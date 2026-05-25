Saiba como será o pagamento por Pix em ônibus municipais do Rio

Rio – A população poderá usar Pix para embarcar nos ônibus municipais a partir desta terça-feira (26). A novidade foi anunciada nesta segunda (25) em live com o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) e o secretário de Transportes Jorge Arraes. A medida busca oferecer opções de embarque após a polêmica de veto à circulação de dinheiro dentro dos veículos.



O validador dos coletivos vai exibir um QR Code válido por 30 segundos para que o passageiro tenha tempo hábil de abrir o aplicativo do banco e pagar a tarifa.



“Essa novidade é a possibilidade de pagamento por pix no validador, sendo testada amanhã [26] em vários ônibus, e vamos liberar para todos no mês de junho” informou Arraes.



Já no dia 15 de junho, haverá um teste nos coletivos para permitir o pagamento com débito e crédito direto no validador, com ampliação gradual até a liberação para toda a frota ao longo do mês.

Aumento de cadastros no Jaé

Na transmissão, Cavaliere e Arraes também mostraram que os passageiros estão avançando na migração digital e reduzindo o uso do dinheiro em espécie.

“No último domingo (17) implementamos a primeira linha que opera com o novo sistema. Já chegamos a 95% das viagens feitas por aplicativo e temos a expectativa de até o final da semana chegaremos o mais próximo de 100%”, afirmou o prefeito.



Outro dado trazido durante a coletiva foi a queda da porcentagem da quantidade de passageiros usando dinheiro no embarque. Antes do anúncio do fim desse pagamento, feito no dia 12 de maio, o número médio era de 9%, sendo agora de 5% apenas. Além disso, no mesmo dia, mais de 12.000 pessoas fizeram o cadastro no Jaé, e cada dia são feitos novos 7.000.



“Pessoas estão reduzindo a carga no cartão verde porque sabem que ele não valerá mais para a integração depois do dia 30, houve uma queda de 20% dessa recarga. Além disso, percebemos que o usuário que precisa fazer a integração já está migrando para o cartão preto”, destacou Arraes.



O secretário reiterou ainda que o cartão verde não deixará de existir: “Só reforçando que ele vai funcionar como unitário, só não estará habilitado mais para fazer integração”.



Locais para recarga

Um terceiro ponto abordado na transmissão foi a variedade de locais de recarga no Rio, totalizando 1.090, entre eles estabelecimentos credenciados, máquinas de autoatendimento e bilheterias do Jaé. Além disso, as bancas de jornal espalhadas pela cidade também servirão para a venda dos cartões.

Para ajudar a população na migração, as lojas do Jaé aumentaram os horários de atendimento para 8h às 18h.

Divisão de opiniões com a proibição

Embora os dados mostrem um aumento na adesão digital, a aprovação da medida não foi unânime entre os cariocas. No primeiro dia de atuação da linha adaptada ao sistema, a 634 (Bananal x Saens Peña), que liga a Ilha do Governador à Tijuca, uma passageira que só tinha dinheiro em mãos não conseguiu embarcar.

Além disso, neste domingo (24), a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Sedcon) e o Procon-RJ ajuizaram uma ação com pedido de tutela de urgência contra a CBD Bilhete Digital S.A. e a Prefeitura do Rio após a proibição de pagamento em dinheiro nos ônibus municipais da capital.

Os órgãos argumentam que "as mudanças ocorreram de forma abrupta, sem ampla campanha de conscientização e sem estrutura adequada para atender toda a população usuária do transporte público".









