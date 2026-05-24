Mãe de Gabriel Ganley diz que morte foi 'fatalidade' e informa que velório será fechado

O corpo do fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley será cremado em uma cerimônia fechada para família e amigos nesta segunda-feira, 25, por volta das 11h. A informação foi divulgada pela mãe dele, Clarisse Ganley, em uma publicação no Instagram.

O jovem de 22 anos foi encontrado morto no sábado, 23, em seu apartamento na Mooca, na zona leste da capital. A causa da morte não foi revelada, mas o caso foi registrado como morte suspeita - morte súbita no 42º DP (Parque São Lucas).

Ganley era considerado um dos principais nomes da nova geração do cenário "maromba" no Brasil. Sua morte gerou grande comoção entre fãs, atletas e a comunidade esportiva nacional.

No fim da tarde deste domingo, 24, a mãe do jovem falou pela primeira vez sobre a perda do filho. "A partida do nosso bbzinho foi uma fatalidade. Nesse momento de tanta dor, nós, família, amigos, atletas, patrocinadores e treinadores estamos nos apoiando para termos força e conforto em nossos corações", escreveu.

Na publicação, ela também agradeceu a Marcelo Cruz, fisiculturista e preparador físico de Ganley: "Obrigada por tudo, e contamos com você para levar o legado do nosso menino adiante!"

"O Gabriel foi um meteoro. Sua passagem aqui na Terra foi rápida, intensa e indescritível. Ele foi movido pelo amor ao esporte, aos fãs, aos amigos, à família e, sobretudo, ao fisiculturismo. Sua garra, seu carisma, sua energia e sua forma de engolir a vida jamais se apagarão. O legado Ganley permanecerá vivo dentro de cada um de vocês, que tornaram possível a realização do sonho de um moleque carioca, que desde pequeno dizia pra mãe que ia ser imenso", continuou.

"Como era de seu desejo, ele será cremado em uma cerimônia simples e reservada para família e amigos. Mas pedimos que amanhã, por volta das 11h, quem puder faça uma oração, um pensamento, envie uma vibração de luz para o Gabriel. Agradeço a todos pelo imenso amor que sempre tiveram com o meu bb. O nosso bbzinho estará sempre presente nas nossas vidas e em cada coração que ele tocou nessa caminhada", finalizou.

Quem era Gabriel Ganley

Gabriel Ganley era um fenômeno nas redes sociais e cresceu publicando conteúdos para motivar jovens a fazerem exercícios e documentando a rotina de alta performance no esporte.

No Instagram, acumulava mais de 1,7 milhão de seguidores, enquanto no TikTok somava cerca de 1,1 milhão de usuários acompanhando seus conteúdos diariamente. Além do trabalho nas redes sociais, ele cursou até o quinto período do curso de educação física na UFRJ.

Natural do Rio de Janeiro, o atleta morava em São Paulo e estava em fase ativa de preparação para disputar o campeonato de fisiculturismo Musclecontest Brasil, programado para ocorrer em Curitiba (PR) em julho.

Ganley integrou o time de atletas da Integralmedica, uma das maiores marcas de suplementação da América Latina. Por ser jovem, seu apelido era "bbzinho".