Acidente entre três carros termina com veículo submerso no Rio Tamanduateí, em SP

Um acidente envolvendo três veículos mobilizou equipes de resgate na região central de São Paulo nas primeiras horas desta segunda-feira, 25. Durante a ocorrência, um dos carros foi lançado para dentro do Rio Tamanduateí e ficou completamente encoberto pela água.

A colisão aconteceu pouco antes das 5h na Avenida do Estado, nas proximidades do Viaduto Antônio Nakashima e do acesso à Avenida Rangel Pestana, na região da Sé, no centro da cidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o automóvel caiu na água após capotar. Por volta das 8h15, agentes realizavam procedimentos no local para verificar a possibilidade de vítimas dentro do veículo.

A ocorrência também afetou o trânsito na região. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que parte da via precisou ser bloqueada no sentido Marginal para o trabalho das equipes de emergência e para a retirada do carro. O desvio do trânsito está sendo feito pela pista da direita.

Autoridades ainda não divulgaram o que provocou a batida nem confirmaram se há vitimas no acidente.