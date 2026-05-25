Frio em São Paulo: veja quando está prevista nova queda de temperatura na cidade

A cidade de São Paulo iniciou a semana com céu encoberto, chuviscos isolados e termômetros oscilando em torno dos 15,1°C durante a madrugada. Entre esta segunda-feira, 25, e quarta-feira, 27, as temperaturas máximas permanecem entre 21ºC e 24ºC, antes de cair novamente abaixo dos 20º a partir de quinta-feira, 28.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas.

No decorrer desta segunda-feira, o sol pode até aparecer rapidamente, mas o céu permanece com muita nebulosidade, o que impede a elevação significativa das temperaturas e mantém a sensação de frio na Grande São Paulo.

As instabilidades voltam a ganhar força e devem provocar chuvas mais significativas na Grande São Paulo.

A terça-feira (26) ainda deve começar com muita nebulosidade e chuviscos, mas o sol retorna entre muitas nuvens, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas. "No decorrer da tarde as instabilidades voltam a ganhar força, provocando chuvas variando de fraca a moderada intensidade", afirma o CGE.

Na quarta-feira, 27, o tempo permanece fechado com chuviscos, principalmente durante a madrugada e no período da noite.

Entre quinta-feira, 28, e sexta-feira, 29, os termômetros voltam a ficar abaixo dos 20ºC na capital paulista, segundo a Meteoblue.

Para o fim de semana, a máxima prevista sobe um pouco, ficando entre 20ºC e 21ºC, de acordo com a previsão da empresa de meteorologia.

Veja a variação prevista para os próximos dias:

- Segunda-feira: entre 16ºC e 21ºC;

- Terça-feira: entre 16ºC e 24ºC;

- Quarta-feira: entre 14ºC e 21ºC;

- Quinta-feira: entre 13ºC e 18ºC;

- Sexta-feira: entre 13ºC e 19ºC.

Na sexta-feira passada, dia 22, a cidade de São Paulo registrou a tarde mais fria do ano. Segundo o CGE, a média da temperatura máxima chegou aos 15,1°C. O frio superou a máxima de 15,9°C de quinta-feira, 21, até então a tarde mais fria de 2026.