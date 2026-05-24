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Mais de 100 novos ônibus começam a operar em oito linhas na Zona Oeste

Com os novos veículos, a prefeitura promete reduzir os intervalos e ampliar o reforço no atendimento em regiões populosas

População da Zona Oeste do Rio ganha mais 100 novos ônibus modernos neste domingo (24)
População da Zona Oeste do Rio ganha mais 100 novos ônibus modernos neste domingo (24) -
Rio - Mais de cem novos ônibus com layout mais moderno e equipados com ar-condicionado passaram a reforçar o serviço de transporte na Zona Oeste do Rio neste domingo (24). Oito linhas agora operaram com frota 100% zero quilômetro e com o novo padrão visual do Sistema RIO. Essas linhas também terão redução nos intervalos. Com a entrega, os cariocas passam a contar com mais de 300 veículos novos em circulação.
Linhas que receberam nova frota

Cor Roxa:
Linha 759 — Cesarão × Metrô Coelho Neto
Linha SP759 — Cesarão × Terminal Deodoro
Linha 753 — Santa Cruz × Metrô Coelho Neto

Cor Marrom:

Linha 383 — Realengo × Praça da República
Linha SV391 — Padre Miguel × Praça da República
Linha 764 — Catiri × Terminal Deodoro
Linha 746 — Jabour × Cascadura
Linha 790 — Campo Grande × Cascadura
"São mais cem ônibus novos nas ruas circulando a partir de hoje aqui na região de Grande Bangu. São linhas que carregam quase 80 mil pessoas atendendo bairros que tem 1 milhão e meio de pessoas. E esse foi o compromisso que a gente assumiu com a população, fazer com as linhas de ônibus a mesma transformação que a gente fez no BRT, e a gente não vai parar", disse o prefeito Eduardo Cavaliere, que acompanhou a chegada da nova frota neste domingo.

Em abril deste ano, 112 novos ônibus também passaram a integrar a frota municipal, atendendo principalmente as regiões da Barra da Tijuca, Ilha do Governador, Bangu, Jacarepaguá, Paciência e Realengo.

Já em dezembro de 2025, outros 100 veículos foram incorporados à operação em 20 bairros da Zona Oeste. Nove linhas que atendem áreas como Sepetiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba e Campo Grande passaram a operar com frota 100% zero quilômetro, dentro do novo padrão visual do sistema.
Avanços com os acordos judiciais
Segundo a prefeitura do Rio, as melhorias recentes no sistema municipal de ônibus só foram possíveis graças aos acordos judiciais firmados entre a Prefeitura, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e os consórcios operadores do SPPO, que permitiram reorganizar e modernizar a operação do transporte na cidade.

Firmado em maio de 2022, o primeiro acordo judicial permitiu uma reestruturação significativa do sistema de ônibus da cidade. Entre as principais medidas implementadas estão o subsídio por quilômetro rodado, o uso de tecnologia para monitoramento e a aplicação de penalidades em casos de descumprimento contratual.

Um novo acordo judicial firmado em 30 de abril de 2025, novamente, entre a Prefeitura, o Ministério Público Estadual e os quatro consórcios responsáveis pela operação das linhas de ônibus no Rio. Com isso, foi possível antecipar a nova licitação do sistema municipal de transporte, antes prevista para 2028.
A qualidade da operação passou a ser avaliada trimestralmente por meio do Índice de Qualidade do Transporte (IQT), que considera critérios como: número de infrações, qualidade do atendimento, satisfação dos passageiros, idade média da frota, presença de ar-condicionado, regularidade das viagens e operação sem penalidades. Empresas com IQT inferior a 0,8 podem perder o direito de exclusividade sobre as linhas que operam.

Sistema Rio avança com ampliação da frota na cidade

O novo modelo amplia o controle e a fiscalização do poder público, com remuneração por quilômetro rodado, avaliação por desempenho (IDT) e contratos de até 10 anos. A frota será 100% nova, acessível e equipada com tecnologias que garantem mais conforto e segurança aos passageiros, além de maior capacidade de monitoramento e gestão por parte da Prefeitura.
Fotogaleria
Popula&ccedil;&atilde;o da Zona Oeste do Rio ganha mais 100 novos &ocirc;nibus modernos neste domingo (24)
População da Zona Oeste do Rio ganha mais 100 novos ônibus modernos neste domingo (24) Érica Martin/Agência O Dia
Novos ve&iacute;culos come&ccedil;am a operar em oito linhas na Zona Oeste, com redu&ccedil;&atilde;o de intervalos
Novos veículos começam a operar em oito linhas na Zona Oeste, com redução de intervalos Érica Martin/Agência O Dia
Prefeitura do Rio entrega frota de &ocirc;nibus com a nova identidade visual do Sistema RIO
Prefeitura do Rio entrega frota de ônibus com a nova identidade visual do Sistema RIO Érica Martin/Agência O Dia
Novos ve&iacute;culos come&ccedil;am a operar em oito linhas na Zona Oeste, com redu&ccedil;&atilde;o de intervalos
Novos veículos começam a operar em oito linhas na Zona Oeste, com redução de intervalos Érica Martin/Agência O Dia
Popula&ccedil;&atilde;o da Zona Oeste do Rio ganha mais 100 novos &ocirc;nibus modernos neste domingo (24)
População da Zona Oeste do Rio ganha mais 100 novos ônibus modernos neste domingo (24) Érica Martin/Agência O Dia
O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Cavalieri apresenta 100 novos ônibus que passam a reforçar a operação na Zona Oeste na manhã deste domingo (24).
O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Cavalieri apresenta 100 novos ônibus que passam a reforçar a operação na Zona Oeste na manhã deste domingo (24). Erica Martin/Agencia O Dia
Motoristas estiveram presentes no lan&ccedil;amento dos mais de 100 novos &ocirc;nibus na Zona Oeste
Motoristas estiveram presentes no lançamento dos mais de 100 novos ônibus na Zona Oeste Érica Martin/Agência O Dia
Novos ve&iacute;culos come&ccedil;am a operar em oito linhas na Zona Oeste, com redu&ccedil;&atilde;o de intervalos
Novos veículos começam a operar em oito linhas na Zona Oeste, com redução de intervalos Érica Martin/Agência O Dia
Prefeito Eduardo Cavaliere acompanhou a chegada da nova frota de ônibus na Zona Oeste
Prefeito Eduardo Cavaliere acompanhou a chegada da nova frota de ônibus na Zona Oeste Prefeitura Rio / Marco Antônio Lima
Prefeito Eduardo Cavaliere acompanhou a chegada da nova frota de ônibus na Zona Oeste
Prefeito Eduardo Cavaliere acompanhou a chegada da nova frota de ônibus na Zona Oeste Prefeitura Rio / Marco Antônio Lima
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