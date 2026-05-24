Obras do Morar Carioca começam na Praça Seca com investimento de R$ 70 milhões

Rio - Foi dado o pontapé inicial para as obras do programa Morar Carioca nas comunidades Bateau Mouche e Chacrinha do Mato Alto, ambas localizadas na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. O lançamento foi oficializado pelo prefeito Eduardo Cavaliere neste domingo (24), na Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino.

Ao todo, o investimento da Prefeitura do Rio será de R$ 70,2 milhões nas duas comunidades e vai oferecer direitos básicos para mais de 15 mil pessoas de 3.801 domicílios. O programa Morar Carioca é executado pela Secretaria Municipal de Habitação (SMH).



"O Morar Carioca é um investimento estruturante. A gente está investindo mais de R$ 70 milhões aqui no Bateau Mouche e na Chacrinha, que vai até 2028. São dois anos e meio de obra pela frente que mudam a história desses dois lugares. Diferente de outros tipos de investimento, o Morar Carioca é o projeto mais transformador que as comunidades da nossa cidade mais sonham em receber", disse Cavaliere.



As obras no Bateau Mouche serão divididas em fases. A primeira irá contemplar as localidades de Fazenda do Mato Alto e Bela Vista do Mato Alto. As intervenções ocuparão uma área total de 76.814 metros quadrados, com prazo de 24 meses.

As duas favelas receberão rede de abastecimento de água, com ligações domiciliares; esgotamento sanitário; rede de drenagem; iluminação; pavimentação; pontos para coleta de resíduos sólidos e papeleiras, além de serviços estruturais de contenção de encostas. Uma parte importante da obra será voltada a construção de áreas de lazer. Os moradores irão usufruir de áreas de convivência, dois parques infantis e Academia da Terceira Idade.



Já na comunidade da Chacrinha do Mato Alto, a área total de intervenções será de 85.782,96 metros quadrados, também com previsão de 24 meses para a entrega. As obras levarão rede de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem; pavimentação; instalação de luminárias e equipamentos para coleta de resíduos sólidos, como contenedor e papeleiras; obras de contenção e paisagismo. Uma parte importante da obra será voltada a construção de áreas de lazer e implantação de mobiliário urbano, com Academia da Terceira Idade; 14 parques infantis; quiosques e áreas de convivência.



O Morar Carioca é um programa de urbanização de favelas, promovendo urbanização de ruas e áreas de lazer. As ações incluem redes de água e esgoto, drenagem, iluminação pública, pavimentação e contenção de encostas, além de paisagismo, equipamentos de saúde, educação, cultura e lazer.