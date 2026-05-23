Lula inaugura centro tecnológico da Fiocruz e lança transporte para pacientes do SUS no Rio

Rio - Em visita ao Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da inauguração das novas instalações do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do lançamento do Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias (CAR-T) e da entrega de 42 veículos dos programas "Agora Tem Especialistas-Caminhos da Saúde" e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o estado.



Também participaram da cerimônia o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, o governador em exercício Ricardo Couto, o prefeito Eduardo Cavaliere e a deputada Federal Benedita da Silva, além de outras autoridades. A agenda marcou o encerramento oficial das comemorações pelos 125 anos da instituição.



Durante o evento, foram apresentados os micro-ônibus destinados ao transporte gratuito de pacientes do SUS que precisam se deslocar mais de 50 quilômetros para realizar tratamentos como radioterapia e hemodiálise.

Segundo Lula, umas das prioridades é garantir a acessibilidade. "Esse ônibus aqui foi feito para dar um pouco de respeito ao povo que tem deficiência física, sobretudo às pessoas que têm dificuldade de subir uma escada. Às vezes, elas precisam ser carregadas no colo, mas agora o veículo vai chegar, a própria pessoa vai pegar o controle e subir. Isso aqui faz parte de uma obsessão que eu tinha na área da saúde", afirmou.



Já Padilha, frisou que o povo terá médicos especialistas à disposição e que os veículos também contam com espaço para acompanhantes. "Agora tem especialista. O que antes era um caminho de sofrimento vai virar caminho da saúde, com dignidade e conforto para os pacientes. Os veículos têm ar-condicionado, capacidade para 14 pacientes e 14 acompanhantes, além de tudo tem todas as condições de acessibilidade", afirmou Padilha.



O governador interino também discursou brevemente: "Como governador em exercício e cidadão fluminense, eu acho que a saúde deve ir aonde o povo está. Deixo aqui meu agradecimento ao presidente Lula e deixo claro que as portas do estado do Rio de Janeiro está abertas para todos os incentivos da saúde", disse.

Após a apresentação dos veículos, Lula também destacou a importância de garantir atendimento de qualidade à população:

"Quero fazer com que o povo mais humilde deste país tenha o mesmo tratamento que o governador e o presidente da República. Quero que qualquer pessoa, de qualquer bairro do Rio de Janeiro, seja atendida da mesma forma que o ministro da Saúde, com o mesmo atendimento e o mesmo médico. Uma pessoa não pode esperar dois ou três anos por um especialista e, às vezes, morrer sem tratamento. O que estamos fazendo é dizer que somos iguais. Não importa a cor, o tamanho, se é Flamengo ou Vasco. O que importa é garantir que este país mudou", disse.

Centro de Desenvolvimento Tecnológico



O CDTS/Fiocruz, que impulsiona projetos científicos há mais de 20 anos, ganhou uma sede exclusiva para acolher projetos inovadores. No prédio-sede, foram investidos R$ 370 milhões. O centro desenvolve produtos e tecnologias ligadas a vacinas, fármacos, biofármacos, reativos e métodos de diagnóstico para o SUS, entre outras tecnologias, fortalecendo a capacidade de inovação nacional e a soberania em saúde.

Novo tratamento para o câncer



O trabalho com a terapia CAR-T delimita um marco para o SUS: tecnologia inovadora no tratamento do câncer. A atuação da Fiocruz poderá permitir que o produto se torne acessível à população, em um processo que envolve incorporação de tecnologia combinada ao desenvolvimento de estudo clínico.

A iniciativa é parte do Programa para Ampliação e Modernização de Infraestrutura do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (PDCEIS), vinculado ao Novo PAC, com valor de R$ 330 milhões já investidos.

Durante a inauguração, o presidente da Fiocruz, Mario Moreira, citou que os estudos já curaram um paciente com câncer.



"Mesmo antes de entrar em funcionamento, nós já colaboramos com 60 países. Esse prédio é a ponte para ultrapassarmos o ‘vale da morte’, conceito que representa a dificuldade de a nossa ciência chegar ao cidadão. Outro projeto é o nosso laboratório de produção de células para a cura do câncer. O Lula esteve lá e teve a oportunidade de conhecer um paciente curado, que já havia sido submetido a vários procedimentos e agora está curado. Isso não é milagre, é ciência", explicou.



O ministro da saúde, Alexandre Padilha, também destacou a importância da pesquisa e explicou como funciona o tratamento.



"Hoje fazemos o maior programa do mundo que vai nos guiar a eliminar o câncer de colo de útero que afeta tantas mulheres. A Fiocruz desenvolveu esse teste 100% nacional, gerando renda, emprego, tecnologia, conhecimento e segurança, e 5% mais barato que o internacional. A inauguração de hoje coloca a Fiocruz no presente e no futuro das novas tecnologias. Umas das tecnologias é uma terapia avançada, um tipo de tratamento que você tira a célula da pessoa e contacta ela com um vírus que vai transformá-la para atacar os tumores", contou.

Padilha relatou ainda que o tratamento custa cerca de R$ 2,5 milhões, mas que graças a Fiocruz, pessoas poderão recebê-lo de forma gratuita, através do SUS.



Veículos para deslocamento de pacientes



A entrega destinará 40 unidades para 38 municípios fluminenses, em um investimento de mais de R$ 23,3 milhões do Governo do Brasil. Uma ambulância do SAMU também será entregue ao município de São João de Meriti, no valor de R$ 292,8 mil, e duas vans serão entregues ao estado do Espírito Santo, também para garantir o transporte de pacientes, com investimento total de R$ 609,2 mil.



