Baleados em assaltos aumentam no Rio de Janeiro, aponta Fogo Cruzado

A violência armada durante assaltos e tentativas de roubo se agravou na Região Metropolitana do Rio em abril de 2026. Ao menos 30 pessoas foram baleadas nessas ocorrências ao longo do mês, o equivalente a uma pessoa baleada por dia. O número representa um aumento de 50% em relação a abril de 2025, quando 20 pessoas foram atingidas em assaltos ou roubos.

"O crescimento expressivo e contínuo de pessoas baleadas durante assaltos evidencia como a violência armada está diretamente associada à rotina da população, especialmente em crimes que ocorrem em deslocamentos, no trabalho e em atividades rotineiras. Esses números mostram que o roubo deixou de ser apenas um crime patrimonial para se consolidar como um fator central de produção de violência armada. A média de uma vítima baleada por dia em assaltos é um dado alarmante e exige respostas urgentes do poder público, com políticas de prevenção, inteligência e proteção da população, sobretudo nas áreas que mais concentram esse tipo de crime", analisa Carlos Nhanga, coordenador regional do Instituto Fogo Cruzado no Rio de Janeiro.