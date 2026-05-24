Tentou dificultar rastreamento

Durante as buscas, os agentes da Força Municipal localizaram um homem, em um bar próximo à 4ª DP (Presidente Vargas), com características semelhantes às registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento furtado. Na abordagem, a equipe encontrou o celular subtraído da loja em Ipanema dentro da mochila do idoso, além das mesmas roupas usadas pelo criminoso no momento do crime.
O aparelho celular estava envolvido em embalagens aluminizadas de produtos alimentícios, utilizadas para dificultar o rastreamento do dispositivo. O telefone passou a emitir sinais sonoros após um acionamento remoto feito pela vítima, confirmando que se tratava do aparelho furtado. O celular foi recuperado e a ocorrência registrada na 4ª DP.