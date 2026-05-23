'Maior ladrão de obras do Brasil' é apontado como mandante do roubo à Mário de Andrade

A Polícia Civil de São Paulo avançou nas investigações sobre o roubo das obras da Biblioteca Mario de Andrade, no centro de São Paulo, em dezembro de 2025. Na sexta-feira, 22, agentes cumpriram três mandados de prisão e 11 de busca e apreensão no âmbito da Operação Marchand. Conforme as investigações, o mandante e mentor do crime é Laéssio Rodrigues, apontado como o maior ladrão de obras do Brasil, e que já está detido.

Ele foi preso preventivamente em abril deste ano depois de tentar corromper um agente de segurança de um instituto federal do Rio de Janeiro para subtrair obras de arte. O valor do suborno teria sido de R$ 500 mil. A ordem de prisão foi expedida pela 15° Vara Federal do Rio e cumprida em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

"Ele mesmo se chama assim (de "o maior ladrão de obras do Brasil"). Ele tem uma ficha longa, extensa, com um histórico de ocorrências em diversos Estados do País", disse ao Estadão Ronald Quene, delegado titular da 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) da capital, que está à frente da investigação.

Outros dois alvos de mandados de prisão foram Carlos Leandro Ferreira, comparsa de Laéssio e considerado um "companheiro afetivo" do líder do grupo; e Regiane Rodrigues da Silva, uma estudante de Direito que, segundo as investigações, foi a intermediária entre o mandante e o executor do crime.

Carlos também está preso pelo mesmo episódio que levou à detenção de Laéssio. Como ambos já estão detidos, passam a responder por mais uma ordem de prisão. Já Regiane foi presa nesta sexta-feira, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. A defesa dos três não foi localizada pela reportagem.

Os policiais da 1ª Cerco cumpriram ordens judiciais nos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema e Rio de Janeiro. Entre os alvos estão imóveis ligados a indivíduos e estabelecimentos vinculados ao segmento de leilões e comercialização de obras de arte.

Obras ainda não foram localizadas

O roubo à Biblioteca Mário de Andrade aconteceu em 7 de dezembro do ano passado. Dois homens armados, Felipe dos Santos Fernandes Quadra e Gabriel Pereira Rodrigues de Mello, invadiram o local e conseguiram praticar o crime depois de renderem um vigilante e alguns visitantes.

A dupla levou 13 obras de arte, cinco assinadas por Candido Portinari e oito de Henri Matisse, além de documentos históricos. As investigações apontam que o plano era vendê-las para Laéssio pelo valor de R$ 110 mil, e que Gabriel já tinha recebido uma parte dos valores. Segundo a polícia, o prejuízo financeiro com o crime foi estimado entre R$ 1,2 milhão e R$ 1,3 milhão.

As gravuras roubadas ainda não foram localizadas, mas, segundo Ronald Quene, as investigações apontam que as obras podem ter ido a leilões no Rio de Janeiro. "Os celulares apreendidos vão nos ajudar a dar mais informações sobre a dinâmica do grupo", disse o delegado.

Felipe dos Santos Fernandes Quadra foi preso após o roubo. Gabriel Pereira, que já tem um mandado de prisão expedido, conseguiu fugir e encontra-se foragido.

A dupla de executores teve a ajuda de outros dois suspeitos, segundo as investigações, identificados como Luis Carlos do Nascimento, conhecido como Magrão, e apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC); e também Cicera de Oliveira Santos, esposa de Gabriel.

Ambos chegaram a ser presos, mas foram soltos e respondem ao processo em liberdade. A defesa de ambos também não foi localizada.