Explosão em mina de carvão na China mata 82 pessoas

A explosão de gás ocorreu no final da sexta-feira (22) na mina de carvão Liushenyu, no condado de Qinyuan, com 247 trabalhadores em serviço no subsolo, informou a mídia estatal Xinhua.

A mina é operada pelo Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry, criado em 2010 e controlado pelo Shanxi Tongzhou Coal Coking Group, de acordo com o banco de dados corporativo Qichacha.

As operações de resgate estavam em andamento e a causa do acidente estava sendo investigada, de acordo com a autoridade local de gerenciamento de emergências em Qinyuan. Shanxi é o coração da mineração de carvão da China.

O presidente Xi Jinping pediu às autoridades que "não poupem esforços" no tratamento dos feridos e na realização de operações de busca e resgate, ao mesmo tempo em que ordenou uma investigação minuciosa sobre a causa do acidente e uma rigorosa responsabilização de acordo com a lei, segundo a Xinhua.

O primeiro-ministro Li Qiang pediu a divulgação oportuna e precisa das informações, além de responsabilização rigorosa.

A China reduziu significativamente as mortes em minas de carvão – geralmente causadas por explosões de gás ou inundações – desde o início dos anos 2000 por meio de regulamentações mais rigorosas e práticas mais seguras.

Em 2009, uma explosão de carvão e gás na província de Heilongjiang matou 108 pessoas e feriu 133.

Os executivos da empresa responsável pela mina foram detidos, informou a Xinhua.

As autoridades da província de Shanxi enviaram para o local sete equipes médicas e de resgate, totalizando 755 pessoas, informou o departamento de gerenciamento de emergências de Qinyuan.

Colaborou Fabiola Arámburo, da Cidade do México*



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