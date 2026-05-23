Programação completa da Virada Cultural: Veja atrações por palco com horário e endereço PARTE 1

Com mais de mil atrações espalhadas por diversos pontos da cidade, a 21ª Virada Cultural encherá São Paulo com exposições, shows, espetáculos e filmes gratuitos para todos os gostos e públicos, entre os dias 23 e 24. Além de ocupar palcos e museus, o evento também estará presente em ocupações em ruas e praças da capital, abertas ao público.

Neste ano, artistas como Seu Jorge, Marina Sena, Titãs, João Carlos Martins, Alexandre Pires e mais se apresentarão nos palcos montados por toda a cidade. Além disso, obras como Hamlet: sonhos que virão, dirigida por Rafael Gomes e protagonizada por Ícaro Silva, e O Iluminado, clássico de Stanley Kubrick, também estarão em exibição em locais como o Cine Copan e o CineSesc.

Confira abaixo a programação completa da 21ª Virada Cultural, organizada de acordo com a região da cidade:

21ª Virada Cultural de São Paulo - Programação completa *

Centro - Palco Anhangabaú

Endereço: Parque Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

17h - João Carlos Martins

18h - Mocidade Alegre

19h30 - Péricles

22h - Luisa Sonza

24 de maio

Atrações sujeitas a alterações. Mudanças serão informadas por meio do site oficial do evento e das redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

0h30 - Manu Chao

3h - Orchestre Polyritmo de Cotonou

5h30 - Western Standard Time

9h - Funmilayo Afrobeat Orquestra

14h - Marina Sena

16h30 - Seu Jorge

18h30 - Alexandre Pires

Centro - Aparelhagem Carabao

Endereço: Parque Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h30 - Carabao - O Máximo do Marajó

21h - Carabao - O Máximo do Marajó

23h30 - Carabao recebe Zaynara

24 de maio

2h - Carabao - O Máximo do Marajó

4h30 - Carabao recebe Dj Méury

7h - Carabao recebe Dj Ray Tech

12h30 - Carabao recebe Valéria Paiva

15h30 - Carabao recebe Baby Plus Size

18h - Carabao - O Máximo do Marajó

Centro - Palco Arouche

Endereço: Largo do Arouche s/nº - Centro

23 de maio

19h - Jadsa

21h - Catto

23h - Brisa Flow e DJ Lys Ventura

24 de maio

1h - Ebony

3h - Mc Luanna

5h - Urias

10h - Bruna Mendez

12h - Núbia

14h - Tulipa Ruiz

16h - Ajulliacosta

18h - Céu - 20 anos

Centro - Centro Cultural Olido

Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Mulheriu Clã

18h - Aroeira - Anelita Gallo

20h30 - Uma Viagem pela Índia através da Dança

23h - Bienal Internacional de Dança do Ceará apresenta Nosso Baile

24 de maio

11h - Ariah - 08 ao 80

16h - Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar

16h - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

21h - Cia Ateliê do Gesto

Centro - Jazz 24h - Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República

DJs de intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem

Intervenção artística: Sonhando Acordado - Alex Senna

23 de maio

18h - Deejazz participação Izzy Gordon

20h - Sintia Piccin Quinteto

22h - Marcos Fischer Quinteto

24 de maio

0h - Joy Sales tributo a Erikah Badu

2h - Lucas Gomes Quinteto

3h30 - Barranco Trio

5h - Tarkus Trio

9h - Lilian Estela Quarteto

11h - Giu Nogueira Quarteto

13h - Lua Bernado Quinteto

15h - Gabriel Gaiardo Trio

17h - Bocato Quinteto

Centro - Paissandu

Endereço: Largo do Paissandú, s/nº - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia

19h - Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba

20h - Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard

21h - Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê

21h30 - Cortejo de Maracatus (Maracatu Baque CT, Maracatu de Baque Virado com a Cia Caracaxá)

22h - Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora

23h - Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos

24 de maio

0h - Jongo Tamandaré de Guaratinguetá

1h - Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba

2h - Jongo Embu das Artes

3h - Jongo de Piquete

4h0 - Jongo Nzungo

5h - Condongueiros do Campo Limpo

7h - Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude

8h - Congada do Parque São Bernardo - SBC

9h - Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí

10h - Congada Azul de Atibaia

11h - Congada Marinheiros de Piracaia

12h - Congada Verde de Periquitos Piracaia

13h - Congada de São Benedito do Erê - Tremembé

14h - Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria

15h - Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria

16h - Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato

17h - Boneções da Mantiqueira de Caçapava

Centro - Palco São João

Endereço: Av. São João, 1.101 - República

23 de maio

18h - Sidney Magal

21h - Odair José

23h30 - Banda Fruto Sensual

24 de maio

2h - Gaby Amarantos

4h30 - Johnny Hooker

6h30 - Rom Santana

11h - Gretchen

13h - Juliana Linhares

15h - Otto canta Reginaldo Rossi

18h - Joelma

Centro - Piano na Praça

Endereço: Praça Dom José Gaspar, Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Yantó - Show Solo

20h - Beba Zanettini - Piano Solo

24 de maio

2h - EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo

4h - Elias Jó - Piano na Praça

6h - Jane Duboc em De Lá Pra Cá

8h - Klüber - Melindre

10h - Luana Mascari - Onde o Coração Está

Centro - Pista 24 de maio

Endereço: Rua 24 de Maio, 185 - República

23 de maio

18h - Afrogroove

24 de maio

0h - Fuego Dancehall

6h - Rotação Brasil

12h - Mathosa

Centro - Pista da República II

Endereço: Praça da República, 490 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Deekapz apresenta 0800

24 de maio

0h - Showmentaum

6h - Heels of Love

12h - Sistema Criolina

Centro - Pista da República

Endereço: Praça da República, 23 - República

23 de maio

18h - Veneno Live

24 de maio

0h - Nyege Nyege

3h - Edna Martinez

4h30 - Trepanado

12h - Gop Tun

Centro - Quitanda Centro

Endereço: Rua da Quintanda, Centro - São Paulo, SP

23 de maio

19h - Quinteto Mangabera - Choro em Festa

21h - Choronas 30 anos

24 de maio

1h - Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho

3h - Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados

9h - Silvia Goes Chorando a` Vontade

11h - Regional Uirapuru

Centro - Pista Cine Arouche

Endereço: Largo do Arouche, 438 - Centro

23 de maio

18h - Bogota

24 de maio

12h - Coletiva Cesta de versões

Centro - Forró 24h - Sé

Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo

DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno

23 de maio

18h - Trio da Lua

19h - Maha Brasil

20h - Tanaka do Pife

21h30 - Trio Sabiá

24 de maio

0h - Enok Virgulino

2h30 - Diana do Sertão

3h30 - Nicolas Krassik

5h - Coisa de Zé

8h - Tiziu do Araripe

11h - Diego Oliveira

13h30 - Nando do Acordeon

14h30 - Téo dos 8 Baixos

16h - Trio Macaíba

Centro - Pista Largo do Café

Endereço: Largo do Café s/nº, Centro

23 de maio

18h - Escola de Mistérios

24 de maio

0h - Pista Quente

06h - Mareh

12h - Veraneio

Centro - República

Endereço: Praça da República, São Paulo - SP

23 de maio

18h - Coisas Supremas - Allan Abbadia

20h30 - Jazz Sabbath (UK)

23h - El Léon Pardo

24 de maio

5h30 - Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16

14h - The Mississippi Divas (EUA)

16h - Blues Etílicos

18h - Banda Ira!

Centro - Revelando na Sé

Endereço: Praça Clóvis Beviláqua - Sé

23 de maio

21h - Doroty Marques

23h - Tarancón

24 de maio

1h - Zé Geraldo

3h - Cordel do Fogo Encantado

5h - Mariana Aydar

12h - Semblanzas del Rio Guapi

14h - Mario Lucio

16h - Edil Pacheco

18h - Homenagem a João do Vale - Jota.Pê, Mariana Aydar, Fitti, Fauzi e Tião Carvalho

Centro - Theatro Municipal

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/nº - República

23 de maio

18h - Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976

21h - Evinha - Cartão Postal 1971

24 de maio

0h - Claudya - Deixa eu Dizer 1973

3h - Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987

6h - Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994

9h - As Mercenárias - Cadê as Armas 1986

12h - Di Melo - Di Melo 1975

18h - Baile do Simonal - México 70

Centro - Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga

Endereço: Rua Cel. Xavier de Toledo, 161 a 280 - Consolação

Intervenção artística: Andrea Brook - Sonic Butterfly

23 de maio

18h - Dj Douglas na Kombi do DJ

20h - Dj Marina na Kombi do DJ

22h - Dj Rato na Kombi do DJ

24 de maio

0h - Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ

2h - Dj Vini na Kombi do DJ

4h - Dj Tanio na Kombi do DJ

6h - Dj Paulinho na Kombi do DJ

8h - Dj Gudera na Kombi do DJ

10h - Dj Guizera na Kombi do DJ

12h - Dj Rata na Kombi do DJ

14h - Dj Magoo na Kombi do DJ

16h - Dj Márcio na Kombi do DJ

Centro - República - Coreto

Endereço: Praça da República, São Paulo - SP

24 de maio

0h - Cortejo da Fanfarra Xamego

0h - Cortejo das Manas

Centro - Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia

Endereço: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia

23 de maio

18h - Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa

19h30 - Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique

21h - Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga

22h30 - Samba no Gogó e Paula Izis

23h - Thobias da Vai-Vai

24 de maio

0h - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP

1h40 - Grupo Bom Gosto

3h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento

4h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe

5h10 - Thiago Dugueto

10h - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe

12h - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo

13h - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal

14h - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom

15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza

17h - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo

Centro - Palácio da Justiça de São Paulo

Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Quarteto Topre

20h - Brasilidades

23h - Orquestra Sinfônica Heliópolis e Coral Heliópolis

24 de maio

9h - Panoramas Ensemble

11h - Banda do Metrô

13h - Banda Curumins e Orquestra da Pedreira

15h - Quinteto Metais Aureo

17h - João Carlos Martins e Bachiana Brasileira

Zona Leste - Palco Belém

Endereço: Largo São José do Belém, 108 - Belenzinho

24 de maio

9h40 - Coral AD Belém

12h30 - Marcados

14h - Cassiane

15h20 - Eyshila

16h40 - Sarah Farias

17h50 - Ton Carfi

Zona Leste - Palco Cidade Tiradentes

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6.900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição

23 de maio

17h - Cris Estilo Negona

18h - DJ WJay

21h30 - Yunk Vino

24 de maio

0h - DJ WJay

10h - Nego Max

12h - Neto Trindade

14h30 - Junior Marques

16h30 - Sambô

Zona Leste - Palco Guaianases

Endereço: Av. Ribeirão Itaquera, 67 - Vila Princesa Isabel

23 de maio

17h - Poder Bélico da Favela

18h - Dj Rogerião

19h30 - Vitor Kley

24 de maio

0h - Dj Rogerião

10h - Quelynah

12h - Doce Encontro

14h30 - Sofia Brasil

16h30 - Michel Teló

Zona Leste - Palco São Miguel Paulista

Endereço: Av. Dep. Dr. José A. Pinotti, 80 - Cidade Nova São Miguel

23 de maio

16h - Expressão Regueira

17h - Quinta Rasta

18h - DJ Amanda Lig

19h30 - Western Standard Time Ska Orchestra

21h30 - Djavu

24 de maio

0h - DJ Amanda Lig

10h - Arthur Freestyle

12h - Léo Maia

14h30 - Latino

16h30 - Luisa Sonza

Zona Leste - Palco Sapopemba

Endereço: Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3.547 - Conj. Hab. Teotônio

23 de maio

17h - Barra da Saia

18h - DJ Cranmary

19h30 - MV Bill

21h30 - Dilsinho

24 de maio

0h - DJ Cranmary

10h - Edu Letti

12h - Mato Seco

14h30 - Onze:20

16h30 - Marcelo Falcão

Zona Leste - Parque do Carmo - Itaquera

Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera

23 de maio

18h - Dj Carol Selecta

24 de maio

0h - Dj Carol Selecta

10h - Filafro

12h - Pagode da 27

14h30 - Samba Lado Leste

16h30 - Thiaguinho

Zona Norte - Palco Freguesia do Ó / Brasilândia

Endereço: Av. Miguel Conejo, 1.718 - Vila Albertina

23 de maio

16h - Morro da Casa Verde

17h - Banda 51

18h - DJ Seed Selector

19h30 - Léo e Jr

21h30 - Titãs

24 de maio

0h - DJ Seed Selector

9h - Coral Degraus e convidado

10h30 - Polenta Rock Show

12h - Arlindinho

14h30 - Demônios da Garoa

16h30 - Sidney Magal

Zona Norte - Palco Parada Inglesa

Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 1.556 - Jardim São Paulo

23 de maio

16h - Acadêmicos do Tucuruvi

17h - Ana Cañas

18h - DJ Seed Selector

19h30 - Bicho de Pé

21h30 - Wanessa

24 de maio

0h - DJ Seed Selector

10h - Davi Cartaxo

12h - Simoninha

14h30 - BenzaDeus

16h30 - Mumuzinho

Zona Oeste - Palco Butantã

Endereço: Av. Eliseu de Almeida, 3.300 - Instituto de Previdência, São Paulo

23 de maio

17h - Black Pantera

18h40 - Matanza Ritual

20h20 - Edu Falaschi

23h00 - DJ Foca

24 de maio

10h - Hurricanes

110 - Eskrota

13h40 - CPM 22

15h20 - Raimundos

17h - Biquini Cavadão

18h - DJ Foca

Zona Sul - Palco Campo Limpo

Endereço: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio

23 de maio

17h - Reginaldo Samma

18h - DJ Zero Macgaren

19h30 - Beto Barbosa

21h30 - Kyan

24 de maio

0h - DJ Zero Macgaren

10h - Jotinha do Forró

12h - Ana Rafaela

14h30 - Kaique e Felipe

16h30 - Guilherme e Santiago

Zona Sul - Palco 7 Campos - Cidade Ademar

Endereço: R. do Campo, 118 - Cidade Júlia

23 de maio

17h - Trio Amizade Forró e Cangaço

18h - DJ Izac Soares

19h30 - Ju Marques

21h30 - Michele Andrade

24 de maio

0h - DJ Izac Soares

10h - Jean Carlo e Banda

12h - Bruninho e Davi

14h30 - Os Caras do Arrocha

16h30 - Péricles

Zona Sul - Palco Grajaú

Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América

23 de maio

17h - Crespos Retratos

21h30 - Pagode da 27

24 de maio

0h - DJ Andrezinho

10h - Mana Bela

12h - Fênix (funk das antigas)

14h30 - Fleezus

16h30 - Tasha e Tracie

18h - DJ Andrezinho

Zona Sul - Palco Heliópolis/Ipiranga

Endereço: Av. Almirante Delamare, 1.337 - Vila Heliópolis

23 de maio

17h - Nego Zé

18h - DJ Seth 011

19h30 - Filho do Piseiro

21h30 - Cristiano Pipow

24 de maio

0h - DJ Seth 011

10h - Grupo Mania

12h - Moa Bina

14h30 - Dy Primeira

16h30 - Vitor Fernandes

Zona Sul - Palco Jardim Myrna

Endereço: Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2.945 - Jardim Myrna

23 de maio

18h - DJ Liside

19h30 - Cintura de Mola

21h30 - Paula Mattos

24 de maio

0h - DJ Liside

10h - Bia Soceck

12h - Felipe e Rodrigo

14h30 - Jeito Moleque

16h30 - Pixote

Zona Sul - Palco M'Boi Mirim

Endereço: Av. Luiz Gushiken, 2.140 - Chácara Santana

23 de maio

17h - Tirambaço

18h - DJ Bulgarelli

19h30 - Dexter + EdiRock

21h30 - Israel e Rodolfo

24 de maio

0h - DJ Bulgarelli

10h - Darlan

12h - Pagode dos Ex

14h30 - Duquesa

16h30 - Gustavo Mioto

Zona Sul - Palco Parelheiros

Endereço: Rua Terezinha do Prado Oliveira, 100 - Jardim Novo Parelheiros

23 de maio

16h - Junior Torres

17h - Phelipe Soares

18h - DJ Poiano Stella

19h - Munhoz e Mariano

21h30 - Arlindinho

24 de maio

0h - DJ Poiano Stella

10h - Valmor Santana

12h - Bruno Rosa

14h30 - Beto Barbosa

16h30 - Clayton e Romário

19h00 - Roberta Miranda

Equipamentos Culturais

Arquivo Histórico Municipal

Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 - Bom Retiro

23 de maio

10h30 - Roda de bordado em fotografia: Experimentação poética.

Bibliotecas - Biblioteca Camila Cerqueira César

Endereço: R. Valdemar Sanches, 41 - Butantã

23 de maio

10h - Brincando com a dança

12h - O Circo da Lona Preta

Bibliotecas - Biblioteca Belmonte - Santo Amaro

Endereço: R. Paulo Eiró, 525 - Santo Amaro

23 de maio

10h - Sarau Serelepe com Baque CT

13h - Roda de Capoeira contemporânea com Mestre Jaburu

Bibliotecas - Biblioteca Brito Broca

Endereço: Av. Mutinga, 1.425 - Vila Pirituba

23 de maio

10h - Cacuriando

12h - Da Terra ao Céu

Bibliotecas - Biblioteca Álvaro Guerra

Endereço: Av. Pedroso de Morais, 1.919 - Pinheiros

23 de maio

10h - Feira de troca de livros e gibis

Bibliotecas - Biblioteca Anne Frank (CCD)

Endereço: R. Cojuba, 45 - Itaim Bibi

23 de maio

11h - Sarau em Trânsito

Bibliotecas - Biblioteca Hans Christian Andersen

Endereço: Av. Celso Garcia, 4.142 - Tatuapé

23 de maio

10h - Estripulias Di Picadeiro

12h - A Vovó Tá On!

Bibliotecas - Biblioteca Malba Tahan - Capela do Socorro

Endereço: R. Brás Pires Meira, 100 - Jardim Susana

23 de maio

11h - A Lenda do Desaparecimento do Sol

13h - Sarau Preto no Branco

Bibliotecas - Biblioteca Mário Schenberg

Endereço: R. Catão, 611 - Vila Romana

23 de maio

10h - Histórias de Pretinhas para todas as idades

11h - O Penúltimo Sinal

12h - O Penúltimo Sinal

13h - Hours Jazz Group

Bibliotecas - Biblioteca José Mauro - Parque Edu Chaves

Endereço: Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 100 - Parque Edu Chaves

23 de maio

13h - A feira de Chico, Gonzaga e Jackson

Bibliotecas - Biblioteca Padre José de Anchieta

Endereço: R. Antônio Maia, 651 - Vila Perus

23 de maio

10h - Canções de Girafolão e outros bichos diferentes

13h - Bora Jogar Perus - Jogos de Tabuleiro Modernos

13h - Congo do Embodeiro Queixada

15h - Capoeira

Bibliotecas - Biblioteca Paulo Duarte - Jabaquara

Endereço: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jardim Oriental

23 de maio

10h - O caminho dos tambores

13h - Sarau do Slam Oz

Bibliotecas - Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet

Endereço: Praça Ituzaingó, s/nº - Vila Reg. Feijó

23 de maio

10h30 - Contação de histórias com a Benvinda Cia

11h - Causos de Bichos do Brasil

13h - Carimbó Ritmos e Raízes

Bibliotecas - Biblioteca Raul Bopp - Aclimação

Endereço: Rua Muniz de Sousa, 1.155 - Aclimação

23 de maio

10h - Histórias ao Som da Rabeca

13h - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções

Bibliotecas - Biblioteca Ricardo Ramos - Vila Prudente

Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente, 25 - Vila Prudente

23 de maio

10h30 - Pegue, Leve e Leia

11h - Histórias Africanas e Afro-Brasileiras para a Primeira Infância

Bibliotecas - Biblioteca Viriato Corrêa

Endereço: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana

23 de maio

10h30 - Meditação

22h - Fantástica Jornada Noite Adentro - Um Olhar aos Mundos da Magia

24 de maio

10h - Oficina de Espanhol

15h - Oficina de Desafios Criativos

Bibliotecas - Bosque de Leitura Chácara do Jockey

Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

10h30 - Performance - Intervenção artística: Entre Sopros de Palavras e Miudezas

Bibliotecas - Bosque de Leitura Parque Anhanguera

Endereço: Parque Anhanguera. Av. Fortunata Taveira, 451 - Perus

24 de maio

15h - Arvoreteca

Bibliotecas - Ponto de Leitura Graciliano Ramos

Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque America

24 de maio

10h - Los Xerebas

Bibliotecas - Biblioteca Mário de Andrade

Endereço: R. da Consolação, 94 - República

23 de maio

14h - Palavra Feita à Mão - Escritoras e serigrafia

15h - Países pobres podem crescer? Estratégias econômicas para países emergentes

18h - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral

18h - Alaíde Costa

19h30 - Um inventário das violas, das cantorias e dos sambas nortistas: de 1800 a 1930

21h - A poesia da canção

23h - Três em Cena

24 de maio

0h - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral

0h - Madrugada Desvairada

7h - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan

8h - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan

9h - Um café com Darcy

10h - Feira de troca de livros da Mário

10h - Julieta é Bárbara: poeta do modernismo

10h - SarauZim

11h - Clássicos do Mangá e a influência nos autores nacionais

12h30 - Pronomes que rimam: questões de gênero no Rap

15h - Futuridades e distopias trans

15h - Leituraço

16h - Sarau com Katú Mirim

18h30 - Lydia Lunch

Casas de Cultura - Casa de Cultura Brasilândia

Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Freguesia do Ó

23 de maio

20h - Ualdo & Banda Coletivo Samba Rock

24 de maio

10h - Nega Luuh

11h - Viradinha

16h - Binho Ribeiro - Vibra

Casas de Cultura- Casa de Cultura Chico Science

Endereço: Av. Pres. Tancredo Neves, 1.265 - Vila Moinho Velho

23 de maio

18h - Pimenta de Boteco e as Divas

20h - Ayde - Sou Nordeste

24 de maio

11h - Quintetinho Caracaxá - A roda, o choro e suas brincadeiras

11h - Viradinha

16h - Forró da Macaxeira - Uma homenagem ao Rei do Baião

Casas de Cultura - Casa de Cultura de Cidade Ademar - Danilo Miranda

Endereço: Av. Durval Pinto Ferreira, 820 - Jardim Itacolomi

23 de maio

18h - Terreirão da Samanta Santos

20h - Festa Umoja

24 de maio

11h - Viradinha

14h - O Circo Chegou

16h - Raízes, memórias e outras histórias

Casas de Cultura- Casa de Cultura do Butantã

Endereço: Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri

23 de maio

18h - Peixelétrico

20h - Patifaria Popular

24 de maio

11h - Viradinha

13h - Ambulantes

15h - Gritando Ska

17h - Scientist Feat. JAH9

Casas de Cultura - Casa de Cultura Freguesia do Ó

Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 - Freguesia do Ó

23 de maio

18h - Baile do Caio Moura

20h - Nelson Triunfo

24 de maio

11h - Viradinha

14h - Bloco Akió

Casas de Cultura - Casa de Cultura Hip Hop Leste

Endereço: R. Sara Kubitscheck, 165 A - Cidade Tiradentes

23 de maio

18h - Engrenagem Urbana

20h - As Trinca

24 de maio

11h - Nas Batalhas

11h - Viradinha

16h - Perifa Groove

Casas de Cultura - Casa de Cultura Itaim Paulista

Endereço: R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva Teles

23 de maio

18h - DJ Negrada-Baile Black White

21h - Dri Lima Fora de Serie-Projeto Samba Rock - Vem pro Baile

24 de maio

17h - O Circo Mambembe do Rogério Piva: A Vida de Um Saltimbanco

Casas de Cultura - Casa de Cultura Manoel Mendonça

Endereço: Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro

23 de maio

18h - Samba & Tradição (Velha Guarda do Grupo Bloco do Beco)

20h - Roda de Samba do Renê Sobral

24 de maio

11h - Ritmuns

11h - Viradinha

13h - Usina Reggae

Casas de Cultura - Casa de Cultura Raul Seixas

Endereço: R. Murmúrios da Tarde, 211 - Jardim Bonifacio

24 de maio

11h - Viradinha

12h - Voltando a Ser Criança

14h - Cante Lá que eu Canto Cá - Cantigas para brincar

15h - Jatobazinhos para crianças

Casas de Cultura - Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra

Endereço: Praça Floriano Peixoto, 131 - Santo Amaro

23 de maio

18h - Quixote Na Surdina

20h - Billy Saga

24 de maio

11h - Viradinha

13h - Gustavo Blind - Mágica sem limites

16h - Grupo êBA! - Menina Pássara

Casas de Cultura - Casa de Cultura São Miguel

Endereço: R. Irineu Bonardi, 169 - Vila Pedroso

23 de maio

19h - Forró de Cara Nova - Dj Celinho e DJ Xuxa

20h - Trio Beijo de Moça

24 de maio

11h - Viradinha

14h - Questions 25 anos

15h - Let's Go Rock

16h - Acesso Rock

Casas de Cultura - Casa de Cultura São Rafael

Endereço: R. Quaresma Delgado, 354 - Jardim Vera Cruz

23 de maio

14h - Baile Carioca

18h - Prod Ader

24 de maio

Horário a confirmar - O Macaco e a Lua

11h - Viradinha

16h - DJ Will

Casas de Cultura - Casa de Cultura Vila Guilherme

Endereço: Praça Oscár da Silva, 110 - Vila Guilherme

23 de maio

14h - Samba Amigos do Cacique

16h - Tico-Tico Teco-Teco

18h - Somos Nó

20h - Grupo Estasamba

24 de maio

11h - Viradinha

13h - Samba do Litrão

15h - Grupo SemEnsaio

17h - Paulinho Bigail

Centros Culturais - Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3.641 - Vila Nova Cachoeirinha

23 de maio

17h - Batalha da Norte

18h - Batalha da Juventude

20h - Torya

24 de maio

11h - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro

14h - Samba da Melancia

15h - DJ Guigo

Centros Culturais - Centro Cultural da Penha

Endereço: Largo do Rosário, 20 - Penha de França

23 de maio

18h - Jane & Herondy

20h - Contos de Cativeiro - Grupo Orum Ayê Quilombo Cultural

24 de maio

15h - A Menina Passarinho

16h - Xequerês da Micaela

17h - Samba Lenço de Mauá

18h - Pavilhão 9

Centros Culturais - Centro Cultural Santo Amaro

Endereço: Av. João Dias, 822 - Santo Amaro

23 de maio

16h - Luckeem - Brazucando

18h - Banda Madmen's Clan

24 de maio

11h - As Aventuras de Lola

16h - Karol Ribê - Show De Volta pro Meu Ninho

Centros Culturais - Centro de Culturas Negras do Jabaquara - Mãe Sylvia de Oxalá

Endereço: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara

23 de maio

18h - Baile Black

20h - Felth

24 de maio

11h - A Bênção, Vovó Maria Conga

16h - Encontro de Bambas

Centros Culturais - Centro de Memória do Circo

Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

17h - Visita mediada através de intervenções circenses

18h - Visita mediada através de intervenções circenses

19h - Visita mediada através de intervenções circenses

20h - Visita mediada através de intervenções circenses

Centros Culturais - Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey

Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

10h - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas

14h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas

15h - Comunidade Samba da Vila - Resistindo & Propagando

16h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas

17h - Pagode do PH

24 de maio

10h - Bando trapos - Pirajussara - Vozes à Margem

10h - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas

11h - Mestre Jaburu - Roda de Capoeira Contemporânea

13h - Samba da Praça

14h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas

15h - Juliana Saggi

16h - Comprei um Circo! E agora?

16h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas

Centros Culturais - Teatro Flávio Império

Endereço: R. Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaiba

23 de maio

18h - Maracatu Agô Anama: Peço licença pra chegar

20h - Barba Azul ou Todo Coração Tem Um Bosque

24 de maio

11h - África - Dentro da Gente

16h - O Fabuloso Encontro dos Palhaços Benjamin e Piolin

Centros Culturais - Centro Cultural Diversidade

Endereço: R. Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi

23 de maio

17h - O Grande Circo Transformístico

20h - Syhmom

24 de maio

14h - Sambabado

16h - Samba de Ganga

Centros Culturais - Centro Cultural Olido

Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Mulheriu Clã

24 de maio

11h - Ariah - 08 ao 80

16h - Orquestra Brasileira de Música Jamaican

Centros Culturais - Polo Cultural Municipal Vila Itororó

Endereço: R. Maestro Cardim - Bela Vista

23 de maio

18h - Benziê

20h - Conde Favela apresenta Audacioso

24 de maio

11h - O Jazz Não Morde

13h30 - Forró da Lua Cheia

16h - Bicho de Pé

Centros Culturais - Tendal da Lapa

Endereço: R. Guaicurus, 1.100 - Água Branca

23 de maio

17h - Memória Subterrânea: O Acervo Punk de Ariel Invasor

18h - Ratos de Porão

19h - Invasores de Cérebros

20h - Inocentes

21h - Menstruação Anárquica

22h - Cólera

24 de maio

0h - Smash It Up

12h - Garotos Podres

13h - Desacato Civil

14h - Supla

15h - Bayside Kings

16h - Hateen

18h - Dead Fish

Centros Culturais - Centro Cultural São Paulo (CCSP)

Endereço: Rua Vergueiro, 1.000 - Liberdade

23 de maio

18h - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)

18h - DJ Lary Violet - A Vingança das Punks (Sala Ademar Guerra)

19h - Rappin' Hood (Sala Adoniran Barbosa)

19h - Exibição ao ar livre do filme Pai Mãe Irmã Irmão (Jardim Suspenso, lado Vergueiro)

19h30 - QMAR (Sala Ademar Guerra)

20h30 - Coral Vozes Trans (Área de Convivência)

21h - Cartazes: Cut-Up e Escrita Expandida com Keila Okubo (Folhetaria)

21h - Cineconcerto Vermelho Wonder (Sala Jardel Filho)

21h - FOGO FOGO (Sala Ademar Guerra)

22h - Meta Golova (Sala Adoniran Barbosa)

22h30 - Leandra Lambert / PERSEPHONYX (Sala Ademar Guerra)

23h30 - Cineconcerto Anjo Gabriel (Sala Jardel Filho)

24 de maio

1h - Lydia Lunch (Sala Adoniran Barbosa)

2h - Cineconcerto Radio Diaspora (Sala Jardel Filho)

2h30 - Baile antenAZero (Sala Ademar Guerra)

2h30 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage (Sala Lima Barreto)

3h - Lucia Vulcano (Sala Adoniran Barbosa)

4h30 - Danni Georg (Sala Adoniran Barbosa)

11h - Vida Seca

13h - Vida Seca (Sala Adoniran Barbosa)

14h - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage + debate com Lydia Lunch (Sala Lima Barreto)

18h - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)

Museu da Cidade de São Paulo - Chácara Lane

Endereço: Rua da Consolação, 1.024 - Consolação

23 de maio

14h - Xilo No Museu - impressões da cidade

Teatros - Teatro Alfredo Mesquita

Endereço: Av. Santos Dumont, 1.770 - Santana

23 de maio

16h - Serei Sereia?

20h - Vozes da Floresta - Chico Mendes Vive

24 de maio

11h - O Jardim da Minha Avó (teatro para bebês)

16h - Joana e o Príncipe Silencioso

19h - Júlio Vann - NIQ - por estradas mundo afora

Teatros - Teatro Arthur Azevedo

Endereço: Av. Paes de Barros, 955 - Alto da Mooca

23 de maio

16h - Diferentão - O passarinho que não sabia cantar

20h - Teatro-baile conta Missa do Vaqueiro

21h - Queda de Baleia, ou Canto Para Dançar Com Minha Morte

24 de maio

11h - Os Céus e Suas Histórias

16h - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro

Teatros - Teatro Paulo Eiró

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro

23 de maio

16h - Navegantes

20h - Um Grito Parado no Ar

24 de maio

11h - Brun Blaà - Teatro para Bebês

16h - Uma Boneca Para Menitinha

Parceiros

Arena B3

Endereço: Praça Antônio Prado, 48 - Centro Histórico

24 de maio

13h - New Orleans Street Band

Bar do Nenel

Endereço: Av. Prof. Alfonso Bovero, 522 - Perdizes

23 de maio

18h - Samba da Val

Bibliotecas - Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Endereço: Rua Henrique Schaumann, 777 - Pinheiros

23 de maio

14h - Semana do Brincar na Virada - Brincando com Teodoro e sua turma - desenhar, pintar, moldar e contar histórias

Bibliotecas - Biblioteca Anne Frank

Endereço: R. Cojuba, 45 - Itaim Bibi

23 de maio

11h - Semana do Brincar na Virada - Sarau em Trânsito

Bibliotecas - Biblioteca Camila Cerqueira Cesar

Endereço: R. Valdemar Sanches, 41 - Butantã

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Construindo Brinquedos com Materiais Recicláveis

Bibliotecas - Biblioteca Hans Christian Andersen

Endereço: Av. Celso Garcia, 4.142 - Tatuapé

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Teatro Infantil - Breve Dança Para Um Rio

Bibliotecas - Biblioteca Parque Villa-Lobos

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, Parque Villa-Lobos

24 de maio

15h - BVL apresenta: Luedji Luna

Bibliotecas - Biblioteca Pública Municipal Thales Castanho de Andrade

Endereço: R. Dr. Artur Fajardo, 447 - Freguesia do Ó

23 de maio

10h30 - Semana do Brincar na Virada - Oficina de Marcador de página de livro

Bibliotecas - Biblioteca Pública Municipal Mário Schenberg

Endereço: R. Catão, 611 - Vila Romana

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Oficina de máscaras e Origami

Bibliotecas - Biblioteca Pública Municipal Nuto Santanna

Endereço: Praça Tenório de Aguiar, 32 - Jardim São Paulo

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Diversão na melhor idade e jogos recreativos para os 60+

Bibliotecas - Biblioteca Ricardo Ramos

Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente, 25 - Vila Prudente

23 de maio

10h30 - Semana do Brincar na Virada - Pegue, Leve Livrinho

Bibliotecas - Biblioteca Roberto Santos

Endereço: R. Cisplatina, 505 - Ipiranga

23 de maio

9h - Semana do Brincar na Virada - Cineminha e caça PIÁ

9h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos

13h - Semana do Brincar na Virada - Performance - Núcleo Histórias de Comadres

14h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos

24 de maio

9h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos

14h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos

Bibliotecas - Biblioteca Viriato Correa

Endereço: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana

23 de maio

22h - Semana do Brincar na Virada - Fantástica Jornada Noite Adentro - Um Olhar aos Mundos da Magia

Virada na Paulista - Blue Note São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 2.073 - Consolação

24 de maio

0h30 - Hi-Fi Night com Silvera e Convidados

Virada no Centro - Teatro Franco Zampari

Endereço: Av. Tiradentes, 451 - Luz

24 de maio

15h - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus

Virada no Centro - Caixa Cultural

Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico

23 de maio

9h - Museu da Caixa

9h - Solidão Coletiva, de Júlio Bittencourt

9h - Ode ao Modernismo - Uma homenagem ao mestre Riolan Coutinho

9h - Milton da Costa - A construção da forma

11h - Hora do Conto - Obax

19h - Tuyo canta Milton

24 de maio

14h - Eulália: A Segunda Depositante

19h - Tuyo canta Milton

Museus - Catavento

Endereço: Praça Civica Ulisses Guimarães s/nº - Bras - Palácio das Indústrias

24 de maio

9h - Museu Catavento

Virada no Centro - CCBB

Endereço: R. Álvares Penteado, 112 / R. da Quitanda, 70 - Sé / Centro Histórico

23 de maio

9h - Vivian Caccuri - Pele Azul

9h - Atlântico Sertão

12h45 - Tardes Brincantes

15h - Mostra Mestras do Macabro - As cineastas do horror ao redor do mundo

16h30 - Mostra Mestras do Macabro - As cineastas do horror ao redor do mundo

18h - Vivian Caccuri - Pele Azul

20h - Festa no CCBB SP

24 de maio

9h - Vivian Caccuri - Pele Azul

9h - Atlântico Sertão

12h45 - Tardes Brincantes

15h - Mostra Mestras do Macabro - As cineastas do horror ao redor do mundo

Virada no Centro - Central 1926

Endereço: Pça. da Bandeira, 137 - Bela Vista

24 de maio

23h - Programação especial na Central 1926

Virada na Paulista - Centro Cultural Coreano

Endereço: Av. Paulista, 460 - Bela Vista

23 de maio

10h - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo

10h - (K-Food) K-Food para a Beleza

24 de maio

10h - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo

10h - (K-Food) K-Food para a Beleza

Virada no Centro - Centro Cultural Coreano (Bom Retiro)

Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, s/º - Bom Retiro

23 de maio

15h - (K-Pop) Concurso K-Pop Festival 2026

20h - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil

24 de maio

13h - (Apresentação) Coral Sejong & Gayageum Byeongchang

15h30 - (K-Pop) Concurso de K-Pop 2026 - Random Play Dance

16h30 - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil

17h30 - DJ Mikefly

Virada na Paulista - Centro Cultural Fiesp

Endereço: Avenida Paulista, 1.313 - Bela Vista

23 de maio

10h - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID

10h - Cartunistas

10h - O Invisível Notável

18h30 - Visita à Exposição Pluralidades Insulares e oficina de bordado sobre papel

18h30 - Mundo Negro Trio

19h - Aerofractal

20h - Minha Estrela Dalva

24 de maio

0h - Aerofractal

10h - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID

10h - Cartunistas

10h - O Invisível Notável

10h30 - Corpos em Ritmo - Forró

11h - Visita Patimonial - Edifício Sede da Fiesp

11h30 - Sarau Serelepe - Sarau Infantil com Baque CT

12h30 - Samba do Lugão

13h - Miraflor

14h - Visita à Exposição Cartunistas e Oficina de Linguagem de Quadrinhos com Técnicas Mistas

14h - Pé de Manacá

15h - O Pequenino Grão de Areia

15h - Cortejo Musical com a Cia Becos e Batuques

15h30 - Samba do Lugão

17h30 - Samba do Lugão

Virada no Centro - Centro Cultural Olido

Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico

23 de maio

20h30 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança

24 de maio

20h45 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança

Centro Cultural Swami Vivekananda

Endereço: R. Bela Cintra, 178 - Consolação

24 de maio

10h - Workshop de Yoga com Luiz Carvalho no Centro Cultural Swami Vivekananda

13h - Workshop de dança folclórica estilo Bhangra no Centro Cultural Swami Vivekananda

Centro Hare Krishna Bhakti Yoga

Endereço: Praça Mal. Cordeiro de Farias - Higienópolis

23 de maio

10h - Acro Yoga

11h - Sound Healing

11h30 - Meditação Mântrica pela Paz

13h - Ayurveda - vivência, degustação e autocuidado

14h - Teatro: Um barato para sempre

15h - Apresentação Dançarinas de Krishna

15h30 - Roda de conversa: conexão e intenção

16h - Hatha Yoga

16h30 - Gustavito - Pena de Pavão de Krishna

17h - Kirtan e encerramnto com Festival Indiano das Cores