulista, 119 - Bela Vista

23 de maio

18h - Baile Nostalgia

19h - Boate Class, com Isa Zendron

19h - Tudo para mim é viagem de volta, de Podeserdesligado

20h - Karaokêra Kerida

22h - Baile do Risca Fada convida Karol Conká

23h - Discotecagem: DJ Evelyn Cristina

23h - Tudo para mim é viagem de volta, de Podeserdesligado

24 de maio

14h - Brincar que encanta: construindo e manipulando o Traca-Traca

15h - Pé Grande, com Futura

17h - Elos, com Cia Vítreo

SESC Belenzinho

Endereço: R. Padre Adelino, 1.000 - Belenzinho

23 de maio

14h - Entre Cores e Equilíbrios

18h - Mimi em Movimento

18h - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias

18h - ¡Cerrado! com Grupo Pano

18h - Cortejo do Polvo

19h - Circo Interativo - Vivências de Picadeiro

19h - Vivência de Skates

19h - O Circo da Lona Torta com Trupe Lona Preta

20h - Camarim da Cia Carolipa e Bartô de Circo e Teatro

20h - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias

20h - Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas

20h - Ilusionismo: One Man Show com Caio Ferreira

20h30 - Reset América Latina com Coletivo Estopô Balaio

21h30 - Johnny Hooker

24 de maio

11h - Vivências de malabares para pessoas idosas

12h - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias

13h - Mimi em Movimento

13h - Camarim da Cia Carolipa e Bartô de Circo e Teatro

14h - Vivências de malabares para pessoas idosas

14h - Oficina de figurino para circo: casaca de palhaço clássico colorido

14h - Entre Cores e Equilíbrios

14h - Circo Interativo - Vivências de Picadeiro

15h - Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas

15h - O Circo da Lona Torta com Trupe Lona Preta

15h30 - ¡Cerrado! com Grupo Pano

17h - Ilusionismo: One Man Show com Caio Ferreira

17h - Cortejo do Polvo

17h30 - Reset América Latina com Coletivo Estopô Balaio

Virada no Centro - SESC Bom Retiro

Endereço: Alameda Nothmann, 185 - Campos Elíseos

23 de maio

15h - Skate das Minas

18h - As Mina Risca com participação de Bivolt, Karol de Souza e Tatiana

21h - N.I.N.A

22h30 - MC Luanna com participação de Barona

24 de maio

14h0- Skate das Minas

16h - Stefanie convida Cris SNJ e Nega Gizza

SESC Campo Limpo

Endereço: R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 - Vila Prel

23 de maio

18h - Tá Pra Vencer

24 de maio

10h30 - Samba de Gafieira - com Vanessa dos Anjos e Wellington Guimarães

17h - Gilberto Monteiro e Grupo de Música Raíz do Conservatório de Tatuí

SESC Casa Verde

Endereço: Av. Casa Verde, 327 - Jardim Sao Bento

23 de maio

18h - Frases sob medida - Ativações poéticas, por Daniela Avelar

18h - A medida das coisas, por Daniela Avelar

18h - LARP: Peleja dos vivos na noite dos mortos com Cofraria das Ideias

18h - Neymar Dias e Claudio Lacerda, com o show "Grandes Sertões"

18h - Brincadeiras de quintal, com Na Rua Sem Wifi

18h30 - Cunhado de Lobisomem. Com Paulo Freire e Danilo Moraes

20h - Orquestra Filarmônica de Violas. Com participação de Ana Luiza

24 de maio

10h - A medida das coisas, por Daniela Avelar

11h30 - Adriana Farias Trio

12h - LARP: Os causos de Piratininga: Uma garoa que povoa, com Confraria das ideias

12h45 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados

14h - Brincadeiras de quintal, com Na Rua Sem Wifi

14h30 - A Menina Inezita, com Abigail conta mais de mil

15h30 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados

16h - Itamar Assumpção por Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci

SESC Consolação

Endereço: R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque

23 de maio

18h - Baile Charme do Viaduto de Madureira

20h - Jaloo

20h - Baile da Trupe Benkady

21h - Brasil para Todes KikiBall

23h - Jaloo

24 de maio

11h - Percussão Neon na BioBall

12h - Movimento Brasil Axé 90

13h - Bakulu: Zumbiido Afropercussivo

14h - Brasa: Uma Dança Show de Bola

15h - Jam para Crianças

16h - Tiquequê

18h - Cine Concerto: A História sem Fim, com o trio Ema Stoned

SESC CPF (Centro de Pesquisa e Formação)

Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista

23 de maio

18h - Prosas Musicais - Samba na Pauliceia 90

18h - Leituras Dramáticas - A ridícula ideia de nunca mais te ver

Virada no Centro - SESC Florêncio de Abreu

Endereço: R. Florêncio de Abreu, 305/315 - Centro Histórico

24 de maio

11h30 - Nada nas mangas

Virada no Centro - SESC Galeria

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 113 - República

24 de maio

10h - Rainhas da Virada (Com as DJs Danúbia e Lisa Bueno)

10h - Jogos do Mundo (Com o Grupo Caravana Lúdica)

10h - Ruas Brincantes (Com OCA Escola Cultural)

10h - Ateliê de Impressão com Carimbo (Com Quiosco Cultural)

10h - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)

10h - Pé de Livros (Ocupação literária e mediação com a Composta Companhia)

10h - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)

12h - Cantigas de Amor para um Coração Pequeno (Cia. Tempo de Brincar)

13h - Pick-up Família (Com DJs Danúbia e Lisa Bueno)

14h30 - Só no Passinho... (Com Projeto Groove 011 e Sampa Charme)

15h - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)

15h - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)

16h - Da Alfaia ao Baque Virado (Vivência em família com o Grupo Bloco de Pedra)

17h - Arrastão de Maracatu Baque Virado (Cortejo e apresentação com o Grupo Bloco de Pedra)

SESC Interlagos

Endereço: Av. Manuel Alves Soares, 1.100 - Parque Colonial

23 de maio

18h - Tasha & Tracie

24 de maio

16h - Fat Family

SESC Ipiranga

Endereço: R. Bom Pastor, 822 - Ipiranga

23 de maio

18h - Baile da Chic Show

20h - Comunhão

24 de maio

10h30 - Muralismo na prática: geometrias do encontro

11h - Antes de dormir

14h - Brincando de Chorinho

14h30 - Converso com mães

16h - Com as Coisas

18h - Nada é Suficiente

SESC Itaquera

Endereço: Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000 - Itaquera

23 de maio

19h - Rael convida Rashid

SESC Pompeia

Endereço: R. Clélia, 93 - Água Branca

23 de maio

18h - Cavalo-Marinho com Mestre Aguinaldo (PE) e Boi da Garoa (SP)

18h30 - Pare, Pense, Sinta & Seja

19h - Territimia

19h30 - Suave Ciclo com Vj Suave

20h n- Uma velha canção, quase esquecida

20h30 - Cineconcerto "Tubarão (Jaws)" com Orquestra Almai

21h - Getúlio Abelha com participações de Zaynara, Katy da Voz e Wirk

21h30 - Selva Noturna

22h - Suave Ciclo com Vj Suave

22h30 - Territimia

23h - Baile Silencioso com discotecagem de Baile dos Ratos, Cabra Guaraná e Mamba Negra

23h - Atoinvenção Festa da Fúria - série Vândalas mascaradas com Sophia Pinheiro, Transälien, Barbara Matias Kariri e Olinda Yawar Tupinambá

24 de maio

0h - Dead Fish

10h - Pare, Pense, Sinta & Seja

10h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso

11h - Os coloridos

12h - Pare, Pense, Sinta & Seja

13h - Cavalo-Marinho com Mestre Aguinaldo (PE) e Boi da Garoa (SP)

14h - Xilgravura de bichos com Bru dos Santos, pessoa educadora em tecnologias e artes

15h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso

17h - Territimia

18h - Uma velha canção, quase esquecida

18h - Grupo Triii e Badulaque com o show Bichos

SESC Santana

Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 579 - Santana

23 de maio

18h - Baile Charme

21h - Saudade

24 de maio

10h - Adulto brinca junto

12h - Scaratuja

13h30 - Feira de troca BiblioSesc

15h - Roda de Samba do Cupinzeiro

16h - Da brincadeira ao personagem: Cavalo Marinho para crianças

SESC Santo Amaro

Endereço: R. Amador Bueno, 505 - Santo Amaro

23 de maio

15h30 - Pulando corda com Grupo Lezizz

19h - Uma Viagem ao Mundo de Cordaline com Grupo Lezizz

19h - The Jackson's Funk com Clarin Cia de Dança

20h30 - Paula Lima canta "Soul Lee"

24 de maio

15h - Feito prá dançar: Forró

15h30 - Pulando corda com Grupo Lezizz

16h - Círculo das Baleias com Pia Fraus

17h - Beatles Cordel

SESC Vila Mariana

Endereço: R. Pelotas, 141 - Vila Mariana

23 de maio

18h - Edson

18h - Luminosas: projeções e ocupações femininas

19h30 - Ilú Obá de Min encontra Ingoma Nshya

20h30 - Sobre Elas: Uma Manifesta!

22h - Leci Brandão

24 de maio

15h - Grazzi Brasil

17h - Ilú Obá de Min encontra Ingoma Nshya

18h - Leci Brandão

Virada na Paulista - Teatro YouTube

Endereço: Av. Paulista, 2.073 - Bela Vista (Dentro da Galeria Magalu)

23 de maio

20h - TIP - antes que me queimem eu mesma me atiro no fogo

Virada no Centro - TJSP Palácio da Justiça

Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico

23 de maio

9h - Visita Autoguiada

9h30 - Visita Guiada

13h30 - Visita Guiada

15h30 - Visita Guiada

24 de maio

9h - Visita Autoguiada

10h - Visita Guiada

14h - Visita Guiada

16h - Visita Guiada

Espaços de Cultura - Unibes Cultural

Endereço: R. Oscar Freire, 2.500 - Sumaré

23 de maio

12h - Festival de Fotografia de São Paulo: 12ª Feira da Fotografia

12h - Exposição 6+6 = 18

14h - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Pedro Martinelli, olho no mundo

15h - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Claudia Jaguaribe - Fotografia e IA

16h30 - Produção Cultural: o que é, como se faz? com Ronaldo Mathias

24 de maio

10h - Exposição Docugrafias de Almir Mavignier

11h - Krav Maga

12h - Festival de Fotografia de São Paulo: 12ª Feira da Fotografia

12h - Exposição 6+6 = 18

14h - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Mauricio Duarte e Luciara Ribeiro (mediação) - Memorial Penha de França

15h - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Elena Givone - Territórios do Sonhar

15h - Transformando nossas imperfeições em obras de arte

Virada no Centro - Void Centro

Endereço: R. Dom José de Barros, 253 - República

23 de maio

18h - Programação especial na Void Centro

Virada no Centro - Teatro Franco Zampari

Endereço: Av. Tiradentes, 451 - Luz

24 de maio

15h - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus

Virada no Centro - Paróquia Nossa Senhora Achiropita

Endereço: Rua Treze de Maio, 478 - Bela Vista

24 de maio

10h - Festa da Mãe Negra

Holi Festival - Praça Roosevelt

Endereço: Praça Franklin Roosevelt, s/n - Bela Vista

24 de maio

9h - Holi Festival - Meditação

10h - Holi Festival - Yoga

11h - Holi Festival - Dança Circular

12h - Holi Festival - Flor das Aguas Bhakti Som

13h - Holi Festival - Bollywood

14h - Holi Festival - Banda Maha Mantra

16h - Holi Festival - DJ Nandyx

Virada no Centro - Mosteiro de São Bento

Endereço: Largo São Bento, s/nº - Centro Histórico

24 de maio

8h - Missa com Órgão

10h - Missa com Órgão e Canto Gregoriano

16h30 - Vésperas com Órgão

Praça Padre Bento

Endereço: Praça Padre Bento - Pari

23 de maio

11h - Festa Sabores da China

Igreja de Santo Antônio

Endereço: Praça do Patriarca, 49 - Centro Histórico

23 de maio

15h - Labirinto Amoroso

Virada no Centro - Centro Maria Antonia da USP

Endereço: Rua Maria Antônia, 258 - Vila Buarque

23 de maio

15h - Exposição Rever Baravelli

Virada no Centro - Formosa Hi-Fi / Galeria Subterrânea

Endereço: Viaduto do Chá - Centro Histórico

Intervenção artística: Biolumini - FOGO e Templo de Luz - AkaCorleone

24 de maio

8h - Exposição Domínio Público: 6529 Memes

Virada na Paulista - Edifício Gazeta (Escadão)

Endereço: Av. Paulista, 900 - Bela Vista

24 de maio

9h - Duo Entre Cordas

11h - Red Sang King

Virada no Centro - Circolo Italiano San Paolo

Endereço: Av. Ipiranga, 344 - 2º andar - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

11h - Exposição Diálogo no Escuro - Imigração Italiana

Virada no Centro - Cine Copan

Endereço: Av. Ipiranga, 200 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

23h - Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos

24 de maio

13h - Hamlet, Sonhos que Virão

Virada no Centro - iBT - Instituto Brasileiro de Teatro

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277 - Bela Vista

23 de maio

18h - Não Aprendi Dizer Adeus

19h30 - Carrinho Trágico de Churrasco Grego

21h30 - Gota D' Água

23h59 - Bloco Agora Vai

24 de maio

2h - Rael Barja (DJ)

03h - Angela Ribeiro (DJ)

11h - Mágico Di Ó

15h - Mágico Di Ó

PiPa

Endereço: Rua Taquaraçu de Minas, 92, Casa 2, Jardim Peri Alto

23 de maio

10h - Oficina Semente Criativa

10h - Oficina Grafitando Plantas

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação na Brasilândia

13h - Pocket show de Estrela Cadência

24 de maio

10h - Oficina GeoTintas que Alimentam

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação na Brasilândia

13h - Meliponas: Sarau da Abelha Nativa

FavelArte Galeria Suburbana

Endereço: Rua Rudolf Lotze, 235A, Paraisópolis

23 de maio

10h - Oficina Sabores da Terra: terra que vira cor

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em Paraisópolis

24 de maio

14h - Conversa sobre alimentação na quebrada, com Gabriel Finamore

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em Paraisópolis

São Mateus em Movimento

Endereço: Rua Cônego José Maria Fernandes, 127, Cidade São Mateus

23 de maio

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em São Mateus

11h30 - Sarau da Terra convida Sarau do Vale

14h30 - Performance "Balança da Justiça"

24 de maio

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em São Mateus

11h30 - Sarau da Terra convida Sarau do Vale

14h30 - Performance "Balança da Justiça"

Travas da Sul

Endereço: R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 1021, Parque América

23 de maio

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação no Grajaú

13h15 - Bate-papo: O papel das mulheres e os desafios nas pautas ambientais

24 de maio

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação no Grajaú

13h15 - Nossa Fazenda: Espaço de Agricultura Ecológica e Cultura