Liderança do tráfico em São João de Meriti é preso após perseguição

Rio - Policiais militares prenderam, na noite desta sexta-feira (22), o criminoso conhecido como "Tapuru", apontado como líder do tráfico de drogas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após perseguirem e interceptarem o carro em que ele estava. Outros três foram presos.

Segundo a PM, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam patrulhamento pela Rua Rio de Janeiro, na localidade conhecida como Trio de Ouro, quando suspeitaram de um veículo.



Ao perceber a aproximação dos militares, o condutor fugiu em direção à Avenida Automóvel Clube, dando início a um cerco tático. O carro foi interceptado em Três Pontes, em Vilar dos Teles, com quatro homens dentro do automóvel. Após consulta no sistema, constataram que eles eram integrantes da organização criminosa TCP (Terceiro Comando Puro).

Ainda de acordo com a corporação, os policiais apreenderam quatro pistolas, quatro carregadores, um cinto tático e um rádio transmissor.



A PM informou ainda que "Tapuru" possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro coletivo. A ocorrência foi encaminhada à 64ª DP (Vilar dos Teles).