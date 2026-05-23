Programação completa da Virada Cultural: Veja atrações por palco com horário e endereço PARTE 1

Com mais de mil atrações espalhadas por diversos pontos da cidade, a 21ª Virada Cultural encherá São Paulo com exposições, shows, espetáculos e filmes gratuitos para todos os gostos e públicos, entre os dias 23 e 24. Além de ocupar palcos e museus, o evento também estará presente em ocupações em ruas e praças da capital, abertas ao público.
Neste ano, artistas como Seu Jorge, Marina Sena, Titãs, João Carlos Martins, Alexandre Pires e mais se apresentarão nos palcos montados por toda a cidade. Além disso, obras como Hamlet: sonhos que virão, dirigida por Rafael Gomes e protagonizada por Ícaro Silva, e O Iluminado, clássico de Stanley Kubrick, também estarão em exibição em locais como o Cine Copan e o CineSesc.
Confira abaixo a programação completa da 21ª Virada Cultural, organizada de acordo com a região da cidade:
21ª Virada Cultural de São Paulo - Programação completa *
Centro - Palco Anhangabaú
Endereço: Parque Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
17h - João Carlos Martins
18h - Mocidade Alegre
19h30 - Péricles
22h - Luisa Sonza
24 de maio
Atrações sujeitas a alterações. Mudanças serão informadas por meio do site oficial do evento e das redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.
0h30 - Manu Chao
3h - Orchestre Polyritmo de Cotonou
5h30 - Western Standard Time
9h - Funmilayo Afrobeat Orquestra
14h - Marina Sena
16h30 - Seu Jorge
18h30 - Alexandre Pires
Centro - Aparelhagem Carabao
Endereço: Parque Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
18h30 - Carabao - O Máximo do Marajó
21h - Carabao - O Máximo do Marajó
23h30 - Carabao recebe Zaynara
24 de maio
2h - Carabao - O Máximo do Marajó
4h30 - Carabao recebe Dj Méury
7h - Carabao recebe Dj Ray Tech
12h30 - Carabao recebe Valéria Paiva
15h30 - Carabao recebe Baby Plus Size
18h - Carabao - O Máximo do Marajó
Centro - Palco Arouche
Endereço: Largo do Arouche s/nº - Centro
23 de maio
19h - Jadsa
21h - Catto
23h - Brisa Flow e DJ Lys Ventura
24 de maio
1h - Ebony
3h - Mc Luanna
5h - Urias
10h - Bruna Mendez
12h - Núbia
14h - Tulipa Ruiz
16h - Ajulliacosta
18h - Céu - 20 anos
Centro - Centro Cultural Olido
Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
18h - Mulheriu Clã
18h - Aroeira - Anelita Gallo
20h30 - Uma Viagem pela Índia através da Dança
23h - Bienal Internacional de Dança do Ceará apresenta Nosso Baile
24 de maio
11h - Ariah - 08 ao 80
16h - Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar
16h - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana
21h - Cia Ateliê do Gesto
Centro - Jazz 24h - Ramos de Azevedo
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República
DJs de intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem
Intervenção artística: Sonhando Acordado - Alex Senna
23 de maio
18h - Deejazz participação Izzy Gordon
20h - Sintia Piccin Quinteto
22h - Marcos Fischer Quinteto
24 de maio
0h - Joy Sales tributo a Erikah Badu
2h - Lucas Gomes Quinteto
3h30 - Barranco Trio
5h - Tarkus Trio
9h - Lilian Estela Quarteto
11h - Giu Nogueira Quarteto
13h - Lua Bernado Quinteto
15h - Gabriel Gaiardo Trio
17h - Bocato Quinteto
Centro - Paissandu
Endereço: Largo do Paissandú, s/nº - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
18h - Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia
19h - Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba
20h - Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard
21h - Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê
21h30 - Cortejo de Maracatus (Maracatu Baque CT, Maracatu de Baque Virado com a Cia Caracaxá)
22h - Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora
23h - Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos
24 de maio
0h - Jongo Tamandaré de Guaratinguetá
1h - Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba
2h - Jongo Embu das Artes
3h - Jongo de Piquete
4h0 - Jongo Nzungo
5h - Condongueiros do Campo Limpo
7h - Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude
8h - Congada do Parque São Bernardo - SBC
9h - Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí
10h - Congada Azul de Atibaia
11h - Congada Marinheiros de Piracaia
12h - Congada Verde de Periquitos Piracaia
13h - Congada de São Benedito do Erê - Tremembé
14h - Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria
15h - Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria
16h - Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato
17h - Boneções da Mantiqueira de Caçapava
Centro - Palco São João
Endereço: Av. São João, 1.101 - República
23 de maio
18h - Sidney Magal
21h - Odair José
23h30 - Banda Fruto Sensual
24 de maio
2h - Gaby Amarantos
4h30 - Johnny Hooker
6h30 - Rom Santana
11h - Gretchen
13h - Juliana Linhares
15h - Otto canta Reginaldo Rossi
18h - Joelma
Centro - Piano na Praça
Endereço: Praça Dom José Gaspar, Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
18h - Yantó - Show Solo
20h - Beba Zanettini - Piano Solo
24 de maio
2h - EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo
4h - Elias Jó - Piano na Praça
6h - Jane Duboc em De Lá Pra Cá
8h - Klüber - Melindre
10h - Luana Mascari - Onde o Coração Está
Centro - Pista 24 de maio
Endereço: Rua 24 de Maio, 185 - República
23 de maio
18h - Afrogroove
24 de maio
0h - Fuego Dancehall
6h - Rotação Brasil
12h - Mathosa
Centro - Pista da República II
Endereço: Praça da República, 490 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
18h - Deekapz apresenta 0800
24 de maio
0h - Showmentaum
6h - Heels of Love
12h - Sistema Criolina
Centro - Pista da República
Endereço: Praça da República, 23 - República
23 de maio
18h - Veneno Live
24 de maio
0h - Nyege Nyege
3h - Edna Martinez
4h30 - Trepanado
12h - Gop Tun
Centro - Quitanda Centro
Endereço: Rua da Quintanda, Centro - São Paulo, SP
23 de maio
19h - Quinteto Mangabera - Choro em Festa
21h - Choronas 30 anos
24 de maio
1h - Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho
3h - Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados
9h - Silvia Goes Chorando a` Vontade
11h - Regional Uirapuru
Centro - Pista Cine Arouche
Endereço: Largo do Arouche, 438 - Centro
23 de maio
18h - Bogota
24 de maio
12h - Coletiva Cesta de versões
Centro - Forró 24h - Sé
Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo
DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno
23 de maio
18h - Trio da Lua
19h - Maha Brasil
20h - Tanaka do Pife
21h30 - Trio Sabiá
24 de maio
0h - Enok Virgulino
2h30 - Diana do Sertão
3h30 - Nicolas Krassik
5h - Coisa de Zé
8h - Tiziu do Araripe
11h - Diego Oliveira
13h30 - Nando do Acordeon
14h30 - Téo dos 8 Baixos
16h - Trio Macaíba
Centro - Pista Largo do Café
Endereço: Largo do Café s/nº, Centro
23 de maio
18h - Escola de Mistérios
24 de maio
0h - Pista Quente
06h - Mareh
12h - Veraneio
Centro - República
Endereço: Praça da República, São Paulo - SP
23 de maio
18h - Coisas Supremas - Allan Abbadia
20h30 - Jazz Sabbath (UK)
23h - El Léon Pardo
24 de maio
5h30 - Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16
14h - The Mississippi Divas (EUA)
16h - Blues Etílicos
18h - Banda Ira!
Centro - Revelando na Sé
Endereço: Praça Clóvis Beviláqua - Sé
23 de maio
21h - Doroty Marques
23h - Tarancón
24 de maio
1h - Zé Geraldo
3h - Cordel do Fogo Encantado
5h - Mariana Aydar
12h - Semblanzas del Rio Guapi
14h - Mario Lucio
16h - Edil Pacheco
18h - Homenagem a João do Vale - Jota.Pê, Mariana Aydar, Fitti, Fauzi e Tião Carvalho
Centro - Theatro Municipal
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/nº - República
23 de maio
18h - Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976
21h - Evinha - Cartão Postal 1971
24 de maio
0h - Claudya - Deixa eu Dizer 1973
3h - Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987
6h - Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994
9h - As Mercenárias - Cadê as Armas 1986
12h - Di Melo - Di Melo 1975
18h - Baile do Simonal - México 70
Centro - Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga
Endereço: Rua Cel. Xavier de Toledo, 161 a 280 - Consolação
Intervenção artística: Andrea Brook - Sonic Butterfly
23 de maio
18h - Dj Douglas na Kombi do DJ
20h - Dj Marina na Kombi do DJ
22h - Dj Rato na Kombi do DJ
24 de maio
0h - Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ
2h - Dj Vini na Kombi do DJ
4h - Dj Tanio na Kombi do DJ
6h - Dj Paulinho na Kombi do DJ
8h - Dj Gudera na Kombi do DJ
10h - Dj Guizera na Kombi do DJ
12h - Dj Rata na Kombi do DJ
14h - Dj Magoo na Kombi do DJ
16h - Dj Márcio na Kombi do DJ
Centro - República - Coreto
Endereço: Praça da República, São Paulo - SP
24 de maio
0h - Cortejo da Fanfarra Xamego
0h - Cortejo das Manas
Centro - Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia
Endereço: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia
23 de maio
18h - Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa
19h30 - Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique
21h - Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga
22h30 - Samba no Gogó e Paula Izis
23h - Thobias da Vai-Vai
24 de maio
0h - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP
1h40 - Grupo Bom Gosto
3h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento
4h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe
5h10 - Thiago Dugueto
10h - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe
12h - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo
13h - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal
14h - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom
15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza
17h - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo
Centro - Palácio da Justiça de São Paulo
Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
18h - Quarteto Topre
20h - Brasilidades
23h - Orquestra Sinfônica Heliópolis e Coral Heliópolis
24 de maio
9h - Panoramas Ensemble
11h - Banda do Metrô
13h - Banda Curumins e Orquestra da Pedreira
15h - Quinteto Metais Aureo
17h - João Carlos Martins e Bachiana Brasileira
Zona Leste - Palco Belém
Endereço: Largo São José do Belém, 108 - Belenzinho
24 de maio
9h40 - Coral AD Belém
12h30 - Marcados
14h - Cassiane
15h20 - Eyshila
16h40 - Sarah Farias
17h50 - Ton Carfi
Zona Leste - Palco Cidade Tiradentes
Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6.900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição
23 de maio
17h - Cris Estilo Negona
18h - DJ WJay
21h30 - Yunk Vino
24 de maio
0h - DJ WJay
10h - Nego Max
12h - Neto Trindade
14h30 - Junior Marques
16h30 - Sambô
Zona Leste - Palco Guaianases
Endereço: Av. Ribeirão Itaquera, 67 - Vila Princesa Isabel
23 de maio
17h - Poder Bélico da Favela
18h - Dj Rogerião
19h30 - Vitor Kley
24 de maio
0h - Dj Rogerião
10h - Quelynah
12h - Doce Encontro
14h30 - Sofia Brasil
16h30 - Michel Teló
Zona Leste - Palco São Miguel Paulista
Endereço: Av. Dep. Dr. José A. Pinotti, 80 - Cidade Nova São Miguel
23 de maio
16h - Expressão Regueira
17h - Quinta Rasta
18h - DJ Amanda Lig
19h30 - Western Standard Time Ska Orchestra
21h30 - Djavu
24 de maio
0h - DJ Amanda Lig
10h - Arthur Freestyle
12h - Léo Maia
14h30 - Latino
16h30 - Luisa Sonza
Zona Leste - Palco Sapopemba
Endereço: Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3.547 - Conj. Hab. Teotônio
23 de maio
17h - Barra da Saia
18h - DJ Cranmary
19h30 - MV Bill
21h30 - Dilsinho
24 de maio
0h - DJ Cranmary
10h - Edu Letti
12h - Mato Seco
14h30 - Onze:20
16h30 - Marcelo Falcão
Zona Leste - Parque do Carmo - Itaquera
Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera
23 de maio
18h - Dj Carol Selecta
24 de maio
0h - Dj Carol Selecta
10h - Filafro
12h - Pagode da 27
14h30 - Samba Lado Leste
16h30 - Thiaguinho
Zona Norte - Palco Freguesia do Ó / Brasilândia
Endereço: Av. Miguel Conejo, 1.718 - Vila Albertina
23 de maio
16h - Morro da Casa Verde
17h - Banda 51
18h - DJ Seed Selector
19h30 - Léo e Jr
21h30 - Titãs
24 de maio
0h - DJ Seed Selector
9h - Coral Degraus e convidado
10h30 - Polenta Rock Show
12h - Arlindinho
14h30 - Demônios da Garoa
16h30 - Sidney Magal
Zona Norte - Palco Parada Inglesa
Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 1.556 - Jardim São Paulo
23 de maio
16h - Acadêmicos do Tucuruvi
17h - Ana Cañas
18h - DJ Seed Selector
19h30 - Bicho de Pé
21h30 - Wanessa
24 de maio
0h - DJ Seed Selector
10h - Davi Cartaxo
12h - Simoninha
14h30 - BenzaDeus
16h30 - Mumuzinho
Zona Oeste - Palco Butantã
Endereço: Av. Eliseu de Almeida, 3.300 - Instituto de Previdência, São Paulo
23 de maio
17h - Black Pantera
18h40 - Matanza Ritual
20h20 - Edu Falaschi
23h00 - DJ Foca
24 de maio
10h - Hurricanes
110 - Eskrota
13h40 - CPM 22
15h20 - Raimundos
17h - Biquini Cavadão
18h - DJ Foca
Zona Sul - Palco Campo Limpo
Endereço: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio
23 de maio
17h - Reginaldo Samma
18h - DJ Zero Macgaren
19h30 - Beto Barbosa
21h30 - Kyan
24 de maio
0h - DJ Zero Macgaren
10h - Jotinha do Forró
12h - Ana Rafaela
14h30 - Kaique e Felipe
16h30 - Guilherme e Santiago
Zona Sul - Palco 7 Campos - Cidade Ademar
Endereço: R. do Campo, 118 - Cidade Júlia
23 de maio
17h - Trio Amizade Forró e Cangaço
18h - DJ Izac Soares
19h30 - Ju Marques
21h30 - Michele Andrade
24 de maio
0h - DJ Izac Soares
10h - Jean Carlo e Banda
12h - Bruninho e Davi
14h30 - Os Caras do Arrocha
16h30 - Péricles
Zona Sul - Palco Grajaú
Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América
23 de maio
17h - Crespos Retratos
21h30 - Pagode da 27
24 de maio
0h - DJ Andrezinho
10h - Mana Bela
12h - Fênix (funk das antigas)
14h30 - Fleezus
16h30 - Tasha e Tracie
18h - DJ Andrezinho
Zona Sul - Palco Heliópolis/Ipiranga
Endereço: Av. Almirante Delamare, 1.337 - Vila Heliópolis
23 de maio
17h - Nego Zé
18h - DJ Seth 011
19h30 - Filho do Piseiro
21h30 - Cristiano Pipow
24 de maio
0h - DJ Seth 011
10h - Grupo Mania
12h - Moa Bina
14h30 - Dy Primeira
16h30 - Vitor Fernandes
Zona Sul - Palco Jardim Myrna
Endereço: Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2.945 - Jardim Myrna
23 de maio
18h - DJ Liside
19h30 - Cintura de Mola
21h30 - Paula Mattos
24 de maio
0h - DJ Liside
10h - Bia Soceck
12h - Felipe e Rodrigo
14h30 - Jeito Moleque
16h30 - Pixote
Zona Sul - Palco M'Boi Mirim
Endereço: Av. Luiz Gushiken, 2.140 - Chácara Santana
23 de maio
17h - Tirambaço
18h - DJ Bulgarelli
19h30 - Dexter + EdiRock
21h30 - Israel e Rodolfo
24 de maio
0h - DJ Bulgarelli
10h - Darlan
12h - Pagode dos Ex
14h30 - Duquesa
16h30 - Gustavo Mioto
Zona Sul - Palco Parelheiros
Endereço: Rua Terezinha do Prado Oliveira, 100 - Jardim Novo Parelheiros
23 de maio
16h - Junior Torres
17h - Phelipe Soares
18h - DJ Poiano Stella
19h - Munhoz e Mariano
21h30 - Arlindinho
24 de maio
0h - DJ Poiano Stella
10h - Valmor Santana
12h - Bruno Rosa
14h30 - Beto Barbosa
16h30 - Clayton e Romário
19h00 - Roberta Miranda
Equipamentos Culturais
Arquivo Histórico Municipal
Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 - Bom Retiro
23 de maio
10h30 - Roda de bordado em fotografia: Experimentação poética.
Bibliotecas - Biblioteca Camila Cerqueira César
Endereço: R. Valdemar Sanches, 41 - Butantã
23 de maio
10h - Brincando com a dança
12h - O Circo da Lona Preta
Bibliotecas - Biblioteca Belmonte - Santo Amaro
Endereço: R. Paulo Eiró, 525 - Santo Amaro
23 de maio
10h - Sarau Serelepe com Baque CT
13h - Roda de Capoeira contemporânea com Mestre Jaburu
Bibliotecas - Biblioteca Brito Broca
Endereço: Av. Mutinga, 1.425 - Vila Pirituba
23 de maio
10h - Cacuriando
12h - Da Terra ao Céu
Bibliotecas - Biblioteca Álvaro Guerra
Endereço: Av. Pedroso de Morais, 1.919 - Pinheiros
23 de maio
10h - Feira de troca de livros e gibis
Bibliotecas - Biblioteca Anne Frank (CCD)
Endereço: R. Cojuba, 45 - Itaim Bibi
23 de maio
11h - Sarau em Trânsito
Bibliotecas - Biblioteca Hans Christian Andersen
Endereço: Av. Celso Garcia, 4.142 - Tatuapé
23 de maio
10h - Estripulias Di Picadeiro
12h - A Vovó Tá On!
Bibliotecas - Biblioteca Malba Tahan - Capela do Socorro
Endereço: R. Brás Pires Meira, 100 - Jardim Susana
23 de maio
11h - A Lenda do Desaparecimento do Sol
13h - Sarau Preto no Branco
Bibliotecas - Biblioteca Mário Schenberg
Endereço: R. Catão, 611 - Vila Romana
23 de maio
10h - Histórias de Pretinhas para todas as idades
11h - O Penúltimo Sinal
12h - O Penúltimo Sinal
13h - Hours Jazz Group
Bibliotecas - Biblioteca José Mauro - Parque Edu Chaves
Endereço: Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 100 - Parque Edu Chaves
23 de maio
13h - A feira de Chico, Gonzaga e Jackson
Bibliotecas - Biblioteca Padre José de Anchieta
Endereço: R. Antônio Maia, 651 - Vila Perus
23 de maio
10h - Canções de Girafolão e outros bichos diferentes
13h - Bora Jogar Perus - Jogos de Tabuleiro Modernos
13h - Congo do Embodeiro Queixada
15h - Capoeira
Bibliotecas - Biblioteca Paulo Duarte - Jabaquara
Endereço: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jardim Oriental
23 de maio
10h - O caminho dos tambores
13h - Sarau do Slam Oz
Bibliotecas - Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet
Endereço: Praça Ituzaingó, s/nº - Vila Reg. Feijó
23 de maio
10h30 - Contação de histórias com a Benvinda Cia
11h - Causos de Bichos do Brasil
13h - Carimbó Ritmos e Raízes
Bibliotecas - Biblioteca Raul Bopp - Aclimação
Endereço: Rua Muniz de Sousa, 1.155 - Aclimação
23 de maio
10h - Histórias ao Som da Rabeca
13h - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções
Bibliotecas - Biblioteca Ricardo Ramos - Vila Prudente
Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente, 25 - Vila Prudente
23 de maio
10h30 - Pegue, Leve e Leia
11h - Histórias Africanas e Afro-Brasileiras para a Primeira Infância
Bibliotecas - Biblioteca Viriato Corrêa
Endereço: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana
23 de maio
10h30 - Meditação
22h - Fantástica Jornada Noite Adentro - Um Olhar aos Mundos da Magia
24 de maio
10h - Oficina de Espanhol
15h - Oficina de Desafios Criativos
Bibliotecas - Bosque de Leitura Chácara do Jockey
Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira
23 de maio
10h30 - Performance - Intervenção artística: Entre Sopros de Palavras e Miudezas
Bibliotecas - Bosque de Leitura Parque Anhanguera
Endereço: Parque Anhanguera. Av. Fortunata Taveira, 451 - Perus
24 de maio
15h - Arvoreteca
Bibliotecas - Ponto de Leitura Graciliano Ramos
Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque America
24 de maio
10h - Los Xerebas
Bibliotecas - Biblioteca Mário de Andrade
Endereço: R. da Consolação, 94 - República
23 de maio
14h - Palavra Feita à Mão - Escritoras e serigrafia
15h - Países pobres podem crescer? Estratégias econômicas para países emergentes
18h - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral
18h - Alaíde Costa
19h30 - Um inventário das violas, das cantorias e dos sambas nortistas: de 1800 a 1930
21h - A poesia da canção
23h - Três em Cena
24 de maio
0h - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral
0h - Madrugada Desvairada
7h - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan
8h - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan
9h - Um café com Darcy
10h - Feira de troca de livros da Mário
10h - Julieta é Bárbara: poeta do modernismo
10h - SarauZim
11h - Clássicos do Mangá e a influência nos autores nacionais
12h30 - Pronomes que rimam: questões de gênero no Rap
15h - Futuridades e distopias trans
15h - Leituraço
16h - Sarau com Katú Mirim
18h30 - Lydia Lunch
Casas de Cultura - Casa de Cultura Brasilândia
Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Freguesia do Ó
23 de maio
20h - Ualdo & Banda Coletivo Samba Rock
24 de maio
10h - Nega Luuh
11h - Viradinha
16h - Binho Ribeiro - Vibra
Casas de Cultura- Casa de Cultura Chico Science
Endereço: Av. Pres. Tancredo Neves, 1.265 - Vila Moinho Velho
23 de maio
18h - Pimenta de Boteco e as Divas
20h - Ayde - Sou Nordeste
24 de maio
11h - Quintetinho Caracaxá - A roda, o choro e suas brincadeiras
11h - Viradinha
16h - Forró da Macaxeira - Uma homenagem ao Rei do Baião
Casas de Cultura - Casa de Cultura de Cidade Ademar - Danilo Miranda
Endereço: Av. Durval Pinto Ferreira, 820 - Jardim Itacolomi
23 de maio
18h - Terreirão da Samanta Santos
20h - Festa Umoja
24 de maio
11h - Viradinha
14h - O Circo Chegou
16h - Raízes, memórias e outras histórias
Casas de Cultura- Casa de Cultura do Butantã
Endereço: Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri
23 de maio
18h - Peixelétrico
20h - Patifaria Popular
24 de maio
11h - Viradinha
13h - Ambulantes
15h - Gritando Ska
17h - Scientist Feat. JAH9
Casas de Cultura - Casa de Cultura Freguesia do Ó
Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 - Freguesia do Ó
23 de maio
18h - Baile do Caio Moura
20h - Nelson Triunfo
24 de maio
11h - Viradinha
14h - Bloco Akió
Casas de Cultura - Casa de Cultura Hip Hop Leste
Endereço: R. Sara Kubitscheck, 165 A - Cidade Tiradentes
23 de maio
18h - Engrenagem Urbana
20h - As Trinca
24 de maio
11h - Nas Batalhas
11h - Viradinha
16h - Perifa Groove
Casas de Cultura - Casa de Cultura Itaim Paulista
Endereço: R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva Teles
23 de maio
18h - DJ Negrada-Baile Black White
21h - Dri Lima Fora de Serie-Projeto Samba Rock - Vem pro Baile
24 de maio
17h - O Circo Mambembe do Rogério Piva: A Vida de Um Saltimbanco
Casas de Cultura - Casa de Cultura Manoel Mendonça
Endereço: Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro
23 de maio
18h - Samba & Tradição (Velha Guarda do Grupo Bloco do Beco)
20h - Roda de Samba do Renê Sobral
24 de maio
11h - Ritmuns
11h - Viradinha
13h - Usina Reggae
Casas de Cultura - Casa de Cultura Raul Seixas
Endereço: R. Murmúrios da Tarde, 211 - Jardim Bonifacio
24 de maio
11h - Viradinha
12h - Voltando a Ser Criança
14h - Cante Lá que eu Canto Cá - Cantigas para brincar
15h - Jatobazinhos para crianças
Casas de Cultura - Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra
Endereço: Praça Floriano Peixoto, 131 - Santo Amaro
23 de maio
18h - Quixote Na Surdina
20h - Billy Saga
24 de maio
11h - Viradinha
13h - Gustavo Blind - Mágica sem limites
16h - Grupo êBA! - Menina Pássara
Casas de Cultura - Casa de Cultura São Miguel
Endereço: R. Irineu Bonardi, 169 - Vila Pedroso
23 de maio
19h - Forró de Cara Nova - Dj Celinho e DJ Xuxa
20h - Trio Beijo de Moça
24 de maio
11h - Viradinha
14h - Questions 25 anos
15h - Let's Go Rock
16h - Acesso Rock
Casas de Cultura - Casa de Cultura São Rafael
Endereço: R. Quaresma Delgado, 354 - Jardim Vera Cruz
23 de maio
14h - Baile Carioca
18h - Prod Ader
24 de maio
Horário a confirmar - O Macaco e a Lua
11h - Viradinha
16h - DJ Will
Casas de Cultura - Casa de Cultura Vila Guilherme
Endereço: Praça Oscár da Silva, 110 - Vila Guilherme
23 de maio
14h - Samba Amigos do Cacique
16h - Tico-Tico Teco-Teco
18h - Somos Nó
20h - Grupo Estasamba
24 de maio
11h - Viradinha
13h - Samba do Litrão
15h - Grupo SemEnsaio
17h - Paulinho Bigail
Centros Culturais - Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso
Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3.641 - Vila Nova Cachoeirinha
23 de maio
17h - Batalha da Norte
18h - Batalha da Juventude
20h - Torya
24 de maio
11h - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro
14h - Samba da Melancia
15h - DJ Guigo
Centros Culturais - Centro Cultural da Penha
Endereço: Largo do Rosário, 20 - Penha de França
23 de maio
18h - Jane & Herondy
20h - Contos de Cativeiro - Grupo Orum Ayê Quilombo Cultural
24 de maio
15h - A Menina Passarinho
16h - Xequerês da Micaela
17h - Samba Lenço de Mauá
18h - Pavilhão 9
Centros Culturais - Centro Cultural Santo Amaro
Endereço: Av. João Dias, 822 - Santo Amaro
23 de maio
16h - Luckeem - Brazucando
18h - Banda Madmen's Clan
24 de maio
11h - As Aventuras de Lola
16h - Karol Ribê - Show De Volta pro Meu Ninho
Centros Culturais - Centro de Culturas Negras do Jabaquara - Mãe Sylvia de Oxalá
Endereço: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara
23 de maio
18h - Baile Black
20h - Felth
24 de maio
11h - A Bênção, Vovó Maria Conga
16h - Encontro de Bambas
Centros Culturais - Centro de Memória do Circo
Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
17h - Visita mediada através de intervenções circenses
18h - Visita mediada através de intervenções circenses
19h - Visita mediada através de intervenções circenses
20h - Visita mediada através de intervenções circenses
Centros Culturais - Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey
Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira
23 de maio
10h - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
14h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
15h - Comunidade Samba da Vila - Resistindo & Propagando
16h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
17h - Pagode do PH
24 de maio
10h - Bando trapos - Pirajussara - Vozes à Margem
10h - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
11h - Mestre Jaburu - Roda de Capoeira Contemporânea
13h - Samba da Praça
14h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
15h - Juliana Saggi
16h - Comprei um Circo! E agora?
16h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
Centros Culturais - Teatro Flávio Império
Endereço: R. Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaiba
23 de maio
18h - Maracatu Agô Anama: Peço licença pra chegar
20h - Barba Azul ou Todo Coração Tem Um Bosque
24 de maio
11h - África - Dentro da Gente
16h - O Fabuloso Encontro dos Palhaços Benjamin e Piolin
Centros Culturais - Centro Cultural Diversidade
Endereço: R. Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi
23 de maio
17h - O Grande Circo Transformístico
20h - Syhmom
24 de maio
14h - Sambabado
16h - Samba de Ganga
Centros Culturais - Centro Cultural Olido
Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
18h - Mulheriu Clã
24 de maio
11h - Ariah - 08 ao 80
16h - Orquestra Brasileira de Música Jamaican
Centros Culturais - Polo Cultural Municipal Vila Itororó
Endereço: R. Maestro Cardim - Bela Vista
23 de maio
18h - Benziê
20h - Conde Favela apresenta Audacioso
24 de maio
11h - O Jazz Não Morde
13h30 - Forró da Lua Cheia
16h - Bicho de Pé
Centros Culturais - Tendal da Lapa
Endereço: R. Guaicurus, 1.100 - Água Branca
23 de maio
17h - Memória Subterrânea: O Acervo Punk de Ariel Invasor
18h - Ratos de Porão
19h - Invasores de Cérebros
20h - Inocentes
21h - Menstruação Anárquica
22h - Cólera
24 de maio
0h - Smash It Up
12h - Garotos Podres
13h - Desacato Civil
14h - Supla
15h - Bayside Kings
16h - Hateen
18h - Dead Fish
Centros Culturais - Centro Cultural São Paulo (CCSP)
Endereço: Rua Vergueiro, 1.000 - Liberdade
23 de maio
18h - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)
18h - DJ Lary Violet - A Vingança das Punks (Sala Ademar Guerra)
19h - Rappin' Hood (Sala Adoniran Barbosa)
19h - Exibição ao ar livre do filme Pai Mãe Irmã Irmão (Jardim Suspenso, lado Vergueiro)
19h30 - QMAR (Sala Ademar Guerra)
20h30 - Coral Vozes Trans (Área de Convivência)
21h - Cartazes: Cut-Up e Escrita Expandida com Keila Okubo (Folhetaria)
21h - Cineconcerto Vermelho Wonder (Sala Jardel Filho)
21h - FOGO FOGO (Sala Ademar Guerra)
22h - Meta Golova (Sala Adoniran Barbosa)
22h30 - Leandra Lambert / PERSEPHONYX (Sala Ademar Guerra)
23h30 - Cineconcerto Anjo Gabriel (Sala Jardel Filho)
24 de maio
1h - Lydia Lunch (Sala Adoniran Barbosa)
2h - Cineconcerto Radio Diaspora (Sala Jardel Filho)
2h30 - Baile antenAZero (Sala Ademar Guerra)
2h30 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage (Sala Lima Barreto)
3h - Lucia Vulcano (Sala Adoniran Barbosa)
4h30 - Danni Georg (Sala Adoniran Barbosa)
11h - Vida Seca
13h - Vida Seca (Sala Adoniran Barbosa)
14h - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage + debate com Lydia Lunch (Sala Lima Barreto)
18h - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)
Museu da Cidade de São Paulo - Chácara Lane
Endereço: Rua da Consolação, 1.024 - Consolação
23 de maio
14h - Xilo No Museu - impressões da cidade
Teatros - Teatro Alfredo Mesquita
Endereço: Av. Santos Dumont, 1.770 - Santana
23 de maio
16h - Serei Sereia?
20h - Vozes da Floresta - Chico Mendes Vive
24 de maio
11h - O Jardim da Minha Avó (teatro para bebês)
16h - Joana e o Príncipe Silencioso
19h - Júlio Vann - NIQ - por estradas mundo afora
Teatros - Teatro Arthur Azevedo
Endereço: Av. Paes de Barros, 955 - Alto da Mooca
23 de maio
16h - Diferentão - O passarinho que não sabia cantar
20h - Teatro-baile conta Missa do Vaqueiro
21h - Queda de Baleia, ou Canto Para Dançar Com Minha Morte
24 de maio
11h - Os Céus e Suas Histórias
16h - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro
Teatros - Teatro Paulo Eiró
Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro
23 de maio
16h - Navegantes
20h - Um Grito Parado no Ar
24 de maio
11h - Brun Blaà - Teatro para Bebês
16h - Uma Boneca Para Menitinha
Parceiros
Arena B3
Endereço: Praça Antônio Prado, 48 - Centro Histórico
24 de maio
13h - New Orleans Street Band
Bar do Nenel
Endereço: Av. Prof. Alfonso Bovero, 522 - Perdizes
23 de maio
18h - Samba da Val
Bibliotecas - Biblioteca Alceu Amoroso Lima
Endereço: Rua Henrique Schaumann, 777 - Pinheiros
23 de maio
14h - Semana do Brincar na Virada - Brincando com Teodoro e sua turma - desenhar, pintar, moldar e contar histórias
Bibliotecas - Biblioteca Anne Frank
Endereço: R. Cojuba, 45 - Itaim Bibi
23 de maio
11h - Semana do Brincar na Virada - Sarau em Trânsito
Bibliotecas - Biblioteca Camila Cerqueira Cesar
Endereço: R. Valdemar Sanches, 41 - Butantã
23 de maio
10h - Semana do Brincar na Virada - Construindo Brinquedos com Materiais Recicláveis
Bibliotecas - Biblioteca Hans Christian Andersen
Endereço: Av. Celso Garcia, 4.142 - Tatuapé
23 de maio
10h - Semana do Brincar na Virada - Teatro Infantil - Breve Dança Para Um Rio
Bibliotecas - Biblioteca Parque Villa-Lobos
Endereço: Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, Parque Villa-Lobos
24 de maio
15h - BVL apresenta: Luedji Luna
Bibliotecas - Biblioteca Pública Municipal Thales Castanho de Andrade
Endereço: R. Dr. Artur Fajardo, 447 - Freguesia do Ó
23 de maio
10h30 - Semana do Brincar na Virada - Oficina de Marcador de página de livro
Bibliotecas - Biblioteca Pública Municipal Mário Schenberg
Endereço: R. Catão, 611 - Vila Romana
23 de maio
10h - Semana do Brincar na Virada - Oficina de máscaras e Origami
Bibliotecas - Biblioteca Pública Municipal Nuto Santanna
Endereço: Praça Tenório de Aguiar, 32 - Jardim São Paulo
23 de maio
10h - Semana do Brincar na Virada - Diversão na melhor idade e jogos recreativos para os 60+
Bibliotecas - Biblioteca Ricardo Ramos
Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente, 25 - Vila Prudente
23 de maio
10h30 - Semana do Brincar na Virada - Pegue, Leve Livrinho
Bibliotecas - Biblioteca Roberto Santos
Endereço: R. Cisplatina, 505 - Ipiranga
23 de maio
9h - Semana do Brincar na Virada - Cineminha e caça PIÁ
9h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
13h - Semana do Brincar na Virada - Performance - Núcleo Histórias de Comadres
14h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
24 de maio
9h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
14h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
Bibliotecas - Biblioteca Viriato Correa
Endereço: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana
23 de maio
22h - Semana do Brincar na Virada - Fantástica Jornada Noite Adentro - Um Olhar aos Mundos da Magia
Virada na Paulista - Blue Note São Paulo
Endereço: Av. Paulista, 2.073 - Consolação
24 de maio
0h30 - Hi-Fi Night com Silvera e Convidados
Virada no Centro - Teatro Franco Zampari
Endereço: Av. Tiradentes, 451 - Luz
24 de maio
15h - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus
Virada no Centro - Caixa Cultural
Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico
23 de maio
9h - Museu da Caixa
9h - Solidão Coletiva, de Júlio Bittencourt
9h - Ode ao Modernismo - Uma homenagem ao mestre Riolan Coutinho
9h - Milton da Costa - A construção da forma
11h - Hora do Conto - Obax
19h - Tuyo canta Milton
24 de maio
14h - Eulália: A Segunda Depositante
19h - Tuyo canta Milton
Museus - Catavento
Endereço: Praça Civica Ulisses Guimarães s/nº - Bras - Palácio das Indústrias
24 de maio
9h - Museu Catavento
Virada no Centro - CCBB
Endereço: R. Álvares Penteado, 112 / R. da Quitanda, 70 - Sé / Centro Histórico
23 de maio
9h - Vivian Caccuri - Pele Azul
9h - Atlântico Sertão
12h45 - Tardes Brincantes
15h - Mostra Mestras do Macabro - As cineastas do horror ao redor do mundo
16h30 - Mostra Mestras do Macabro - As cineastas do horror ao redor do mundo
18h - Vivian Caccuri - Pele Azul
20h - Festa no CCBB SP
24 de maio
9h - Vivian Caccuri - Pele Azul
9h - Atlântico Sertão
12h45 - Tardes Brincantes
15h - Mostra Mestras do Macabro - As cineastas do horror ao redor do mundo
Virada no Centro - Central 1926
Endereço: Pça. da Bandeira, 137 - Bela Vista
24 de maio
23h - Programação especial na Central 1926
Virada na Paulista - Centro Cultural Coreano
Endereço: Av. Paulista, 460 - Bela Vista
23 de maio
10h - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo
10h - (K-Food) K-Food para a Beleza
24 de maio
10h - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo
10h - (K-Food) K-Food para a Beleza
Virada no Centro - Centro Cultural Coreano (Bom Retiro)
Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, s/º - Bom Retiro
23 de maio
15h - (K-Pop) Concurso K-Pop Festival 2026
20h - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil
24 de maio
13h - (Apresentação) Coral Sejong & Gayageum Byeongchang
15h30 - (K-Pop) Concurso de K-Pop 2026 - Random Play Dance
16h30 - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil
17h30 - DJ Mikefly
Virada na Paulista - Centro Cultural Fiesp
Endereço: Avenida Paulista, 1.313 - Bela Vista
23 de maio
10h - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID
10h - Cartunistas
10h - O Invisível Notável
18h30 - Visita à Exposição Pluralidades Insulares e oficina de bordado sobre papel
18h30 - Mundo Negro Trio
19h - Aerofractal
20h - Minha Estrela Dalva
24 de maio
0h - Aerofractal
10h - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID
10h - Cartunistas
10h - O Invisível Notável
10h30 - Corpos em Ritmo - Forró
11h - Visita Patimonial - Edifício Sede da Fiesp
11h30 - Sarau Serelepe - Sarau Infantil com Baque CT
12h30 - Samba do Lugão
13h - Miraflor
14h - Visita à Exposição Cartunistas e Oficina de Linguagem de Quadrinhos com Técnicas Mistas
14h - Pé de Manacá
15h - O Pequenino Grão de Areia
15h - Cortejo Musical com a Cia Becos e Batuques
15h30 - Samba do Lugão
17h30 - Samba do Lugão
Virada no Centro - Centro Cultural Olido
Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico
23 de maio
20h30 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança
24 de maio
20h45 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança
Centro Cultural Swami Vivekananda
Endereço: R. Bela Cintra, 178 - Consolação
24 de maio
10h - Workshop de Yoga com Luiz Carvalho no Centro Cultural Swami Vivekananda
13h - Workshop de dança folclórica estilo Bhangra no Centro Cultural Swami Vivekananda
Centro Hare Krishna Bhakti Yoga
Endereço: Praça Mal. Cordeiro de Farias - Higienópolis
23 de maio
10h - Acro Yoga
11h - Sound Healing
11h30 - Meditação Mântrica pela Paz
13h - Ayurveda - vivência, degustação e autocuidado
14h - Teatro: Um barato para sempre
15h - Apresentação Dançarinas de Krishna
15h30 - Roda de conversa: conexão e intenção
16h - Hatha Yoga
16h30 - Gustavito - Pena de Pavão de Krishna
17h - Kirtan e encerramnto com Festival Indiano das Cores