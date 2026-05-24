Alexandre Pires leva revival de pagode dos anos 90 ao Anhangabaú na Virada Cultural

O Vale do Anhangabaú encerrou a noite deste domingo, 24, ainda cheio, com público sambando ao som do pagode de Alexandre Pires em um dos últimos shows desta edição da Virada Cultural.

O cantor subiu ao palco com cerca de uma hora de atraso - algo comum também nas apresentações anteriores -, o que frustrou alguns dos que aguardavam o show, mas Alexandre Pires não demorou a levantar o público.

Acompanhado de banda completa e dançarinos, ele tocou sucessos nostálgicos como Pode Chorar, É Bom Demais e Domingo, além de canções mais recentes como Eu Menti.

O músico encerrou a apresentação por volta das 20h30, com Depois do Prazer, sucesso do disco Só Pra Contrariar, do final da década de 1990. Ele definiu o palco da Virada como um "momento especial" de encontro do artista popular com o público.

O show serviu de encerramento ao palco Anhangabaú, um dos principais da Virada em 2026 - Pires recebeu o bastão de Seu Jorge, que havia sido precedido por Marina Sena, todos shows com bom público.