Mais de 100 novos ônibus começam a operar em oito linhas na Zona Oeste

Rio - Mais de cem novos ônibus com layout mais moderno e equipados com ar-condicionado passaram a reforçar o serviço de transporte na Zona Oeste do Rio neste domingo (24). Oito linhas agora operaram com frota 100% zero quilômetro e com o novo padrão visual do Sistema RIO. Essas linhas também terão redução nos intervalos. Com a entrega, os cariocas passam a contar com mais de 300 veículos novos em circulação.

Linhas que receberam nova frota



Cor Roxa:



Linha 759 — Cesarão × Metrô Coelho Neto

Linha SP759 — Cesarão × Terminal Deodoro

Linha 753 — Santa Cruz × Metrô Coelho Neto



Cor Marrom:



Linha 383 — Realengo × Praça da República

Linha SV391 — Padre Miguel × Praça da República

Linha 764 — Catiri × Terminal Deodoro

Linha 746 — Jabour × Cascadura

Linha 790 — Campo Grande × Cascadura



"São mais cem ônibus novos nas ruas circulando a partir de hoje aqui na região de Grande Bangu. São linhas que carregam quase 80 mil pessoas atendendo bairros que tem 1 milhão e meio de pessoas. E esse foi o compromisso que a gente assumiu com a população, fazer com as linhas de ônibus a mesma transformação que a gente fez no BRT, e a gente não vai parar", disse o prefeito Eduardo Cavaliere, que acompanhou a chegada da nova frota neste domingo.



Em abril deste ano, 112 novos ônibus também passaram a integrar a frota municipal, atendendo principalmente as regiões da Barra da Tijuca, Ilha do Governador, Bangu, Jacarepaguá, Paciência e Realengo.



Já em dezembro de 2025, outros 100 veículos foram incorporados à operação em 20 bairros da Zona Oeste. Nove linhas que atendem áreas como Sepetiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba e Campo Grande passaram a operar com frota 100% zero quilômetro, dentro do novo padrão visual do sistema.

Avanços com os acordos judiciais

Segundo a prefeitura do Rio, as melhorias recentes no sistema municipal de ônibus só foram possíveis graças aos acordos judiciais firmados entre a Prefeitura, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e os consórcios operadores do SPPO, que permitiram reorganizar e modernizar a operação do transporte na cidade.



Firmado em maio de 2022, o primeiro acordo judicial permitiu uma reestruturação significativa do sistema de ônibus da cidade. Entre as principais medidas implementadas estão o subsídio por quilômetro rodado, o uso de tecnologia para monitoramento e a aplicação de penalidades em casos de descumprimento contratual.



Um novo acordo judicial firmado em 30 de abril de 2025, novamente, entre a Prefeitura, o Ministério Público Estadual e os quatro consórcios responsáveis pela operação das linhas de ônibus no Rio. Com isso, foi possível antecipar a nova licitação do sistema municipal de transporte, antes prevista para 2028.

A qualidade da operação passou a ser avaliada trimestralmente por meio do Índice de Qualidade do Transporte (IQT), que considera critérios como: número de infrações, qualidade do atendimento, satisfação dos passageiros, idade média da frota, presença de ar-condicionado, regularidade das viagens e operação sem penalidades. Empresas com IQT inferior a 0,8 podem perder o direito de exclusividade sobre as linhas que operam.



Sistema Rio avança com ampliação da frota na cidade



O novo modelo amplia o controle e a fiscalização do poder público, com remuneração por quilômetro rodado, avaliação por desempenho (IDT) e contratos de até 10 anos. A frota será 100% nova, acessível e equipada com tecnologias que garantem mais conforto e segurança aos passageiros, além de maior capacidade de monitoramento e gestão por parte da Prefeitura.